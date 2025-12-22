Martedì 23 dicembre, a un passo dal Natale, le stelle regalano uno scenario vivace. L'Ariete conquista la vetta della classifica con una carica esplosiva, pronto ad affrontare gli ultimi preparativi con grinta da vendere. Il Sagittario cavalca un'onda di ottimismo contagioso, mentre il Cancro si rifugia nel calore della famiglia. Attenzione ai Pesci, che potrebbero perdersi in pensieri un po' malinconici.

L'oroscopo di martedì 23 dicembre: Bilancia indecisa sugli ultimi regali, lo Scorpione cerca risposte

12° ♓ Pesci: la mente viaggia lontano, forse troppo.

Rischiate di perdervi in pensieri che non portano da nessuna parte. Qualche vecchio ricordo potrebbe riaffiorare e mettervi un po' di malinconia addosso. Cercate di restare ancorati al presente. Stasera chiamate qualcuno che vi fa stare bene, aiuta sempre.

11° ♍ Vergine: Giornata impegnativa. Volete che tutto sia perfetto per le feste, ma qualcosa sfugge al vostro controllo. E questo vi innervosisce parecchio. Lasciate andare i dettagli, per una volta. Nessuno noterà quella piccola imperfezione che vi tormenta. Respirate.

10° ♏ Scorpione: Cercate risposte che non arriveranno. Una situazione rimane in sospeso e la cosa vi rode dentro. Evitate di pressare chi vi sta accanto, peggiorereste solo le cose.

Il Natale porta consiglio, dicono. Magari è vero.

9° ♒ Acquario: Vi sentite un po' alieni rispetto al clima festivo generale. Mentre tutti si agitano per regali e cenoni, voi vorreste essere altrove. Va bene così, non dovete per forza adeguarvi. Trovate il vostro modo di vivere queste giornate.

8° ♎ Bilancia: Gli ultimi acquisti vi mandano in crisi. Questo regalo o quello? E se non piacesse? Basta, decidete e non pensateci più. Passate troppo tempo a valutare ogni opzione. A volte la prima scelta è quella giusta. Fidatevi dell'istinto.

7° ♑ Capricorno: Il lavoro vi tiene ancora occupati, anche a ridosso delle feste. L'ambizione non va mai in vacanza, si sa. Però stasera staccate davvero. La famiglia ha bisogno della vostra presenza, non solo fisica.

Mostratevi un po' più morbidi del solito.

6° ♊ Gemelli: Mille cose da fare, mille messaggi da mandare. La testa gira veloce, forse troppo. Rischiate di dimenticare qualcosa di importante. Fate un respiro e organizzatevi meglio. Una lista veloce può salvarvi la giornata.

5° ♋ Cancro: Casa e famiglia sono al centro di tutto. Vi occupate degli ultimi preparativi con dedizione, ma attenzione a non strafare. Qualcuno potrebbe approfittarsi della vostra disponibilità. Delegate qualcosa, non dovete fare tutto voi.

4° ♌ Leone: Brillate in compagnia. Gli amici vi cercano, i colleghi vi apprezzano. C'è voglia di stare insieme prima delle feste, e voi siete al centro della scena. In amore qualche coccola extra vi fa sentire speciali.

Godetevi l'attenzione.

3° ♉ Toro: Ritrovate quella serenità che cercavate da giorni. I preparativi natalizi procedono senza intoppi, e questo vi rasserena. Potreste concedervi qualche sfizio gastronomico, tanto siete a dieta da gennaio. Stasera relax totale.

2° ♐ Sagittario: L'ottimismo vi accompagna dalla mattina alla sera. Vedete il bicchiere mezzo pieno, anzi stracolmo. Qualche bella notizia potrebbe arrivare nel pomeriggio. I viaggi mentali verso mete lontane vi mettono il sorriso. Presto partirete davvero.

1° ♈ Ariete: Giornata al top, la vostra. L'energia è alle stelle e non vedete l'ora di buttarvi nei preparativi finali. In amore c'è passione, sul lavoro chiudete tutto con soddisfazione. Stasera festeggiate in anticipo, ve lo meritate. Qualcuno potrebbe farvi una sorpresa che non dimenticherete.