L'oroscopo del weekend 6-7 dicembre favorisce il Cancro, che ritrova la spensieratezza, anche se durerà soltanto 48 ore. E se questo segno d'acqua conquista il 1° posto in classifica, il Sagittario invece è ultimo, alle prese con un fine settimana da gestire con prudenza per quanto riguarda le emozioni. Approfondiamo ora i dettagli per ciascun segno zodiacale.

Classifica e oroscopo del weekend 6-7 dicembre: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Sagittario. Vi troverete a vivere un weekend che richiederà una gestione attenta delle emozioni. La stanchezza accumulata si farà sentire e rischierete di reagire con poca pazienza a parole o gesti che, in realtà, non meriterebbero troppa irritazione.

Cercate di non dare troppo peso alle provocazioni e provate a fermarvi un attimo per ritrovare lucidità. Una persona che vi osserva da tempo potrebbe avere un debole per voi, ma non è detto che sia il momento giusto per accorgervene. Concedetevi il diritto di rallentare e non forzate situazioni che necessitano di respiro. In ambito affettivo, fate attenzione a non usare parole impulsive perché potrebbero lasciare un segno difficile da cancellare.

1️⃣1️⃣- Ariete. Il fine settimana potrebbe partire tra piccoli contrattempi e una fastidiosa sensazione di essere presi da troppe cose contemporaneamente. Avrete l’impressione che ogni dettaglio richieda correzione e questo rischierà di farvi perdere serenità.

Vi servirà un pizzico di disciplina mentale per non farvi risucchiare dall'ansia e per ritrovare la chiarezza che vi appartiene. Nel rapporto con la persona amata ci saranno slanci passionali e momenti di forte intimità che vi aiuteranno a sentirvi più compresi. Sul fronte della salute, cercate di non fare le ore piccole e dedicate un po’ più di attenzione al riposo e alle risate genuine che alleggeriscono il cuore.

1️⃣0️⃣- Gemelli. Il weekend rappresenterà un’occasione per ritrovare motivazione dopo giornate in cui vi siete sentiti disorientati. Vi farebbe bene rallentare e analizzare ciò che avete vissuto di recente, soprattutto se in amore ci sono stati momenti incerti. Le coppie con dubbi irrisolti potrebbero sentirsi sospese tra il desiderio di chiarire e la paura di complicare la situazione.

Chi prova attrazione per una persona conosciuta da tempo dovrà fare chiarezza dentro di sé prima di esporsi. Concedetevi tempo per ascoltarvi senza giudicarvi e ricordate che ogni decisione ha bisogno di maturare senza fretta.

9️⃣- Leone. In queste giornate rischierete di lasciarvi trascinare da un velo di malinconia, come se una parte di voi avesse bisogno di ricaricare le energie interiori. Nonostante ciò, continuerete a essere per gli altri una presenza forte e rassicurante, qualità che spesso vi pesa ma che allo stesso tempo definisce la vostra natura. La famiglia vi osserva come un punto di riferimento prezioso e richiede una presenza più solida. Durante la serata di venerdì potrebbe verificarsi un episodio inatteso che vi farà riflettere sul valore dei piccoli gesti e sulle sorprese che la vita offre quando meno ve lo aspettate.

8️⃣- Scorpione. Il fine settimana potrebbe iniziare con tensioni difficili da controllare. Sabato rischierete di ritrovarvi in situazioni che risvegliano ricordi poco piacevoli e questo potrebbe portarvi a reagire più intensamente del necessario. La cosa migliore sarà scegliere il silenzio quando le parole rischiano di ferire. Verso venerdì pomeriggio l'atmosfera cambierà in meglio e ritroverete una sensazione di unità con la famiglia. Vi farà bene vivere momenti semplici che riportano serenità. Ricordate che voltare pagina è un atto di forza, non di debolezza.

7️⃣- Bilancia. Avvertirete un ritorno di energia dopo un periodo in cui vi siete sentiti appesantiti e sovraccarichi. Qualcuno inizierà il sabato con impegni da portare a termine ma riuscirete a cavarvela con ordine e determinazione.

