L'oroscopo di lunedì 15 dicembre dà inizio alla settimana con energie contrastanti. Lo Scorpione domina la classifica con una determinazione che fa invidia, pronto a conquistare tutto ciò che desidera. Il Capricorno ritrova finalmente la grinta perduta, soprattutto in ambito professionale. I Gemelli, invece, si ritrovano a fare i conti con qualche dubbio di troppo. Anche il Cancro deve navigare tra emozioni altalenanti, ma niente panico: questo periodo porta sempre sorprese inaspettate.

L'oroscopo di Lunedì 15 dicembre: Toro riflessivo, tensioni per la Bilancia

12° ♈ Ariete: la pazienza non è proprio il vostro forte. Vi sentite un po' bloccati, come se le cose non procedessero al ritmo che vorreste. Sul lavoro potreste scontrarvi con qualche collega testardo quanto voi. In amore serve diplomazia, altrimenti rischiate una discussione inutile. La salute risente dello stress accumulato: magari una passeggiata vi schiarisce le idee. Non forzate la mano.

11° ♊ Gemelli: La vostra mente viaggia a mille, ma non sempre nella direzione giusta. Vi sentite un po' dispersi, incapaci di concentrarvi su un obiettivo preciso. Al lavoro rischiate di iniziare mille progetti senza concluderne nemmeno uno.

In amore potreste sembrare distanti, anche se non è nelle vostre intenzioni. Prendetevi un momento per riordinare le idee. La salute chiede riposo mentale.

10° ♎ Bilancia: Lunedì complicato, lo ammetto. Vi trovate a dover prendere decisioni che preferireste rimandare, ma il tempo stringe. Sul lavoro qualcuno potrebbe mettervi pressione, e voi odiate sentirvi con le spalle al muro. In amore cercate l'armonia, ma il partner sembra avere altre priorità. Non prendete tutto sul personale. La salute risente delle tensioni: un po' di relax non guasta.

9° ♋ Cancro: Le emozioni vi travolgono più del solito. Vi sentite vulnerabili, magari anche un po' incompresi. Sul lavoro fate fatica a concentrarvi, la testa è altrove.

In amore potreste essere più suscettibili del solito: attenti a non creare drammi dove non ce ne sono. La famiglia vi dà conforto, cercate chi vi vuole bene. La salute chiede attenzione, soprattutto allo stomaco.

8° ♒ Acquario: vi sentite un po' fuori fase, come se il mondo andasse a una velocità diversa dalla vostra. Le vostre idee innovative non trovano terreno fertile, almeno non adesso. Sul lavoro potreste sentirvi incompresi dai colleghi. In amore serve pazienza: il partner non sempre capisce il vostro bisogno di libertà. La salute è discreta, ma non trascurate i segnali di stanchezza.

7° ♉ Toro: Giornata riflessiva per voi. Sentite il bisogno di fare il punto della situazione, sia al lavoro che in amore.

Forse state valutando se continuare su una certa strada o cambiare direzione. Le finanze richiedono attenzione: meglio evitare spese impulsive in questo periodo. In amore c'è stabilità, ma manca un po' di passione. La salute è buona, anche se la pigrizia vi tenta.

6° ♓ Pesci: navigate tra sogni e realtà, come sempre. Potreste sentirvi un po' confusi su cosa volete davvero. Sul lavoro la creatività c'è, ma manca la concretezza per realizzare i progetti. In amore siete dolci e affettuosi, ma attenti a non idealizzare troppo il partner. Qualcuno potrebbe deludervi se le aspettative sono irrealistiche. La salute chiede più attenzione all'alimentazione.

5° ♍ Vergine: Lunedì operativo per voi. Avete voglia di sistemare tutto, dal cassetto dell'ufficio ai rapporti personali.

Al lavoro la vostra precisione viene apprezzata, anche se qualcuno vi trova troppo pignoli. In amore potreste essere un po' critici: rilassatevi, nessuno è perfetto. La salute è buona, ma lo stress vi tiene compagnia. Concedetevi una pausa quando serve.

4° ♌ Leone: non brillate come al solito, ma non è una tragedia. Avete bisogno di ricaricare le batterie dopo settimane intense. Sul lavoro procedete con il pilota automatico, senza grandi slanci. In amore c'è serenità, anche se manca un po' di quella scintilla che tanto amate. La salute è discreta: magari rimandate la palestra a domani. Concedetevi qualche coccola.

3° ♐ Sagittario: La voglia di avventura c'è, ma le circostanze vi tengono ancorati alla routine.

Pazienza, non sempre si può scappare! Sul lavoro qualche imprevisto potrebbe rallentarvi, ma nulla di grave. In amore c'è complicità con il partner, anche se vorreste più libertà. La salute è buona: approfittatene per fare attività fisica. Dicembre vi regalerà presto qualche sorpresa.

2° ♑ Capricorno: Finalmente ritrovate quello slancio che vi mancava! Adesso siete determinati e concentrati, soprattutto sul lavoro. Avete obiettivi chiari e la strada per raggiungerli sembra meno in salita. In amore potreste essere un po' freddi, ma è solo perché avete la testa altrove. Il partner capisce. Le finanze migliorano: qualche entrata inaspettata potrebbe farvi sorridere. La salute chiede solo un po' di riposo.

1° ♏ Scorpione: Che giornata! Siete inarrestabili, carichi di una determinazione che spaventa anche voi stessi. Sul lavoro nessuno può fermarvi: avete le idee chiare e la grinta per realizzarle. In amore la passione è alle stelle, il partner non sa più dove sbattere la testa. Siete magnetici, irresistibili. Le finanze sorridono: potreste ricevere una notizia positiva. La salute è ottima, l'energia non vi manca. Godetevi questo momento di gloria!