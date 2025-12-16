L'oroscopo del fine settimana 20 e 21 dicembre descrive in anteprima come saranno queste 48 ore dei segni, fornendo anche la classifica. Le stelle non hanno dubbi: il Cancro è il favorito del weekend. Al contrario, lo Scorpione affronta con una certa fatica questo periodo.

Previsioni astrologiche weekend 20-21 dicembre

1️⃣2️⃣ - Scorpione Il fine settimana vi trova ancora un po’ affaticati sul piano mentale ed emotivo. Avete sulle spalle molte responsabilità, soprattutto legate alla famiglia, e la sensazione di non avere mai un vero momento di pausa continua a farsi sentire.

Queste due giornate servono soprattutto a rallentare e a ricaricare le energie in vista di una settimana che si preannuncia impegnativa. Qualcuno di voi dovrà comunque uscire per commissioni improrogabili, ma cercate di non trasformare tutto in una corsa contro il tempo. Concedervi anche solo qualche ora di tranquillità sarà fondamentale per ritrovare equilibrio.

1️⃣1️⃣- Vergine Non sarà un weekend particolarmente rilassante, anzi il ritmo sarà piuttosto sostenuto. Tra sistemazioni domestiche, spese natalizie e una riorganizzazione generale degli impegni futuri, avrete poco tempo per stare fermi. Chi segue una dieta potrà concedersi una piccola eccezione, ma senza sensi di colpa. L’importante sarà arrivare preparati ai giorni successivi, che si annunciano intensi.

Meglio pianificare con attenzione ed evitare di rimandare ciò che può essere fatto subito.

1️⃣0️⃣- Toro Il sabato scorrerà in modo tranquillo, con una serata piacevole da trascorrere in compagnia del partner, della famiglia o anche semplicemente concedendovi un momento tutto vostro. Una distrazione leggera, come un programma televisivo o un hobby semplice, vi aiuterà a spezzare i pensieri ricorrenti. La giornata seguente, invece, richiederà maggiore concretezza: conti da rivedere, spese necessarie e faccende domestiche vi terranno occupati. Il clima resta comunque gestibile, anche se il Natale avrà un sapore un po’ diverso dal solito.

9️⃣- Leone Questo fine settimana vi offre l’occasione di liberarvi di alcuni pesi accumulati nelle ultime settimane.

Riuscirete a chiudere questioni rimaste in sospeso e a ritagliarvi uno spazio di riflessione personale. Chi non si sente pienamente soddisfatto del proprio lavoro inizierà a ragionare seriamente su un cambiamento o su un investimento da riconsiderare. Tra sabato e domenica potrebbe arrivare un’intuizione importante, utile per capire quale direzione prendere senza più esitazioni.

8️⃣- Ariete Il weekend si apre con un clima decisamente più sereno rispetto ai giorni passati. Il buonumore torna protagonista, anche grazie alla presenza di una persona capace di rassicurarvi e alleggerire i pensieri. Avrete finalmente modo di mettere in pausa lavoro, studio e impegni vari, concedendovi un po’ di meritato riposo.

Dopo settimane agitate, è il momento giusto per abbassare la guardia e non dare troppo spazio alle preoccupazioni inutili.

7️⃣- Capricorno Il sabato sarà dedicato a piccoli lavori e incombenze pratiche che richiedono attenzione, ma che una volta conclusi vi faranno sentire più leggeri. Alcune delusioni recenti vanno lasciate alle spalle senza continuare a rimuginarci sopra. La domenica, invece, porta un ritmo più lento e la possibilità di recuperare sonno ed energie. Non sono da escludere notizie interessanti, capaci di ridarvi fiducia e motivazione.

6️⃣- Bilancia Questo fine settimana segna un netto miglioramento rispetto al periodo precedente. Lo stress accumulato inizia finalmente ad allentarsi e sentirete il bisogno di dedicarvi più a voi stessi, senza sensi di colpa.

Le due giornate saranno ideali per rallentare, ascoltarvi e fare ciò che vi fa stare bene. Potrebbe arrivare una visita o una chiamata inattesa che vi farà piacere e vi farà sentire apprezzati per l’impegno dimostrato nel tempo.

5️⃣- Sagittario Il weekend si presenta decisamente piacevole e vi permette di interrompere, almeno per un po’, la solita corsa tra mille doveri. Avrete modo di rilassarvi, sorridere e lasciarvi coinvolgere da emozioni leggere ma sincere. Sono possibili notizie particolari, consigli utili o proposte da valutare con attenzione. Tenete gli occhi aperti e non sottovalutate ciò che arriva in modo discreto.

4️⃣- Gemelli L’atmosfera del fine settimana è vivace e promettente.

Il divertimento è favorito e non si escludono spostamenti, arrivi o partenze che rendono l’aria più dolce e familiare. Alcuni di voi potranno finalmente ritrovarsi con persone care dopo un periodo di distanza. Chi è indietro con i preparativi natalizi farebbe bene a muoversi in anticipo, perché nei prossimi giorni i ritmi potrebbero rallentare. Agire ora vi farà sentire più tranquilli.

3️⃣- Acquario Dopo una settimana piena di impegni, questo weekend vi regala tempo da dedicare alle passioni. L’ispirazione sarà forte e vi spingerà a esplorare idee nuove, anche solo per il piacere di farlo. Non servono grandi programmi: una serata semplice, magari con pizza e televisione, sarà sufficiente per ricaricarvi e ritrovare buonumore.

2️⃣- Pesci Sabato e domenica saranno due giornate intense, ma costruttive. I progetti che state portando avanti richiedono impegno e concentrazione, ma la direzione è chiara e questo vi aiuta a non mollare. Qualcuno sarà pronto a darvi una mano e accettare supporto si rivelerà una scelta saggia. In amore il clima è caldo e coinvolgente: le coppie vivranno momenti profondi, mentre anche chi è single potrà godersi un fine settimana ricco di emozioni.

1️⃣- Cancro Il weekend favorisce socialità, unione e leggerezza. Vi sentirete più sereni, creativi e aperti agli altri, con una sensazione di rinnovata fiducia. Il vostro fascino sarà evidente e l’amore potrà intensificarsi in modo naturale. Anche le idee trovano spazio e concretezza, rendendo queste due giornate particolarmente stimolanti. È il momento giusto per condividere, creare e lasciarvi guidare dalle emozioni positive.