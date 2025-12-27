L'oroscopo di domenica 28 dicembre 2025 ci proietta verso l'ultima domenica di questo intenso anno, un momento di passaggio fondamentale in cui le energie cosmiche iniziano a virare prepotentemente verso il bilancio finale e la pianificazione del futuro. Con il Sole che brilla alto nel segno del Capricorno, la parola d'ordine resta la concretezza, ma la configurazione planetaria di oggi aggiunge una sfumatura di urgenza emotiva. Siamo nel cuore della "settimana sospesa", quella tra il Natale e il Capodanno, dove il tempo sembra dilatarsi e le riflessioni si fanno più profonde.

La Luna, muovendosi in aspetti dinamici, solletica il desiderio di evasione di alcuni e la necessità di verità di altri.

In questa domenica prenatalizia, il cielo si divide tra chi ha già lo sguardo rivolto alle luci della notte di San Silvestro e chi, invece, sente il bisogno di fermarsi a riparare ciò che si è incrinato. I veri dominatori della giornata sono i segni d'Aria: i Gemelli e l'Acquario vivranno momenti di pura euforia e magnetismo, seguiti a ruota da una Bilancia in stato di grazia e un Sagittario mai così libero. Al contrario, i segni d'Acqua come il Cancro e i Pesci potrebbero sentirsi un po' zavorrati da pensieri malinconici o da una carenza di affetto che richiederà uno sforzo consapevole per essere superata.

È una giornata che invita a non ignorare le intuizioni e a fidarsi di quel "bollore" interiore che preannuncia grandi novità.

Preparatevi a vivere questa domenica come un laboratorio di emozioni: tra flirt leggeri, decisioni drastiche sui rami secchi da tagliare e una passionalità ritrovata che accenderà i cuori più freddi.

Oroscopo di domenica 28 dicembre e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfano Gemelli e Acquario con punte d'eccellenza, faticano i Pesci

PESCI (20 febbraio - 20 marzo) Voto 5,5. Parola chiave: qualche pensiero negativo vi tormenta, cercate di voltare pagina. Questa domenica conclusiva di dicembre sembra volervi mettere alla prova sul piano psicologico. Nonostante il clima festivo, avvertirete una sorta di cappa grigia: qualche pensiero negativo vi tormenta, riportando a galla vecchi rancori o insicurezze che pensavate di aver superato.

Le stelle indicano che state dando troppa importanza a piccoli dettagli o a parole dette distrattamente da qualcuno nei giorni scorsi. Il consiglio del cielo è perentorio: cercate di voltare pagina. Rimanere ancorati a ciò che non ha funzionato o a chi vi ha deluso non farà altro che rovinarvi questo scorcio di anno. Dedicatevi a un'attività che assorba totalmente la vostra attenzione, come un film coinvolgente o un hobby creativo, per distogliere la mente dal rimuginìo. Ricordate che la vostra felicità dipende solo dalla vostra capacità di lasciare andare il passato.

CANCRO (22 giugno - 22 luglio) Voto 5,5. Parola chiave: c'è bisogno di dolcezza ma in questo momento vi manca. Vi sentite come un'anima nuda esposta al freddo invernale.

In questa domenica, il vostro ipersensibile radar emotivo segnala un vuoto difficile da colmare: c'è bisogno di dolcezza ma in questo momento vi manca, o almeno così percepite voi. Potreste avere l'impressione che il partner sia troppo distratto o che la famiglia dia per scontata la vostra presenza. Questa sensazione di solitudine interiore potrebbe rendervi un po' ombrosi o inclini al vittimismo. Invece di aspettare che gli altri indovinino i vostri desideri, provate a essere voi i primi a donare quella tenerezza che cercate. Spesso il mondo riflette ciò che proiettiamo: se vi chiudete nel vostro guscio, difficilmente qualcuno riuscirà a raggiungervi. Non è una giornata negativa in assoluto, ma richiede uno sforzo di volontà per non lasciarsi trascinare giù dalle correnti della malinconia.

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 6,5. Parola chiave: voglia di intimità e di stabilità. Dopo il turbinio dei pranzi e delle relazioni sociali forzate, oggi emerge in voi una prepotente voglia di intimità e di stabilità. Non avete voglia di grandi folle o di programmi complicati; preferite di gran lunga il calore di una coperta, il profumo di casa e la presenza di pochissime persone fidate. Le stelle assecondano questo vostro bisogno di "nido", consigliandovi di godervi i piaceri semplici della vita domestica. È un momento utile per consolidare un rapporto di coppia o per godersi la pace ritrovata con un familiare. Anche se intorno a voi tutto sembra correre, voi scegliete la lentezza. Questa ricerca di sicurezza è il vostro modo per ricaricare le batterie in vista di un 2026 che vi chiederà molta più dinamicità.

