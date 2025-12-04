L'oroscopo del weekend del 6 e 7 dicembre 2025 prevede un buon magnetismo per i Gemelli e un clima armonioso per il Leone, mentre consiglia alla Bilancia di chiarire ciò che è rimasto in sospeso in passato. Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per tutti i simboli astrologici.

Segni di Fuoco

Ariete– “Socialità che illumina”. Weekend vivo, pieno di spostamenti, messaggi e incontri stimolanti. Sabato vi porta leggerezza mentale, domenica più intimità e voglia di coccole. Un’idea nata per caso può diventare un progetto.

Leone – “Parlate, e l’energia gira”.

Il cielo facilita conversazioni che chiariscono, riavvicinano o ripuliscono malintesi. Sabato è perfetto per vedere amici, domenica per dedicarvi alla casa e ricaricarvi. Clima armonioso.

Sagittario – “Allenamento mentale”. La Luna vi mette davanti qualcuno che vi provoca—in senso buono. Dialoghi accesi, confronti sinceri e una piccola rivelazione utile. Domenica chiedetevi cosa vi fa davvero stare bene.

Simboli di Terra

Toro – “Praticità premiata”. Un acquisto, un ordine o una piccola strategia riorganizzativa vi semplifica il weekend. Sabato siete più razionali, domenica più sensibili. Belle intuizioni in casa o in famiglia.

Vergine – “Piccoli aggiustamenti”. Il sabato è nervoso: le parole altrui vi sembrano troppo leggere o poco precise.

Domenica invece ritrovate armonia domestica e un ritmo più fluido.

Capricorno – “Un passo indietro per farne due avanti”. Weekend che chiede di rallentare e ascoltare il corpo e le emozioni. Sabato mentale e dispersivo, domenica protettiva e più chiara. Decidete cosa merita energie e cosa no.

Segni d’Aria

Gemelli – “Luna nel segno, spirito brillante”. Sabato siete magnetici: comunicazione al top, idee che volano, incontri che accendono curiosità. Domenica l’atmosfera si addolcisce e torna il bisogno di contatto e tenerezza.

Bilancia – “Una parola al posto giusto”. La Luna sostiene il vostro stile: diplomatici, intuitivi, ispirati. Ottimo weekend per chiarire, ascoltare e sistemare ciò che è rimasto in sospeso.

Domenica: pace domestica.

Acquario – “Complicità e ispirazione”. Weekend sociale e leggero, con sabato dedicato ad amici o attività creative. Domenica porta un po’ più di introspezione e voglia di tranquillità. Buon equilibrio tra fuori e dentro.

Simboli d’Acqua

Cancro – “Cuore in primo piano”. Sabato vi rende più silenziosi: osservate, riflettete e magari risolvete un dubbio interiore. Domenica la Luna entra nel vostro segno e tutto diventa più chiaro, tenero e emotivamente nutriente.

Scorpione – “Parlare fa bene”. Un confronto necessario porta ordine e leggerezza. Sabato è più mentale, domenica diventa più affettivo: un gesto o una parola viun gesto o una parola vi scaldano. Weekend di ricuciture.

Pesci– “Equilibrio ritrovato”. Sabato può essere caotico, con mille pensieri e piccole distrazioni. Domenica invece scorre liscia, tenera e più emotivamente appagante. Seguite ciò che dà pace.