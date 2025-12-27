Secondo l'oroscopo del 29 dicembre 2025 il Toro può vivere una giornata molto impegnativa, i Gemelli sono fragili, la Vergine è ostinata e i Pesci sono abbastanza riservati.

Di seguito, approfondiamo con attenzione tutti i dettagli dei segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: per i single, l'amore è un sogno veramente molto lontano. Chi fa parte di una coppia può organizzare una breve uscita con la dolce metà. Dei malesseri di stagione possono rovinare la giornata.

Toro: per i cuori solitari è una giornata impegnativa. In tarda serata può comparire una lieve tensione.

Chi ha risolto dei problemi di lavoro è molto più leggero.

Gemelli: chi è solo da tempo è abbastanza fragile. Chi ha una relazione ha veramente bisogno di tanta serenità. In questo periodo, allenare il fisico è davvero fondamentale.

Cancro: è possibile rifiutare un invito di una persona molto antipatica. In modo silenzioso è possibile affrontare l'intera giornata. Finalmente chi lavora in proprio è aperto a dei nuovi cambiamenti.

Leone: sulla sfera sentimentale è presente una leggera insofferenza nei confronti del partner. I single sono abbastanza gentili con gli amici di vecchia data. L'ambito professionale è molto faticoso da affrontare.

Vergine: chi cerca l'amore è ostinato di fronte ad alcune importanti questioni.

Con la dolce metà sono probabili alcune tensioni. Sul lavoro, la creatività non va mai in vacanza.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: per i single è un periodo molto più complesso del previsto. Dei ricordi importanti possono addolcire l'intera giornata. Per iniziare qualche sport è il momento più adatto.

Scorpione: delle spese in famiglia vanno effettuate con molta lucidità. Dei piccoli piaceri possono essere condivisi insieme alla persona amata. Il campo lavorativo continua a regalare dei buoni guadagni.

Sagittario: sulla relazione amorosa è presente una maggiore leggerezza. Per chi lavora nel commercio è un momento fortunato. Delle discussioni possono riguardare la sfera finanziaria.

Capricorno: una buona amicizia può essere iniziata in modo inaspettato.

Chi fa parte di una coppia può finalmente prendere una decisione importante. Dei problemi lavorativo possono essere superati brillantemente.

Acquario: anche in questa giornata è presente molto romanticismo per il partner. I cuori solitari possono avere una leggera malinconia. Chi lavora in proprio è più rigoroso del previsto.

Pesci: all'interno della sfera sentimentale possono arrivare i primi malumori. In questo momento è probabile essere abbastanza riservati. Con molta calma si può terminare un progetto di lavoro.