Oggi, però, il vostro regno è il divano, e va benissimo così.

VERGINE (23 agosto - 22 settembre) Voto 6,5. Parola chiave: riflessioni in corso, meglio tagliare i rami secchi. Siete in una fase di profonda pulizia interiore ed esteriore. Questa domenica vi vede assorti in riflessioni in corso che riguardano la vostra lista di contatti e di impegni. Vi state rendendo conto che molte delle cose a cui dedicate energia non vi portano più gioia, ma solo stress. La strategia per oggi è drastica ma necessaria: meglio tagliare i rami secchi. Che si tratti di un'amicizia ormai tossica, di un'abitudine dannosa o di un progetto che non decolla, è il momento di usare le cesoie. Non fatelo con rabbia, ma con la consapevolezza chirurgica che vi contraddistingue.

Liberare spazio nella vostra vita è l'unico modo per permettere a nuovi germogli di nascere con l'anno nuovo. È una giornata di rigore mentale che vi lascerà, a sera, con una sensazione di insospettabile leggerezza.

ARIETE (21 marzo - 19 aprile) Voto 7. Parola chiave: qualcosa bolle in pentola, date ascolto ad una buona intuizione. Avvertite un formicolio sotto la pelle, quella tipica sensazione che precede i grandi cambiamenti. Le stelle suggeriscono che qualcosa bolle in pentola, anche se ancora non riuscite a metterne a fuoco i contorni. Potrebbe trattarsi di una proposta di lavoro inaspettata che arriverà nei prossimi giorni o di una svolta improvvisa in una questione legale o burocratica.

Il consiglio per oggi è di non ignorare i segnali: date ascolto ad una buona intuizione che vi colpirà quasi come un fulmine a ciel sereno. Non abbiate fretta di agire, ma annotate questo pensiero e osservate come si muovono le pedine intorno a voi. Siete sulla strada giusta per una rinascita, e la vostra capacità di anticipare gli eventi oggi sarà la vostra marcia in più. Fidatevi del vostro istinto, raramente vi ha tradito.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 7. Parola chiave: voglia di meditare, facendo progetti per il futuro. Mentre gli altri si perdono in chiacchiere, voi vi immergete nelle profondità della vostra psiche. Questa domenica è caratterizzata da una forte voglia di meditare, non necessariamente in senso mistico, ma come necessità di fare silenzio intorno a voi per ascoltare la vostra voce interiore.

State facendo progetti per il futuro con una lucidità quasi profetica. State valutando rischi, costi e benefici di una trasformazione che avete in mente per il prossimo anno. È un momento di pianificazione strategica eccellente: la vostra mente è affilata e non temete di guardare in faccia le vostre ombre. Usate questa giornata per scrivere i vostri obiettivi: metterli nero su bianco darà loro una forza magica. Siete pronti a rinascere dalle vostre ceneri, ma prima serve questo momento di quieta osservazione.

CAPRICORNO (22 dicembre - 19 gennaio) Voto 7. Parola chiave: essenziali e sinceri, confidate nel dialogo con chi vi vuole bene. In pieno clima di compleanno, non sentite il bisogno di maschere o di giri di parole.

Siete essenziali e sinceri, a tratti quasi taglienti, ma sempre mossi da un'onestà intellettuale profonda. Questa domenica vi invita a scendere dal piedistallo della vostra autosufficienza: confidate nel dialogo con chi vi vuole bene. Anche se pensate di poter risolvere tutto da soli, condividere una preoccupazione o un dubbio con il partner o un amico fraterno vi aprirà prospettive inaspettate. La vostra vulnerabilità, se mostrata alle persone giuste, diventerà la vostra forza più grande. È una giornata che consolida i legami veri e allontana le ipocrisie. La vostra parola oggi ha un peso specifico enorme: usatela per costruire ponti di verità.

LEONE (23 luglio - 22 agosto) Voto 7,5. Parola chiave: al centro della scena nel bene e nel male, destreggiatevi come sapete fare.

