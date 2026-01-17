I nati sotto il segno del Leone vivranno delle situazioni davvero interessanti in questa domenica 18 gennaio. Tante emozioni di cui non vantarsi apertamente, un po' di ozio rimette tutto nella giusta forma.

Verso le sfide per la prossima settimana

In questa domenica di gennaio, sarete propensi a vivere ogni emozione come se foste su un palcoscenico, ma le stelle vi suggeriscono di abbassare le luci della ribalta per concentrarvi su ciò che accade dietro le quinte della vostra anima. Vi sentirete investiti da una grande energia vitale, un calore interiore che vi spinge a voler guidare gli altri e a organizzare la giornata per tutti, ma potreste scontrarvi con la resistenza di chi, oggi, preferisce la solitudine o il silenzio.

Non interpretate questa autonomia altrui come un affronto personale o una mancanza di rispetto nei vostri confronti; al contrario, imparate a godere della vostra stessa compagnia senza il bisogno costante di un pubblico che vi applauda. In ambito lavorativo, anche se la giornata invita al riposo, la vostra mente sta già galoppando verso le sfide della prossima settimana: approfittate di questa lucidità per pianificare una strategia d'attacco, ma evitate di inviare messaggi o mail d'impulso, poiché il vostro tono potrebbe risultare troppo imperioso.

Ascoltare il partner

In amore, il desiderio di passione sarà alto, ma cercate di non trasformare la relazione in una competizione di forza; la vera nobiltà d'animo si vede nella capacità di cedere il passo e di ascoltare i bisogni profondi del partner.

Se siete single, il vostro carisma sarà magnetico, capace di attirare sguardi anche solo attraversando una stanza, ma cercate di distinguere tra chi è attratto dalla vostra immagine solare e chi vuole davvero conoscere il vostro cuore generoso. Per quanto riguarda la forma fisica, le stelle vi consigliano di prestare attenzione alla schiena e alla postura: forse state portando troppi pesi, reali o metaforici, sulle vostre spalle. Un massaggio o dello stretching mirato vi aiuteranno a sciogliere le tensioni. Ricordate che anche il re della foresta ha bisogno di momenti di assoluto ozio per mantenere intatto il suo splendore; non sentitevi in colpa se oggi deciderete di non fare assolutamente nulla.