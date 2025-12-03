Il Grande Fratello lunedì 8 dicembre 2025 andrà in onda in prime time su Canale 5 con una nuova imperdibile puntata. Simona Ventura in diretta comunicherà l'esito del televoto. In questo momento in nomination ci sono: Rasha Younes, Francesca Carrara, Domenico D'Alterio e Simone De Bianchi. I due inquilini meno votati dal pubblico dovranno abbandonare la Casa, perdendo la possibilità di poter raggiungere la finale. Il sondaggio aperto su Grande Fratello ForumFree, al quale ad oggi 3 dicembre alle 22.30 hanno preso parte 765 utenti, vede in vantaggio Rasha Younes con il 48,75% di preferenze.

Grande Fratello, sondaggio televoto dell'8 dicembre: Rasha favorita, Domenico e Simone meno votati

La semifinale del Grande Fratello, in programma lunedì 8 dicembre, è pronta a riservare ai telespettatori del reality show grandi sorprese. Il tema caldo sarà il televoto, che in questo momento vede in nomination: Rasha Younes, Francesca Carrara, Domenico D'Alterio e Simone De Bianchi. I due concorrenti meno votati dovranno abbandonare il gioco, perdendo la possibilità di staccare l'ambito pass valido per la finale del 15 dicembre.

Il sondaggio presente sul portale Grande Fratello ForumFree, vede Rasha Younes in testa con il 48,76% dei consensi. Dovrebbe cavarsela piuttosto agevolmente anche Francesca Carrara, che attualmente vanta il 29,54% dei voti da parte degli utenti del web.

A contendersi la permanenza nella casa, secondo il verdetto del sondaggio, sarebbero Domenico D'Alterio con il 14,77% dei voti e Simone De Bianchi con il 6,93% delle preferenze. Il sondaggio è soltanto indicativo, il verdetto ufficiale verrà comunicato lunedì sera in diretta da Simona Ventura.

Grande Fratello: gli ascolti non decollano ma restano stabili

La puntata del Grande Fratello andata in onda lo scorso lunedì sera 1° dicembre è stata seguita da 1.852.000 telespettatori (pari ad uno share del 14,3%). Un risultato non esaltante in termini di ascolto, ma comunque in linea con quello registrato nelle precedenti puntate del reality Mediaset, che quest'anno sta facendo un po' di fatica a catturare l'attenzione del pubblico.

A dominare la scena lo scorso lunedì è stata la Serie Tv Sandokan. Il primo episodio è stato seguito da 6.233.000 telespettatori, il secondo da 5.211.00 telespettatori. Simona Ventura avrà occasione di rifarsi in vista del prossimi appuntamenti del GF. Alla conclusione del programma Mediaset mancano appena due puntate e la curiosità dei fan del programma potrebbe aumentare vertiginosamente già in occasione della semifinale che andrà in onda in prima serata su Canale 5 lunedì 8 dicembre.