Non passate mai inosservati, e questa domenica non fa eccezione. Vi ritroverete al centro della scena nel bene e nel male, attirando su di voi sguardi di ammirazione ma anche qualche critica velata. Qualcuno potrebbe mettervi alla prova o chiedervi un parere definitivo su una questione spinosa. Il cielo vi suggerisce di non ruggire troppo forte: destreggiatevi come sapete fare, usando quel mix di regalità e diplomazia che vi rende unici. Saprete gestire con abilità anche le situazioni più imbarazzanti, uscendone con la criniera intatta. In amore, la vostra presenza è magnetica, ma attenzione a non essere troppo dominanti; lasciate spazio anche all'altro. È una giornata di grande esposizione sociale che conferma il vostro ruolo di leader, purché sappiate sorridere anche davanti agli imprevisti.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 8. Parola chiave: atmosfera serena ed armoniosa, traete il meglio dalle piccole cose. Il cielo sopra di voi è finalmente sgombro da nubi. Questa domenica vi regala un'atmosfera serena ed armoniosa, esattamente ciò che la vostra anima ricerca per stare bene. Sarete capaci di una rara gratitudine: traete il meglio dalle piccole cose, come il piacere di un tè caldo, una conversazione intelligente o la bellezza di un dettaglio estetico. Siete in pace con voi stessi e questa vibrazione positiva attirerà persone piacevoli intorno a voi. È il momento ideale per dedicarvi all'arte, alla lettura o a piccoli acquisti che rendano ancora più bella la vostra casa.

In amore, regna un equilibrio perfetto fatto di complicità e rispetto. Godetevi questa parentesi di grazia prima del trambusto di fine anno; oggi la vita vi sorride e voi avete tutti i motivi per sorriderle di rimando.

SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre) Voto 8. Parola chiave: liberi come il vento e solari, lo sfizio vi può portare a un flirt leggero. Siete l'energia allo stato puro di questa domenica. Vi sentite liberi come il vento e solari, con una voglia di avventura che non conosce confini. Non avete voglia di programmi rigidi e preferite lasciarvi trasportare dal caso. Questa vostra attitudine spensierata vi rende irresistibilmente attraenti: lo sfizio vi può portare a un flirt leggero o a una nuova conoscenza che darà un brio inaspettato alla giornata. Non cercate necessariamente l'amore della vita, ma il piacere del momento e dello scambio intellettuale. Siete ottimisti e la vostra risata sarà la colonna sonora di molti incontri felici. È una giornata eccellente per muoversi, per un viaggio breve o per esplorare posti nuovi. Il mondo è la vostra palestra e oggi avete voglia di allenarvi con il sorriso.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 8,5. Parola chiave: frizzanti e vivaci, voglia di vivere in maniera sfrenata. Siete una vera esplosione di fuochi d'artificio anticipati. Questa domenica vi vede frizzanti e vivaci, con una mente che corre a mille e una parlantina inarrestabile. Avvertite una voglia di vivere in maniera sfrenata, di divertirvi e di rompere ogni noia residua. Sarete l'anima di qualsiasi compagnia, capaci di proporre l'idea vincente per passare la serata o di trascinare tutti in un'avventura improvvisata. La vostra curiosità è ai massimi livelli e saprete cogliere opportunità di divertimento dove gli altri vedono solo routine. In amore, la vostra leggerezza è la vostra arma di seduzione più potente: saprete incantare con l'ironia. È una giornata di pura euforia che vi prepara a un finale di anno col botto. Non ponetevi limiti, oggi la vita è un buffet e voi volete assaggiare tutto.

ACQUARIO (20 gennaio - 18 febbraio) Voto 8,5. Parola chiave: gioco di sguardi e passionalità, fascino e magnetismo irresistibili. Il cielo di oggi vi regala un'aura quasi soprannaturale. Siete avvolti da un fascino e magnetismo irresistibili, capaci di catturare l'attenzione di chiunque semplicemente entrando in una stanza. La giornata sarà dominata da un eccitante gioco di sguardi e passionalità che potrebbe portare a sviluppi molto interessanti nella vostra vita privata. Non si tratta solo di attrazione fisica, ma di una connessione mentale profonda e magnetica che saprete stabilire con le persone giuste. Se siete single, le occasioni di incontro saranno elettrizzanti; se siete in coppia, ritroverete un'intesa piccante e complice che farà scintille. Siete padroni del vostro destino e oggi avete la forza per ottenere ciò (o chi) desiderate. Siete pronti a sospirare di gioia, e con voi chi avrà la fortuna di starvi accanto.