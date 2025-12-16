Secondo l’oroscopo dell’anno 2026, si prospetta un periodo meno impegnativo del solito per i Pesci grazie all'uscita di Saturno e Nettuno dal loro segno, portando chiarezza e leggerezza dopo una fase di profonda trasformazione. I nativi della Bilancia entreranno in una fase di vera svolta nei legami amorosi, dove attireranno individui in grado di offrire impegni autentici. I nati sotto il segno dello Scorpione vedranno l'energia spostarsi dalle relazioni a una profonda trasformazione interiore e al cambiamento del loro codice emotivo.

Il settore dell'amore secondo l'oroscopo del 2026: pagelle per Bilancia e Scorpione

Bilancia – Avete avuto un piccolo anticipo dell'influenza di Saturno e Nettuno sul settore amoroso nel 2025: un semplice indizio di ciò che stava arrivando, un'introduzione a una nuova fase nei legami. Ma nel 2026, la situazione cambia completamente. Le lezioni che imparerete si faranno più profonde, le interazioni diventeranno più significative e il cuore raggiungerà una maturità e una pienezza emotiva prima inaccessibili. Quella del 2025 era solo la preparazione; il 2026 è il vero punto di svolta. Cosa dovreste aspettarvi? Non dovrete più inseguire chi non desidera impegnarsi come voi. Quest'anno, la vostra energia attirerà a voi individui in grado di offrirsi completamente, persone intenzionate a costruire legami autentici.

Voto: 7,5

Scorpione – Negli ultimi sette anni, il transito di Urano in Toro si è concentrato moltissimo sulla vita sentimentale, offrendovi insegnamenti irripetibili. Questa lunga fase di iniziazione ha allargato i vostri orizzonti sull'amore, rimodellando i legami e modificando la concezione su cosa significhi vivere un rapporto in modo autentico e vitale. Tuttavia, con lo spostamento di Urano in Gemelli il 26 aprile, che toccherà la vostra zona di trasformazione, l'energia si sposta. Non saranno più soltanto le relazioni a essere alterate; sarete voi stessi a cambiare. Questo transito si occuperà di riscrivere il codice interiore: i meccanismi emotivi, le connessioni psicologiche, le motivazioni profonde, le paure e le narrazioni che influenzano i vostri istinti.

Voto: 7,5

Previsioni amorose e pagelle del 2026: Sagittario e Capricorno

Sagittario – Questo sarà un anno sperimentale per la vita sentimentale. Grazie all'influenza di Urano in Gemelli, questa sperimentazione si rivelerà in senso positivo: non sarà un periodo di caos o incertezza, ma piuttosto di grande espansione personale. Vi state aprendo a nuove possibilità, state conoscendo persone che vi stimolano intellettualmente e state esplorando legami che hanno tutte le carte in regola per evolvere in qualcosa di più duraturo, profondo o inaspettatamente trasformativo. Non state più seguendo schemi prestabiliti; vi state avvicinando all'amore con un autentico spirito di curiosità invece che con timore.

Inoltre, con il transito di Giove in Leone, che illumina la sfera dei viaggi, dell'esplorazione e dei nuovi orizzonti, l'universo sta apparecchiando la scena per incontri che sembreranno quasi da film. Potreste trovarvi a intavolare una conversazione significativa mentre siete all'estero, fare una conoscenza importante durante una gita fuori porta o connettervi con qualcuno che proviene da un ambiente totalmente diverso dal solito. Voto: 8

Capricorno – Questo è un anno cruciale per comprendere in che modo le dinamiche della famiglia d'origine influenzano la sfera affettiva. Con l'ingresso di Saturno e Nettuno nella vostra area domestica, siete incoraggiati a guardare in profondità. Non temete di affrontare questo percorso da soli.

Anzi, il 2026 offre l'opportunità unica di trovare una fonte di guarigione e comprensione in un partner o una persona amata. La persona giusta può aiutarvi a fare luce sul passato: potrà offrirvi la pazienza che un tempo mancava o la devozione dove prima percepivate incoerenza. Un elemento che aggiunge una nota di grande intensità al vostro panorama sentimentale è il transito di Giove, la figura associata ai matrimoni, agli impegni seri e alle relazioni profonde, nel vostro segno. Questo pianeta transiterà in Capricorno dall'11 agosto al 24 ottobre 2026. Questo non è un passaggio da sottovalutare, poiché Giove non parla solo di semplice romanticismo, ma descrive proprio quel tipo di unione che è destinata a diventare un vero e proprio pilastro nella vostra esistenza.

Voto: 9

Astrologia e pagelle per l'anno 2026: Acquario e Pesci

Acquario – Se il 2025 vi è sembrato un anno poco stimolante per i sentimenti – forse monotono, fermo o semplicemente focalizzato su aspetti diversi dal romanticismo – il 2026 si presenterà con un'energia totalmente nuova. L’oroscopo afferma che questo è l’anno in cui l’universo smette di agire in sordina e comincia a guidare gli eventi. A partire dal 27 luglio, infatti, i Nodi Lunari – punti legati al destino, allo scopo karmico e ai legami profondi – si sposteranno nel vostro segno e in quello complementare del Leone. Questo illuminerà l'intera sfera sentimentale con un forte senso di ineluttabilità. Con l'arrivo di Giove in Leone, in particolare, avrete la possibilità di incontrare o di attrarre partner capaci di ispirarvi alla crescita, che desiderano scoprire l'autentica essenza e che vi stimoleranno a superare ogni tendenza al distacco o al rifugio nell'intelletto.

Voto: 8,5

Pesci – Il 2026 si prospetta come un periodo decisamente meno impegnativo, dato che finalmente i pianeti Saturno e Nettuno lasceranno il vostro segno. Immaginate di riaffiorare in superficie dopo una lunga e profonda immersione. La grande pressione che vi ha modellato internamente e il processo di ricostruzione della vostra identità stanno per terminare. Per la prima volta dopo tanto tempo, vi sentirete più leggeri, con una mente più nitida e uno spazio interiore ampliato. La "nebbia" che avvolgeva le percezioni si dirada e la pesantezza si dissolve. La persona che emerge da questa fase è più consapevole, forte e centrata di quella che vi è entrata. Con il passaggio di Saturno e Nettuno nella vostra area dell'autostima, l'attenzione si sposterà sull'imparare a vivere e manifestare questa nuova, autentica verità con totale sicurezza. Voto: 10.