Secondo l'oroscopo di gennaio 2026, i nati sotto il segno dell'Acquario attraversano un periodo di introspezione che culmina in massimo splendore sociale e una forte spinta creativa. I nativi del Capricorno godono di forza interiore e possibilità di crescita finanziaria, eccellendo nelle trattative. Infine, i Pesci iniziano il mese in modo socievole per poi cercare la quiete, dovendo gestire con attenzione le nuove opportunità economiche.

Previsioni dell'oroscopo e pagelle di gennaio: Bilancia e Scorpione

Bilancia – Le prime tre settimane di gennaio sono ideali per dedicarvi alle questioni domestiche.

Dopo le intense festività natalizie, potreste avere molte cose da sistemare. Delegate i compiti ai familiari per riordinare la casa senza stress. Riceverete dei riconoscimenti il giorno 3, grazie alla Luna Piena. Avete lavorato con grande impegno nel 2025: ora avrete finalmente l'opportunità di vedere valorizzati i vostri contributi. È il momento di godervi gli applausi. I giorni 6 e 7 sono eccezionali per rinnovare l'arredamento, poiché Venere si allinea con il Sole e Marte. Una rinfrescata alle pareti o qualche nuovo elemento decorativo potrebbe dare nuova vita al vostro nido. Il 17 gennaio, Venere fa il suo ingresso nel settore dell’amore, seguito da altri corpi celesti la settimana successiva.

Se siete single, potreste avere l'imbarazzo della scelta con nuove e interessanti opzioni. Se siete già in coppia, potreste sentire il desiderio di ufficializzare il rapporto o di allargare la famiglia. La Luna Nuova del 18 è perfetta per organizzare incontri. Anche se le vacanze di Natale sono finite, potreste trovare altri validi motivi per festeggiare insieme. L'ingresso di Nettuno nel settore delle relazioni, il 29, segna l'inizio di un ciclo di tredici anni che può portarvi a connessioni profonde. Tuttavia, ricordate che Nettuno può anche causare illusioni. Non date nulla per scontato finché non vi sarete presi il tempo di esaminare la situazione con attenzione. Voto: 7,5

Scorpione – L'inizio dell'anno potrebbe portarvi diverse occasioni per brevi spostamenti.

Per circa tre settimane, il settore dei viaggi è particolarmente attivo: se avete necessità di muovervi, che sia per affari o per piacere, vi conviene organizzarvi e partire subito. Se invece sognate un viaggio più lontano, tenete d'occhio il giorno 3, quando la Luna Piena illuminerà un'opportunità di prenotazione perfetta. Quando Venere farà il suo ingresso nel vostro settore domestico il 17 (seguita a breve distanza da Sole, Mercurio e Marte), l'attenzione si sposterà sulle ristrutturazioni di casa. Avrete tempo per dedicarvi a un progetto che vi terrà impegnati durante i mesi invernali, magari tra un viaggio e l'altro. Il 27 gennaio è il momento ideale per iniziare i lavori più ambiziosi, come rimuovere vecchi rivestimenti o demolire pareti, grazie al vostro astro guida, Marte, in congiunzione con Plutone: un transito perfetto per una trasformazione domestica radicale.

La Luna Nuova del 18 porterà con sé una notizia di grande rilevanza, che potrebbe rappresentare un punto di svolta. Siate pronti a reagire con prontezza. Avete mai considerato un percorso professionale nel campo creativo? Dal 29, con l'entrata di Nettuno nella vostra area professionale, avrete un'ampia finestra di tredici anni per costruirvi una carriera nella musica, nell'arte, nella fotografia o nello spettacolo. Fate attenzione, però: questo aspetto richiede un approccio concreto. Assicuratevi di definire un piano solido per rimanere stabili finanziariamente mentre realizzate il vostro sogno. Voto: 8

Il mese di gennaio secondo gli astri: pagelle per Sagittario e Capricorno

Sagittario – Inizierete l'anno con un ottimo slancio finanziario, grazie a un raggruppamento di pianeti che transiterà nel settore economico per le prime tre settimane di gennaio.

Avrete la possibilità di attirare maggiori risorse economiche e di scoprire metodi brillanti per amministrare le entrate. Il risultato potrebbe essere un notevole incremento dei risparmi. La Luna Piena del 3 gennaio è un momento perfetto per consultare un consulente finanziario. Definire un nuovo piano di spesa vi garantirà un anno proficuo. Sarete saggi nell'esercitare cautela il giorno 10, quando il Sole e Marte si troveranno in opposizione al vostro pianeta guida, Giove; la moderazione vi aiuterà a non eccedere con le uscite. Intorno al 17, questo stesso gruppo di pianeti si sposterà nella sezione dei viaggi, stimolando in voi la voglia di avventure immediate. Che si tratti di sbrigare impegni, far visita a parenti o lanciarvi in escursioni non programmate, apprezzerete senz'altro questa vivacità.

