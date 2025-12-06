L'oroscopo del giorno di domenica 7 dicembre porta energie nuove e desiderio di cambiamento. Molti segni sentiranno un’inaspettata spinta emotiva, altri ritroveranno equilibrio e lucidità.

La Luna donerà al Cancro fascino e voglia di agire, invece il Capricorno dovrà cambiare atteggiamento per un rapporto migliore. Un dialogo profondo potrebbe aiutare i Gemelli a migliorare, mentre il Leone potrà iniziare a pensare a nuovi progetti.

Previsioni oroscopo domenica 7 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: l'ultima giornata della settimana vedrà la Luna in contrasto con Venere.

Non sarete sempre soddisfatti della vostra vita amorosa, che richiederà qualche intervento. In ambito lavorativo Marte vi darà buone energie, che se gestite nella maniera più adatta, vi permetteranno di sviluppare progetti di ottima qualità. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna in sestile vi renderà più saggi e comprensivi nei confronti della persona che amate. Un ritmo più lento nella vostra relazione vi aiuterà a capire cosa volete dalla vita. Nel lavoro meglio non pretendere troppo in questo periodo. Con Mercurio in opposizione, non sempre le vostre idee potrebbero funzionare. Voto - 7️⃣

Gemelli: prendere le distanze dal partner non vi aiuterà a risolvere i problemi delle relazioni di coppia. Potrete ancora vivere un buon legame, soprattutto se siete disposti a fare un passo indietro.

In ambito lavorativo alcuni progetti saranno in dirittura d'arrivo. Cercate di concludere tutto senza causare ulteriori ritardi. Voto - 6️⃣

Cancro: le stelle di domenica vi daranno fascino e voglia di agire. La Luna vi permetterà di vivere al meglio il vostro rapporto, con amore e con un po’ di leggerezza. In quanto al lavoro la creatività non vi manca, ma le energie potrebbero non essere così elevate, soprattutto se di recente avete partecipato a progetti che hanno richiesto tempo e fatica. Voto - 8️⃣

Leone: il cielo del momento annuncia buone stelle sopra di voi. In amore saranno favoriti i nuovi incontri, soprattutto per i nati nella seconda decade. Se siete già impegnati, ritroverete il gusto di stare insieme alla vostra anima gemella.

Nel lavoro le opportunità non mancheranno, ma dovrete essere voi per primi a coglierle al volo. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale altalenante. La Luna sarà favorevole, ma con Venere in quadratura dal segno del Sagittario, a volte faticherete un po’ a comprendere i sentimenti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro state attraversando una fase dalla grande potenzialità, ma che richiederà u po’ di energie per essere gestita al meglio. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di domenica altalenante in ambito sentimentale. Venere porta buoni sentimenti, ma con la Luna in quadratura faticherete a esprimerli nella maniera corretta. In quanto al lavoro avrete buone intuizioni, portando avanti i vostri progetti con impegno e serietà, soprattutto voi nati nella terza decade.

Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in trigono dal segno amico del Cancro aumenterà il desiderio d'intimità con il partner. L'armonia non manca: dovrete soltanto trovare il giusto pretesto per lasciarvi andare alle emozioni. In quanto al lavoro saprete svolgere bene le vostre mansioni, dimostrandovi sempre capaci in ogni situazione grazie a Mercurio in buon aspetto. Voto - 9️⃣

Sagittario: sarà una domenica di dicembre abbastanza tranquilla. Venere vi permetterà di dimostrare sensibilità e affetto nei confronti del partner. Anche soltanto un piccolo gesto, ma fatto con dolcezza, potrebbe fare la differenza. In quanto al lavoro l'impegno porta a buoni risultati, e con Marte a favore, vi darete tanto da fare in questo periodo.

Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali sottotono in ambito amoroso. La Luna in opposizione potrebbe ostacolare il vostro rapporto, e portare qualche incomprensione di troppo. Servirà un dialogo più chiaro per poter migliorare le cose. In quanto al lavoro sarete abbastanza spontanei, ma non sempre avrete le conoscenze giuste per potervi buttare nella mischia. Riflettete bene prima di agire. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di domenica abbastanza tranquilla. Un pizzico di sincerità in più farà bene al vostro legame con il partner. Provate a fare qualcosa di diverso insieme. In ambito professionale gli impegni non mancheranno, e non sempre potreste sentirvi all'altezza della situazione a causa di Mercurio in quadratura.

Voto - 7️⃣

Pesci: sarà una giornata tutto sommato discreta. Anche se Venere sarà contro di voi, la Luna in trigono dal segno del Cancro vi aiuterà a essere più comprensivi e attenti ai bisogni del partner. In ambito professionale la vostra determinazione potrebbe portarvi lontano in questa giornata. Voto - 7️⃣