Il Natale quest'anno promette di regalare momenti indimenticabili a molti segni zodiacali. Il Cancro vive appieno la magia delle feste, circondato dall'affetto dei suoi cari tra la Vigilia e Santo Stefano. I Gemelli si destreggeranno tra pranzi, cenoni e visite varie, mentre il Leone brillerà come sempre al centro dell'attenzione durante i brindisi. L'Acquario, invece, potrebbe sentire il bisogno di festeggiare in modo meno convenzionale, magari organizzando qualcosa di diverso dal solito.

L'oroscopo del Natale: Vergine perfezionista tra decorazioni e menu, Scorpione intenso durante le riunioni familiari

12° ♒ Acquario: le feste tradizionali potrebbero starvi un po' strette quest'anno. Tra il 24 e il 26 potreste sentirvi fuori posto durante i classici pranzi in famiglia, desiderando qualcosa di più originale. Non forzatevi a seguire schemi che non vi rappresentano. Magari organizzate un Natale alternativo con amici o scegliete una destinazione insolita. In amore, il partner potrebbe non capire subito il vostro bisogno di libertà, ma con un po' di dialogo troverete un compromesso. La salute regge bene, anche se la pressione delle aspettative altrui potrebbe pesarvi. Finanziariamente, resistete alla tentazione di regali troppo stravaganti.

11° ♐ Sagittario: l'energia c'è, ma potreste sentirvi un po' ingabbiati dalle tradizioni natalizie. Il cenone della Vigilia rischia di sembrarvi troppo lungo e formale, vorreste già essere altrove. Il 25 cercate di godervi il momento senza pensare troppo alla prossima avventura. Santo Stefano potrebbe portare qualche discussione in famiglia se vi mostrate troppo insofferenti. In amore, il partner apprezzerebbe più presenza da parte vostra. La salute richiede attenzione agli eccessi durante i brindisi, magari rallentate un po'. Sul lavoro, anche se siete in pausa, la mente viaggia già verso nuovi progetti per gennaio.

10° ♍ Vergine: il perfezionismo vi sta giocando brutti scherzi in questi giorni.

Avete organizzato tutto nei minimi dettagli, ma il timore che qualcosa vada storto vi toglie il sonno. La Vigilia rischiate di stressarvi per il cenone perfetto invece di godervi la serata. Il giorno di Natale cercate di rilassarvi un po', non tutto deve essere impeccabile. A Santo Stefano concedetevi una pausa dal controllo ossessivo. In amore, il partner potrebbe trovare le vostre critiche un po' eccessive, specialmente se il regalo non era esattamente quello che vi aspettavate. La salute risente dello stress organizzativo, provate a staccare.

9° ♈ Ariete: l'impazienza è la vostra nemica in questi giorni di festa. Il 24 potreste innervosirvi se i preparativi non procedono al vostro ritmo. Durante il pranzo di Natale cercate di non accelerare tutto, lasciate che la giornata scorra con calma.

Santo Stefano porta nuova energia, ma attenti a non entrare in conflitto con parenti testardi quanto voi. In amore, desiderate attenzioni costanti anche sotto l'albero, ma ricordate che anche il partner ha bisogno dei suoi spazi. La salute è buona, ma le corse dell'ultimo minuto per i regali potrebbero avervi affaticato. Finanziariamente, qualche spesa impulsiva di troppo.

8° ♎ Bilancia: volete accontentare tutti e questo vi mette in difficoltà. Tra la Vigilia e il 26 vi troverete a mediare discussioni familiari, cercando di mantenere l'armonia a tutti i costi. Il cenone del 24 richiederà tutta la vostra diplomazia per evitare tensioni. Il giorno di Natale godetevelo senza fare troppo da paciere.

A Santo Stefano concedetevi il diritto di dire qualche no. In amore, siete romantici ma ancora indecisi sul regalo perfetto, forse è ora di scegliere col cuore. La salute chiede equilibrio tra il relax festivo e un po' di movimento. Le finanze risentono della voglia di bellezza e regali armoniosi per tutti.

7° ♉ Toro: il Natale è fatto apposta per voi che amate il comfort e i piaceri della tavola. La Vigilia vi vedrà protagonisti al cenone, assaporando ogni portata con gusto. Il 25 godetevi il pranzo in famiglia circondati dall'affetto dei vostri cari. Santo Stefano è perfetto per rilassarvi sul divano dopo le abbuffate. In amore, siete fedeli e romantici, magari un momento sotto il vischio potrebbe regalare emozioni.