State attenti a una possibile nuova fonte di guadagno che si presenterà con la Luna Nuova del 18. Non sottovalutate nessuna proposta, poiché ciò che si manifesta ora potrebbe rivelarsi eccezionalmente vantaggioso nel tempo. Infine, Nettuno nel vostro settore affettivo dal 29 accrescerà le probabilità di una connessione sentimentale profonda. Anche chi è senza un partner ha ben tredici anni per incontrare l'anima gemella. Chi è già in una relazione potrà rafforzare il legame. In sintesi, l'amore è in crescita. Voto: 9

Capricorno – Il Sole transita nel vostro segno, affiancato da Mercurio, Venere e Marte. Questa potente congiunzione vi fornisce un'immensa forza interiore e la capacità di eccellere in ogni contesto.

Sfruttando al meglio questa energia, potrete attirare nuove chance o fare incontri significativi. Avete bisogno di mettere un punto finale a un legame? Fatelo in concomitanza con la Luna Piena in Cancro, prevista per il giorno 3. Riuscirete a chiudere questa fase con inaspettata leggerezza. A partire dal 17, Venere entra nella zona legata alle risorse economiche, seguita a ruota da diversi pianeti. Le entrate finanziarie hanno la possibilità di crescere notevolmente nel mese di gennaio. I pensieri sul denaro potrebbero presto appartenervi al passato. Fate attenzione a un unico dettaglio: le spese dettate dall'impulso potrebbero dilapidare i fondi con la stessa velocità con cui li avete accumulati.

Concedetevi un rinnovamento d'immagine il giorno 18. La Luna Nuova si forma proprio nel vostro segno e vi invita a un cambiamento di look. Inoltre, nello stesso giorno, Mercurio stabilisce un aspetto favorevole con il vostro pianeta guida, Saturno, rendendo questo il momento perfetto per intavolare trattative. Avrete l'abilità di concludere affari vantaggiosi e di apparire splendidi mentre lo fate. Iniziate a fantasticare sul vostro spazio ideale quando Nettuno, il 26, si sposterà nel settore domestico. Per l'intero decennio venturo, avrete la possibilità di trovare una dimora che risponda ai vostri gusti sofisticati o di trasformare quella attuale.

Voto: 8,5

Astrologia e pagelle del mese di gennaio 2026: Acquario e Pesci

Acquario – Questo periodo segna il vostro annuale ritiro interiore, poiché il Sole si posiziona nell'area più riservata della vostra vita. La presenza anche di Mercurio, Venere e Marte in quest'area crea un clima perfetto per la quiete e l'introspezione. Approfittate della Luna Piena che si manifesterà il giorno 3 per esaminare con cura le vostre abitudini. Vi siete forse trascurati ultimamente? Se la risposta è sì, usate questa data per stabilire dei confini netti e adottare nuove, benefiche pratiche di autocura. Tutto si trasforma in modo significativo a partire dal 17, quando Venere farà il suo ingresso nel vostro segno.

Il Sole, Mercurio e Marte seguiranno l'esempio pochi giorni dopo. È l'inizio ufficiale del vostro momento di massimo splendore. Dopo un periodo di raccoglimento, sarete pronti a riprendere la vita sociale. Nelle quattro settimane successive potreste imbattervi in numerose occasioni per farvi notare. Senza dubbio, riceverete molta considerazione, e forse anche qualche riconoscimento meritato. La Luna Nuova del 18 è ideale per dedicarvi al riposo, alla riflessione e al lasciar andare ciò che non serve più. Riscoprite le pratiche spirituali in questi giorni, e ne uscirete profondamente rigenerati. La vostra creatività e capacità intuitiva conosceranno un potenziamento straordinario per circa dieci anni, non appena Nettuno raggiungerà la vostra terza casa il 29.

Voi siete fra i segni più originali dello zodiaco; questo transito farà sì che le idee procedano a velocità fulminea. Chissà? Potreste lanciare nuove mode o concepire la prossima grande innovazione. Voto: 9

Pesci – Gennaio vi accoglie con un'atmosfera vivace e socievole, ma l'energia tenderà a calare verso la fine del mese. Grazie a una speciale congiunzione astrale nel settore dell’amicizia, sarete invogliati a frequentare persone e a partecipare a eventi più spesso del solito. La Luna Piena del 3 è perfetta per dedicarvi a un'uscita romantica, mentre la Luna Nuova del 18 sarà l'occasione ideale per un intimo ritrovo invernale con gli amici più stretti. Questa data potrebbe anche far entrare nuove conoscenze nella vostra cerchia sociale: se siete aperti a stringere nuovi legami, è il periodo perfetto per mescolarvi e socializzare.

Tuttavia, dopo l'ingresso di Venere in Acquario il 17 (e a seguire Sole, Mercurio e Marte), sentirete un forte bisogno di tranquillità. Improvvisamente, potreste iniziare a declinare gli inviti, preferendo riposare e andare a letto presto. La novità astrologica più significativa riguarda il vostro pianeta guida, Nettuno, che il 29 migra nel vostro settore finanziario. Se da un lato questo transito stimolerà la vostra fantasia a escogitare modi creativi per incrementare le entrate, dall'altro vi renderà vulnerabili all'attrattiva di facili guadagni. È fondamentale mantenere una prospettiva realistica e un approccio ponderato se desiderate consolidare i vostri profitti. Questo passaggio durerà circa tredici anni: un tempo sufficiente sia per accumulare ricchezza, sia per vederla svanire, a seconda delle vostre scelte. Voto: 8,5