Domenica 7 dicembre si prospetta come una giornata dai mille volti. Mentre lo Scorpione vive un momento di grazia assoluta con intuizioni che sembrano quasi magiche, altri segni come il Cancro potrebbero sentirsi un po' sottotono e preferire il calore di casa. I Gemelli navigano tra pensieri sparsi e piccole tensioni, mentre il Sagittario si prepara a spiccare il volo con un entusiasmo contagioso. Questa domenica pre-natalizia invita alcuni a rallentare, altri a osare.

L'oroscopo di domenica 7 dicembre: Ariete energico ma impaziente, Vergine in modalità perfezionista

12° ♊ Gemelli: proprio non riuscite a stare fermi con la mente. I pensieri saltano da un argomento all'altro e questa agitazione mentale potrebbe rendervi un po' nervosi. In amore, il partner potrebbe lamentarsi della vostra scarsa presenza, anche se siete fisicamente lì. Prendetevi una pausa dai social e dalle distrazioni: una passeggiata all'aria aperta potrebbe aiutarvi a ritrovare un po' di serenità. Sul fronte salute, attenzione alle tensioni al collo e alle spalle.

11° ♋ Cancro: la domenica vi trova un po' malinconici, forse nostalgici di qualcosa o qualcuno. Non è la giornata ideale per prendere decisioni importanti, meglio rimandarle a quando vi sentirete più centrati.

In amore potreste essere più suscettibili del solito e interpretare male le parole del partner. Concedetevi il lusso di restare in pigiama fino a tardi, magari davanti a un bel film natalizio. Il vostro corpo vi chiede riposo, ascoltatelo.

10° ♈ Ariete: l'energia non vi manca mai, ma ora sembrate particolarmente impazienti. Vorreste che le cose andassero velocemente, invece tutto sembra procedere al rallentatore e questo vi innervosisce. In amore, evitate di essere troppo diretti o potreste ferire chi vi sta accanto senza volerlo. Magari quella persona ha solo bisogno di più tempo per decidere. Canalizzate l'energia in eccesso con dello sport, vi aiuterà a scaricare la tensione. Attenzione a non strafare, il rischio di piccoli infortuni è dietro l'angolo.

9° ♒ Acquario: Vi sentite un po' fuori fase, come se non riusciste a sintonizzarvi con chi vi circonda. Le vostre idee innovative non sembrano trovare terreno fertile e questo potrebbe frustrarvi. In amore, il bisogno di indipendenza si scontra con la voglia di intimità del partner: cercate un compromesso senza chiudervi a riccio. Potreste sentirvi stanchi senza un motivo apparente, probabilmente state accumulando stress emotivo. Dedicate del tempo a voi stessi, magari sperimentando quella nuova app di meditazione che avete scaricato.

8° ♍ Vergine: Il perfezionismo raggiunge livelli stratosferici e rischiate di rovinarvi la domenica cercando di sistemare ogni dettaglio della casa o del lavoro.

Nessuno vi sta giudicando, rilassatevi un po'. In amore, evitate di fare la lista delle cose che non vanno nella relazione: godetevi semplicemente la compagnia del partner. Potreste avere qualche problema digestivo, probabilmente legato all'ansia. Preparatevi una tisana e concedetevi una pausa dal vostro critico interiore.

7° ♉ Toro: La giornata scorre tranquilla, forse troppo. Sentite il bisogno di qualcosa che vi stimoli, ma allo stesso tempo non avete voglia di muovervi dal divano. In amore c'è stabilità, ma manca un po' di pepe: potreste organizzare qualcosa di diverso dal solito per ravvivare la serata. Magari provare quel ristorante nuovo di cui tutti parlano. Sul lavoro, anche se è domenica, qualche pensiero vi ronza in testa.

Lasciate stare, domani è festa e avrete tempo per pensarci martedì. Il vostro corpo vi chiede comfort food, ma cercate di non esagerare.

6° ♓ Pesci: L'emotività è alta e ora potreste sentirvi particolarmente sensibili a tutto ciò che vi circonda. Una canzone, un ricordo, un messaggio inaspettato potrebbero farvi commuovere. Non è negativo, significa solo che siete particolarmente ricettivi. In amore le vibrazioni sono dolci: se siete in coppia, è il momento giusto per confidenze e coccole. Se siete single, potreste idealizzare un po' troppo qualcuno che avete conosciuto di recente. Prendetevi cura di voi con un bagno rilassante o della buona musica.

5° ♎ Bilancia: Oscillate tra il desiderio di uscire e quello di restare a casa, tra il dire sì e il dire no.

Questa indecisione vi accompagna per tutta la giornata e alla fine rischiate di non fare nulla. Scegliete d'istinto, senza pensarci troppo, e vedrete che andrà bene comunque. In amore cercate di non rimandare sempre un confronto necessario: affrontare le cose con dolcezza è meglio che evitarle. Una passeggiata in centro tra le luci natalizie potrebbe risollevarvi l'umore e aiutarvi a trovare un po' di equilibrio interiore.

4° ♑ Capricorno: L'ambizione non va mai in vacanza, nemmeno di domenica. State già pensando alla settimana che verrà e ai vostri obiettivi di fine anno. Va bene essere determinati, ma ora concedetevi almeno qualche ora di stacco totale. In amore mostrate il vostro lato più tenero, anche se non vi viene naturale: le azioni contano, ma ogni tanto anche le parole servono.

Potreste sentire un po' di stanchezza accumulata, è il vostro corpo che vi chiede di rallentare. Non ignoratelo, anche i più forti hanno bisogno di ricaricarsi.

3° ♌ Leone: Il vostro carisma brilla e adesso vi sentite particolarmente in forma. Le persone sembrano gravitare naturalmente verso di voi e questo vi fa stare bene. Potreste ricevere complimenti o attenzioni che vi riempiono il cuore. In amore siete generosi e passionali: il partner apprezzerà le vostre premure. Se siete single, questa domenica potrebbe riservarvi un incontro interessante, magari durante un aperitivo con gli amici. Salute ottima, vi sentite energici e pronti a godervi la giornata al massimo.

2° ♐ Sagittario: L'ottimismo è alle stelle e contagiate tutti con il vostro entusiasmo.

Avete voglia di muovervi, di fare qualcosa di diverso, magari un'escursione fuori porta o una gita improvvisata. In amore, il vostro spirito avventuroso piace molto al partner, che si lascia trascinare volentieri nelle vostre idee. Potreste ricevere una proposta interessante per un viaggio da fare durante le feste. La salute è buona, ma occhio a non esagerare con gli eccessi durante il pranzo domenicale: il vostro stomaco potrebbe risentirne.

1° ♏ Scorpione: Giornata straordinaria sotto ogni punto di vista. La vostra intensità emotiva è al massimo, ma in modo positivo: riuscite a leggere tra le righe delle situazioni e delle persone con una lucidità quasi inquietante. In amore siete magnetici e il partner non riesce a resistere al vostro fascino.

Se siete single, qualcuno potrebbe finalmente notarvi in modo diverso. Sul lavoro, anche se è domenica, un'intuizione brillante potrebbe arrivare nei momenti più inaspettati: annotatela. Vi sentite pieni di energia e determinazione, pronti a conquistare tutto ciò che desiderate. Approfittatene per fare chiarezza su questioni che vi stavano a cuore.