La salute però richiede moderazione: gli eccessi del cenone potrebbero farsi sentire. Finanziariamente siete prudenti, ma vi siete concessi qualche regalo di qualità che non potevate farvi mancare.

6° ♏ Scorpione: vivete il Natale in modo intenso, forse troppo. Le riunioni familiari tra il 24 e il 26 potrebbero risvegliare vecchie dinamiche complesse che preferireste evitare. La Vigilia cercate di lasciar scorrere le emozioni senza accumulare tensione. Il giorno di Natale un gesto inaspettato potrebbe commuovervi più del previsto. Santo Stefano è il momento giusto per chiarire qualcosa che vi pesa. In amore, la profondità dei vostri sentimenti emerge con forza durante le feste, ma attenzione a gelosie fuori luogo.

La salute risente dello stress emotivo accumulato. Con chi amate siete generosi nei regali, ma sempre con intelligenza.

5° ♓ Pesci: la magia del Natale vi avvolge completamente, forse idealizzando un po' troppo. La Vigilia sognate un cenone perfetto da film, ma la realtà potrebbe deludervi leggermente. Il giorno di Natale lasciatevi trasportare dalle emozioni senza aspettative irrealistiche. Santo Stefano potrebbe portare un po' di malinconia se le feste non corrispondono al vostro immaginario. In amore, siete romantici e avete preparato un regalo speciale pensato col cuore. La salute è discreta, ma l'emotività potrebbe causare qualche fastidio psicosomatico. Finanziariamente, avete scelto i regali più con il sentimento che con la razionalità, magari spendendo più del previsto.

4° ♑ Capricorno: anche durante le feste non riuscite a staccare completamente dagli obiettivi. La Vigilia partecipate al cenone, ma una parte di voi pensa già ai progetti di gennaio. Il giorno di Natale cercate di essere presenti con la famiglia senza pensare troppo ai doveri. Santo Stefano potreste concedervi finalmente un po' di relax meritato. In amore, mostrate affetto attraverso regali pratici e utili, anche se il partner magari si aspettava qualcosa di più romantico. La salute è buona grazie alla vostra disciplina che mantenete anche durante le abbuffate. Finanziariamente siete sempre strategici, avete controllato ogni spesa natalizia con attenzione.

3° ♊ Gemelli: il Natale per voi è un tour de force sociale.

Tra il 24 e il 26 salterete da una casa all'altra, da un pranzo a un cenone, sempre in movimento. La Vigilia avete già tre inviti e non sapete quale scegliere. Il giorno di Natale riuscite a essere ovunque, chiacchierando con tutti. Santo Stefano magari rallentate un attimo, la stanchezza mentale si fa sentire. In amore, siete affettuosi ma un po' distratti tra mille impegni, il partner vorrebbe più attenzione. La salute risente dello stress di gestire troppi appuntamenti festivi. Con i regali siete stati creativi ma un po' disorganizzati nel budget.

2° ♌ Leone: il Natale è il vostro palcoscenico naturale e voi ne approfittate. La Vigilia brillate al cenone, raccontando aneddoti e intrattenendo tutti.

Il giorno di Natale siete al centro dell'attenzione, proprio come piace a voi. Santo Stefano organizzate magari qualcosa di speciale per continuare a essere protagonisti. In amore, avete scelto regali importanti e scenografici, il partner apprezzerà il gesto. La salute è forte, anche se rischiate qualche eccesso durante i festeggiamenti per stare al passo con il vostro ritmo. Finanziariamente avete speso per fare bella figura, ma sapete come recuperare.

1° ♋ Cancro: il Natale è fatto su misura per voi. Tra il 24 e il 26 vivete la magia delle feste in modo completo, circondati dalla famiglia che tanto amate. La Vigilia il cenone è un trionfo di emozioni, preparato magari anche da voi con cura.

Il giorno di Natale vi sentite al settimo cielo vedendo tutti riuniti intorno alla tavola. Santo Stefano prolungate il calore familiare con altri momenti insieme. In amore, il Natale amplifica i vostri sentimenti romantici, ogni gesto acquista un significato speciale. La salute è buona, anche se l'emotività delle riunioni potrebbe crearvi qualche tensione passeggera. Nei regali siete stati generosi con le persone care, scegliendo con il cuore.