In casa ci sarà movimento e la necessità di mettere tutto a posto in vista di cambiamenti o ospiti in arrivo. La famiglia ritroverà armonia, ma servirà un pizzico di intraprendenza per evitare che vecchie tensioni riemergano. Alcuni di voi inizieranno a stilare una lista di desideri per il nuovo anno e qualcun altro sarà già immerso nella scelta dei regali di Natale.

6️⃣- Toro. Il fine settimana si rivelerà rilassante e pieno di attività piacevoli che vi permetteranno di respirare un po’ di leggerezza. Potreste dedicarvi a qualche piccolo acquisto o a uscire con persone che vi fanno sentire a vostro agio. Chi studia avrà l’occasione di recuperare e prepararsi mentalmente a un impegno imminente.

Fate attenzione a una comunicazione in arrivo da parte di un parente, perché potrebbe rivelarsi più significativa del previsto. Vi farà bene circondarvi di atmosfere serene che alleggeriscono la mente.

5️⃣- Acquario. Il romanticismo sarà il ponte che potrà avvicinarvi alla persona amata. Se lo trascurerete rischierete, a lungo andare, di creare distanza dove ora c’è solo bisogno di vicinanza. Continuate a credere nella forza dei sentimenti, anche quando la stanchezza o i dubbi sembrano oscurare le intenzioni. Una persona potrebbe decidere di farvi una visita, per cui vi farà comodo riordinare la casa e accogliere chi vi vuole bene con un clima ospitale. Avrete l’occasione di riflettere su ciò che desiderate costruire in futuro e su quanta costanza siete disposti a metterci.

4️⃣- Capricorno. Vi sentirete determinati e desiderosi di proseguire nei progetti. La tenacia sarà ammirata da chi vi sta accanto e riuscirete a contagiare anche chi si sente scoraggiato. Se non avete ancora iniziato gli addobbi natalizi, durante il fine settimana coinvolgerete la famiglia in un momento che rafforzerà l’unione. In amore tornerà una passione vivida e sincera, capace di farvi sentire in sintonia con la persona amata. Vi attende un fine settimana produttivo e ricco di piccole soddisfazioni.

3️⃣- Vergine. Vi troverete immersi in giornate serene e cariche di ispirazione. Le coppie giovani sentiranno forte il desiderio di costruire qualcosa di importante e inizieranno a parlare con maturità di progetti futuri come una casa più grande, un viaggio significativo o una nuova fase della relazione.

Per quanto riguarda le finanze, la costanza mostrerà i primi risultati e avrete due giornate utili per riflettere sulle strategie future. Sentirete dentro di voi una spinta a crescere e a liberarvi da ciò che non favorisce più la vostra evoluzione.

2️⃣- Pesci. L'oroscopo dice che il weekend si presenterà più luminoso rispetto alle giornate precedenti e finalmente molte difficoltà troveranno una soluzione. Affronterete alcune uscite che richiederanno attenzione alle spese, perché un eccesso rischierebbe di crearvi problemi nelle settimane successive. Con l’avvicinarsi del Natale inizierete a pensare a cosa desiderate ricevere dalla persona amata, lasciandovi trasportare da una dolce immaginazione.

Le discussioni che vi hanno affaticato saranno superate e ritroverete un’armonia che vi farà sentire più leggeri.

1️⃣- Cancro. Vi attende un weekend spensierato, ideale per i single che potrebbero vivere incontri interessanti e utili a riscoprire entusiasmo e fiducia. Sarete circondati da momenti di condivisione familiare che vi scalderanno il cuore. Qualcuno vi farà una confidenza preziosa che dovrete ascoltare con attenzione perché potrebbe nascondere un messaggio importante. Restate vigili con quei parenti che tentano di intromettersi nella vita privata. Difendete con decisione ciò che avete costruito e lasciate entrare solo chi porta serenità.