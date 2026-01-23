Il Paradiso delle Signore torna con una nuova puntata ricca di colpi di scena e intrighi, in onda il 23 gennaio 2026 su Rai1. La trama si infittisce attorno alle manovre di Ettore, che dimostra ancora una volta di essere disposto a tutto pur di ottenere ciò che desidera. Nel frattempo Zia Sandra scopre che la nipote vive con Johnny.

La strategia di Ettore

In questa occasione, il conte ha deciso di giocare sporco per conquistare la fiducia di Odile, la quale si lascia incantare dai gesti romantici del giovane. Tuttavia, dietro questa apparente dolcezza si nascondono motivazioni ben più oscure.

Ettore, infatti, mira a manipolare la ragazza al fine di ottenere il suo appoggio in un disegno di potere e vendetta, senza considerare i sentimenti che potrebbe provare. La sua strategia sembra funzionare, poiché Odile si mostra sempre più coinvolta e affascinata dal suo corteggiatore.

Zia Sandra mette in guardia Irene

Nel frattempo, zia Sandra si mostra molto preoccupata per la situazione di Irene, soprattutto dopo aver scoperto che la nipote vive con Johnny. La donna, fervente sostenitrice delle virtù del matrimonio, cerca di mettere in guardia la giovane, temendo che questa convivenza possa portare a problemi o malintesi. La relazione tra Irene e Johnny diventa quindi un punto di attenzione, mentre la signora si impegna a convincere la nipote a riflettere sulle sue scelte sentimentali.

La preoccupazione di Sandra si unisce a un momento di grande agitazione anche per Marcello, che riceve una telefonata da Rosa, ormai a New York. La notizia potrebbe rappresentare un’opportunità importante o un ostacolo, e il giovane si prepara a scoprire cosa riserverà il futuro.

Fulvio resta al Paradiso

In questa puntata si registrano anche importanti novità per alcuni protagonisti del grande magazzino. Fulvio, infatti, comunica a Roberto la sua intenzione di restare al Paradiso, rinunciando ad altre possibilità. La sua decisione viene condivisa da Marcello, che decide di riprendere il suo ruolo nello staff del negozio, rafforzando la propria posizione. La scena è impreziosita dalla soddisfazione di Enrico, Agata e Mimmo, che festeggiano i propri successi.

Agata, in particolare, riceve la lieta notizia di essere stata ammessa al corso di restauro, un'opportunità che potrebbe cambiare il corso della sua vita. Mimmo, invece, vede premiati i suoi sforzi nel campo culinario, con un articolo entusiasta dedicato al suo soufflé, frutto di tanta dedizione e talento.

Offerta di lavoro per Enrico

Anche Enrico si prepara a un importante passo avanti: riceve un’offerta di lavoro dall’Università, che dovrà valutare con attenzione per non perdere un’occasione unica. Prima di prendere una decisione definitiva, vuole riflettere a fondo, consapevole che questa scelta potrà determinare il suo futuro professionale e personale. In questa puntata, il “Paradiso” si conferma come un intreccio di emozioni, passioni e ambizioni, in cui ogni personaggio cerca di trovare il proprio posto nel mondo, tra intrighi e speranze.