Le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal giorno 1 al 7 dicembre invitano i nati sotto il segno dei Pesci a prestare attenzione, specie in amore. Per quanto riguarda il Leone, invece, ci sono delle belle notizie in arrivo.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: non è mai troppo tardi per cambiare idea su di una persona o su di una situazione. Ricordate che solamente gli stolti non cambiano mai opinione. Ci sono delle questioni in sospeso dal punto di vista sentimentale che potrebbero rivelarsi particolarmente spinose.

11° Pesci: le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dall'1 al 7 dicembre invitano i nati sotto questo segno a prestare attenzione, soprattutto in ambito sentimentale. Se avete avuto dei disguidi, forse è il momento di porre fine al vostro orgoglio e fare materialmente qualcosa per recuperare.

10° Toro: giornate molto provanti dal punto di vista del lavoro. Ci sono degli obiettivi da raggiungere, che potrebbero mettere a dura prova i vostri nervi e la vostra stabilità. Cercate di essere coraggiosi in amore e lasciatevi andare con le persone con cui vale la pena mostrare i vostri sentimenti.

9° Capricorno: ci sono dei cambiamenti importanti nella vostra vita che potrebbero rivelarsi particolarmente interessanti.

Sia in amore sia nel lavoro avete bisogno di una ventata di aria fresca e di novità, quindi, cogliete l'attimo e non pensate troppo alle conseguenze.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: le previsioni dell'oroscopo della settimana fino al 7 dicembre vi invitano ad essere lungimiranti. Cercate di godere delle belle notizie quando arrivano, senza fasciarvi la testa prima di cadere. Ci sono delle occasioni che vanno colte al volo.

7° Scorpione: ci sono momenti nella vita in cui è importante fare delle scelte e capire quali siano le cose a cui si è disposti a rinunciare e quali, invece, si quelle che si vogliono preservare a tutti i costi. Sappiate che, anche se siete tenaci e forti, non potete avere e fare tutto.

6° Ariete: in amore potrebbe nascere qualche piccola controversia dovuta ad alcune divergenze caratteriali. Dal punto di vista professionale, invece, siete molto concentrati sui vostri obiettivi, e questo non può che farvi onore. Non siate troppo inflessibili dinanzi comportamenti o azioni lontane dal vostro modo di essere.

5° Gemelli: dicembre si preannuncia essere un mese ricco di cambiamenti e di novità. Sia in amore, sia nel lavoro è necessario essere risoluti e cogliere al volo le buone occasioni. Con un po' di sacrificio vedrete che riuscirete a raggiungere vette importanti. Datevi da fare.

Oroscopo segni fortunati dall'1 al 7 dicembre

4° in classifica Cancro: l'oroscopo della settimana vi invita ad essere intraprendenti.

Ci sono delle novità in ambito professionale che potrebbero cambiare anche alcuni aspetti della vostra vita privata. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze, sia per quanto riguarda persone, sia situazioni.

3° Bilancia: siate coraggiosi e mettetevi in gioco. Presto potrebbero arrivare delle novità importanti sul fronte del lavoro e dei progetti di vita. In amore è importante essere pazienti e non tirare troppo la corda. Chi vi conosce sa come prendervi, ma è meglio non abusare della pazienza altrui.

2° Acquario: non smettete mai di sperare e di lottare per raggiungere i vostri obiettivi. In ambito professionale è importante lavorare sodo per arrivare laddove vi siete prefissati. In amore potete lasciarvi andare un po' di più senza pensare sempre negativo.

1° Leone: ci sono delle ottime notizie in arrivo per voi, specie per quanto riguarda i sentimenti. Chi è single da tempo può approfittare di questo periodo per darsi da fare e per concedersi qualche scappatella. Se, invece, siete in coppia, trovate il modo di ravvivare una relazione con qualcosa di inaspettato.