Nel giorno di Santo Stefano ci saranno novità interessanti per tutti i segni dello zodiaco. L'Ariete avrà bisogno di staccare la spina, mentre il Toro risulterà essere particolarmente generoso. L'Acquario farà valere le proprie brillanti idee.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete - In questa giornata di Santo Stefano avvertirete il bisogno di staccare la spina e rigenerarvi, evitate di pensare agli impegni lavorativi e concentratevi solo sul vostro benessere fisico.

Toro - Sarete l'anima della compagnia e la vostra generosità scalderà il cuore di chi vi sta vicino, un piccolo imprevisto domestico si risolverà con un sorriso e tanta pazienza.

Gemelli - La Luna vi regalerà una vivacità intellettuale straordinaria e sarete pronti a coinvolgere gli amici in discussioni stimolanti, cercate però di non parlare troppo e di ascoltare anche gli altri.

Cancro - Sentirete una profonda connessione con le vostre radici e trascorrerete momenti di grande tenerezza in famiglia, approfittate di questo clima per rinsaldare un legame che si era leggermente raffreddato.

Leone - La vostra voglia di primeggiare potrebbe creare qualche piccolo attrito durante i giochi di società, ricordate che l'importante è partecipare e divertirsi insieme alle persone care.

Vergine - Sarete molto riflessivi e dedicherete parte della giornata a bilanci personali, non siate troppo severi con voi stessi e godetevi i successi che avete ottenuto finora.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - La vostra naturale eleganza attirerà molti complimenti e sarete al centro dell'attenzione in ogni contesto sociale, vivrete ore di puro svago lasciando da parte ogni preoccupazione.

Scorpione - Un pizzico di malinconia potrebbe affacciarsi al mattino ma svanirà presto grazie a una sorpresa inaspettata, lasciatevi andare alle emozioni senza cercare sempre di controllare tutto.

Sagittario - Il vostro spirito avventuroso vi spingerà a organizzare una gita fuori porta o una passeggiata nella natura, l'aria aperta sarà il miglior rimedio per ricaricare le vostre batterie.

Capricorno - Anche se siete tipi pragmatici oggi vi lascerete trasportare dalla magia delle feste, la vostra dolcezza sarà una piacevole scoperta per chi vi conosce solo sotto l'aspetto professionale.

Acquario - Avrete idee brillanti per progetti futuri e troverete qualcuno disposto a sostenere le vostre visioni più originali, la serata promette incontri interessanti e stimolanti.

Pesci - La vostra sensibilità sarà amplificata e riuscirete a cogliere sfumature che agli altri sfuggono, dedicate del tempo alla meditazione o alla musica per nutrire la vostra anima.