L'ultima domenica prima di Natale porta con sé un'atmosfera speciale. In questa domenica 21 dicembre la Vergine si gode una giornata di grande equilibrio, perfetta per sistemare gli ultimi dettagli delle feste. Il Cancro ritrova calore nei legami familiari, l'Acquario si lascia ispirare da idee creative, mentre lo Scorpione vive emozioni intense che scaldano il cuore. Una giornata per rallentare, respirare e prepararsi alla magia natalizia.

L'oroscopo di domenica 21 dicembre: Toro tra coccole e buon cibo, energia ritrovata per l'Ariete

12° Pesci: Domenica un po' sottotono per voi.

La mente viaggia lontano, forse troppo. Potreste sentirvi malinconici senza un motivo preciso, come se qualcosa vi sfuggisse. In amore serve pazienza: il partner potrebbe non capire i vostri silenzi. Prendetevi del tempo per voi, magari una passeggiata o un film che vi faccia sorridere. Le energie fisiche sono basse, niente di grave. Domani andrà meglio.

11° Gemelli: Giornata strana, di quelle in cui non sapete bene cosa volete. Un po' di noia potrebbe farvi compagnia, e la tentazione di cambiare programma all'ultimo momento è forte. In coppia qualche piccola incomprensione rischia di creare tensione. Meglio non insistere su certi discorsi. Sul fronte economico, occhio agli acquisti impulsivi: le offerte natalizie sono invitanti, ma il portafoglio ha i suoi limiti.

10° Leone: Questa domenica non vi mette al centro dell'attenzione come vorreste. Potreste sentirvi un po' trascurati, soprattutto in famiglia. Non prendetela sul personale, ognuno ha i suoi pensieri. L'amore procede senza scossoni, ma manca quel pizzico di passione che vi fa sentire vivi. Approfittate per riposare davvero: il corpo chiede una pausa dai ritmi frenetici delle ultime settimane.

9° Bilancia: La ricerca dell'armonia vi costa un po' di fatica. Qualche decisione da prendere vi mette in difficoltà, come sempre quando dovete scegliere. In coppia va tutto sommato bene, anche se un piccolo malinteso potrebbe creare qualche momento di silenzio. Fisicamente siete in forma, ma la testa è altrove.

Cercate di godervi la domenica senza pensare troppo a cosa fare.

8° Capricorno: La solita determinazione si prende una pausa. Va bene così, anche i più ambiziosi hanno bisogno di staccare. L'amore chiede più attenzione: il partner potrebbe lamentarsi della vostra distanza emotiva. Provate a lasciarvi andare un po'. Sul lavoro tutto tace, ed è giusto che sia così di domenica. Concedetevi qualcosa di buono da mangiare, ne avete bisogno.

7° Ariete: Energia altalenante per questa domenica. La mattina partite carichi, ma nel pomeriggio potreste sentire un calo. Niente di preoccupante, solo il bisogno di ricaricare le batterie. In amore siete passionali come sempre, anche se l'impazienza rischia di giocarvi qualche scherzetto.

Una chiacchierata sincera con chi amate può fare miracoli. Evitate discussioni inutili, non ne vale la pena.

6° Sagittario: Domenica di transizione per voi. Sentite il bisogno di muovervi, di fare qualcosa di diverso dal solito. L'ottimismo non vi abbandona, ma ora è più sottile, meno esplosivo. L'amore regala momenti piacevoli, soprattutto se decidete di organizzare qualcosa di speciale. La salute tiene bene, anche se qualche eccesso delle ultime sere potrebbe farsi sentire. Moderazione è la parola chiave.

5° Scorpione: Le emozioni sono protagoniste. Potreste vivere momenti intensi con chi amate, di quelli che ricorderete a lungo. La gelosia va tenuta a bada: non tutto quello che vedete è come sembra.

Sul fronte economico qualche buona notizia potrebbe arrivare, magari legata a un regalo inaspettato. Fisicamente vi sentite bene, la mente è lucida e pronta ad affrontare qualsiasi situazione.

4° Acquario: La creatività vi accompagna per tutta la giornata. Idee nuove, progetti da sviluppare, voglia di fare qualcosa di originale. L'amore va vissuto con leggerezza, senza troppe pretese. Chi vi sta accanto apprezza la vostra indipendenza. La salute è buona, anche se dovreste dare più spazio alle emozioni. Non tutto deve essere razionale, ogni tanto lasciatevi andare.

3° Cancro: Domenica avvolta dal calore familiare. Vi sentite protetti, amati, al posto giusto. L'atmosfera natalizia vi emoziona più del solito.

In amore c'è dolcezza, complicità, voglia di stare insieme senza fare nulla di particolare. Qualche piccola preoccupazione economica si scioglie come neve al sole. Godetevi questa giornata, ne avevate bisogno. La salute sorride.

2° Toro: Una domenica da assaporare lentamente, come piace a voi. Il comfort della casa, un buon pranzo, la compagnia di chi amate. Cosa chiedere di più? L'amore è stabile, rassicurante. Nessuna grande emozione, ma quella serenità che vale più di mille avventure. Le finanze sono sotto controllo, magari vi concedete un piccolo regalo. Fisicamente siete in forma, rilassati e soddisfatti.

1° Vergine: Primo posto meritatissimo. Questa domenica vi regala ordine, chiarezza, soddisfazione.

Tutto sembra al suo posto, e voi vi sentite finalmente sereni. L'amore funziona, che siate in coppia o single. Chi vi circonda apprezza la vostra premura. Sul lavoro non pensateci nemmeno: è il giorno del riposo e della cura di voi stessi. La salute è ottima, l'energia non manca. Godetevi ogni momento.