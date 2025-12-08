Lomme, creator molto attivo sui social con un seguito importante (su Instagram vanta circa 1,2 milioni di followers), ha trasformato i suoi contenuti in un vero canale di comunicazione: dal format dei brevi video alle clip in cui gioca con stile, seduzione e presenza scenica, la sua produzione racconta come oggi si costruisca un personaggio pubblico attraverso i social. Attraverso questa intervista per Blasting News l’intento è quello di approfondire il suo rapporto con le piattaforme, le strategie creative che usa per catturare l’attenzione e il modo in cui gestisce la dimensione pubblica del fascino nei suoi contenuti.

Lomme: 'Cerco sempre degli spot interessanti, con una buona luce e dettagli architettonici affascinanti'

Lei come descriverebbe il suo approccio creativo quando prepara un video per Instagram o altre piattaforme? Qual è il processo che trasforma un’idea in un contenuto pubblicato?

'In termini di approccio creativo i punti principali possono essere riassunti in tre macro temi. Il primo è connesso al mio stile, sia in termini di abbigliamento che di accessori. Cerco sempre di far emergere un connubio tra eleganza e qualche tratto caratteristico delle mie origini. Un secondo tema è quello del luogo. La componente visuale è una caratteristica fondamentale dei miei video. Cerco sempre degli spot interessanti, con una buona luce e dettagli architettonici affascinanti.

Il terzo tema è quello della componente femminile. La selezione delle co-protagoniste dei miei video è un aspetto chiave. A questo proposito è importante per me che ci sia un match tra il mio stile e quello delle donne. Per me non importa l’etnia o la bellezza soggettiva, ogni donna è bella a suo modo ed è proprio questo spirito di inclusione che mi spinge ogni giorno a registrare video. Il processo che trasforma un’idea in un contenuto pubblicato può variare in base alle circostanze e al luogo in cui mi trovo. La maggior parte delle volte è proprio la spontaneità a guidare le mie scelte. Mi piace camminare e osservare ciò che vedo intorno a me. Ed è proprio grazie a questa routine che riesco a farmi venire le idee migliori.

Altre volte ci vuole maggiore preparazione, soprattutto quando viaggio. Mi piace studiare le città in cui vado e viverle a pieno. Solo in questo modo posso comprendere qual è lo stile e l’identità culturale di un luogo specifico.'.

Nei suoi video si nota spesso un forte lavoro sulla presenza e sull’attrazione: come definirebbe l’«arte della seduzione» online e quali consigli pratici darebbe a chi vuole migliorare il proprio linguaggio non verbale davanti alla camera?

'Per quanto riguarda la seduzione non esistono regole specifiche. A mio parere ognuno è fatto a suo modo e una tecnica di seduzione può non funzionare allo stesso modo se applicata da persone diverse. È proprio per questo che dico sempre che il vero segreto è essere se stessi, lavorare sui propri punti di forza e valorizzarli sia a livello estetico, ma soprattutto a livello interiore'.

'I social sono una piattaforma incredibile, ti consentono di entrare in contatto con un’infinità di persone'.

Che ruolo ha l’interazione diretta con i follower nel suo lavoro (commenti, DM, challenge, live)? In che misura queste conversazioni influenzano i contenuti che poi pubblica?

'I social sono una piattaforma incredibile, ti consentono di entrare in contatto con un’infinità di persone. Prima di iniziare a pubblicare contenuti non mi sarei mai immaginato della potenza di queste piattaforme. Il fatto di lavorarci ogni giorno mi consente di ricevere molti feedback. Questo mi aiuta a capire se la direzione del mio lavoro è corretta oppure se devo cambiare qualcosa. In generale, però, il mio obiettivo è quello di anticipare le tendenze, di creare sempre qualcosa di nuovo.

Ovviamente il tutto sempre coerentemente con il mio tipo di format.

Nella sua esperienza, quali sono i confini etici o professionali da rispettare quando si costruisce un personaggio seducente sui social, soprattutto se il contenuto attira l’attenzione romantica o sessuale del pubblico?

'Quando si tratta di creare contenuti con una componente sensuale, è facile incorrere in contenuti “un po’ troppo seducenti e spinti”. È proprio per questo che accanto alla componente di seduzione cerco sempre di affiancare quella dell’eleganza. Di fatto il mio motto è quello di vivere ed agire come un gentleman. Un esempio sono i gesti che cerco di esprimere nei miei video, che si tratti di allacciare i tacchi ad una ragazza oppure di aiutarla a tenere l’ombrello'.

Guardando al futuro, come immagina di evolvere la sua attività sui social? Ha progetti per espandersi su altri formati (video più lunghi, podcast, collaborazione con brand, eventi dal vivo) oppure preferisce restare concentrato sui brevi contenuti visivi?

'In ottica futura il mio obiettivo è quello di continuare a intrattenere le persone ed esprimere i miei valori chiave (gusto, eleganza, sensualità e inclusione), introducendo nuovi format e contenuti. È per me molto importante stare al passo col tempo, ma soprattutto di innovarmi e migliorare la qualità dei miei video. I progetti futuri sono focalizzati sia sul continuare a sviluppare brevi contenuti visivi, sia a introdurre formati differenti. Per questo vi invito a rimanere aggiornati, perché presto usciremo con nuove novità'.