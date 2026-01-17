I nati nel segno della Vergine passeranno un 18 gennaio particolare e pieno di novità. Ci vorrebbe molta più comprensione, da non disdegnare una passeggiata all'aria aperta.

Troppo critici

Vi sveglierete con un insolito desiderio di rimettere ordine non solo nei vostri cassetti, ma in ogni angolo della vostra vita che percepite come confuso o approssimativo. Sarete propensi a analizzare con occhio clinico le situazioni che state vivendo, e questo vi porterà a individuare con precisione chirurgica ciò che non funziona più. Tuttavia, il rischio della giornata è che questa lucidità si trasformi in una critica eccessiva, sia verso voi stessi che verso le persone che vi circondano.

Le stelle vi esortano a sostituire il giudizio con la comprensione: non tutti possiedono la vostra stessa dedizione o il vostro senso del dovere, e va bene così. In ambito domestico, dedicarvi a una pulizia profonda o alla riorganizzazione di un archivio vi darà un senso di pace immediato, poiché per voi l'ordine esterno è il prerequisito fondamentale per la serenità mentale.

Dare più possibilità

Sul fronte dei sentimenti, potreste sentirvi un po' distanti o freddi, ma è solo perché avete bisogno di tempo per processare alcune emozioni che vi hanno scosso di recente; spiegate al partner che il vostro isolamento non è un allontanamento, ma una necessità di ricarica. Se siete single, potreste essere troppo selettivi, scartando a priori chi non rientra nei vostri parametri ideali: provate a dare una possibilità all'imprevisto, perché la perfezione che cercate spesso si nasconde proprio nelle pieghe dell'imperfezione umana.

Per quanto riguarda la salute, il vostro punto debole rimane il sistema digestivo, spesso somatizzatore delle vostre preoccupazioni: scegliete cibi semplici e naturali e cercate di non mangiare in fretta mentre pensate a cosa dovrete fare domani. Una passeggiata all'aria aperta, possibilmente in un luogo tranquillo e ordinato come un parco cittadino, vi aiuterà a ossigenare il cervello e a placare quel brusio di pensieri che a volte vi impedisce di godere del momento presente. Siate dolci con voi stessi: avete fatto molto e meritate di celebrare i vostri traguardi, anche quelli piccoli che nessun altro vede.