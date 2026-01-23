Secondo l'oroscopo del 24 gennaio, i Gemelli vivono un momento positivo grazie alla loro generosità, ma devono distinguere l'attrazione dai sentimenti profondi e agire con prudenza. I nati sotto il segno dell’Ariete sono chiamati a ravvivare i rapporti sentimentali con creatività e dolcezza per superare la monotonia. I nativi del Toro, infine, ritrovano lucidità e apertura emotiva dopo un periodo di chiusura; sono pronti ad agire con saggezza e a raccogliere i frutti professionali, pur dovendo mantenere una certa cautela nella gestione delle finanze.

Oroscopo e pagelle del giorno 24 gennaio: da Ariete a Cancro

Ariete – Avete l'opportunità di dare nuova linfa a una relazione, a patto di rispolverare la vostra creatività. Se trascurate i complimenti, evitate di proporre attività insolite o mostrate sempre un volto severo, non aspettatevi che le cose cambino per magia. Mettetevi in gioco: basta un piccolo gesto per rompere la monotonia. Sul fronte pratico, invece, avete tutte le doti necessarie per assicurarvi una stabilità economica molto soddisfacente. Voto: 7

Toro – Prendetevi il tempo necessario per analizzare ogni decisione, senza trascurare i piccoli particolari. Quel senso di chiusura che ha frenato le vostre emozioni sta finalmente svanendo.

Ora che avete ritrovato la lucidità mentale, siete in grado di vedere tutto sotto una nuova luce e di agire con saggezza. La comunicazione e l'affetto torneranno a fluire con naturalezza. Anche sul lavoro vedrete i frutti del vostro impegno, mentre per quanto riguarda le finanze, fareste bene a muovervi con cautela. Voto: 7

Gemelli – State attraversando una fase positiva grazie alla vostra grande generosità. Tuttavia, cercate di non fare confusione tra la semplice attrazione fisica e il sentimento profondo: sebbene possano coesistere, richiedono un grado di coinvolgimento differente. Riflettete bene prima di agire per evitare passi falsi dettati dall'impulso. Sul fronte lavorativo, ci sono ottime notizie: per molti di voi si prospetta finalmente un contratto solido e una retribuzione soddisfacente.

Voto: 8

Cancro – Siete vicini a una svolta decisiva, ma ricordate che il successo richiederà un impegno concreto da parte vostra. La chiave di tutto? Restare autentici: date priorità alle vostre aspirazioni anziché compiacere gli altri. Questo periodo vi regalerà il piacere di riscoprire sentimenti che credevate assopiti. Se la vostra storia d'amore è agli inizi, puntate sulla tenerezza; sono i piccoli gesti a consolidare un legame profondo. La fortuna busserà alla vostra porta con l'occasione che aspettate da tempo, a patto che sappiate mettervi in gioco con determinazione. Sfruttate il vostro carisma: saprete essere impeccabili nel negoziare accordi o nel presentare richieste importanti.

Voto: 9

Previsioni degli astri per la giornata di sabato 24 gennaio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – State ancora affrontando qualche piccola burrasca, ma la luce in fondo al tunnel è ormai vicina. Vi serve solo un ultimo sforzo di pazienza: cercate di essere più comprensivi quando sorgono dei disaccordi. Tra scambi di opinioni accesi e qualche silenzio teso, c’è chi tra voi deve superare intoppi professionali o gestire un pizzico di gelosia nel rapporto di coppia. Voltate pagina e lasciatevi questi attriti alle spalle per iniziare un capitolo tutto nuovo. Voto: 6,5

Vergine – L’aria in coppia è tesa e basta una scintilla per farvi sbottare. Spesso però queste tensioni sono solo il frutto di una stanchezza momentanea.

Fate un respiro profondo e analizzate la situazione con obiettività: la chiave della vostra serenità è nelle vostre mani, non in quelle degli altri. In ambito professionale, la prudenza è d’obbligo: meglio posticipare contratti e trattative importanti. Voto: 5

Bilancia – Finalmente è giunto il momento di raccogliere i frutti del vostro impegno: che si tratti di un nuovo incarico, del ruolo che sognate da tempo o di un accordo economico vantaggioso, i pianeti confermano che siete i candidati ideali. Sul fronte privato, lasciate spazio al sentimento e ai piani condivisi. Se avete questioni familiari, questo è il periodo giusto per risolverle. Un consiglio per chi vive un legame di lunga data: non date nulla per scontato.

Riscoprite il piacere di corteggiarvi come se fosse il primo giorno. Voto: 9

Scorpione – In questi giorni avrete l'occasione di comprendere meglio i legami che vi uniscono agli altri. Se le parole dovessero creare qualche malinteso, affidatevi alle sensazioni: il cuore vi suggerirà una prospettiva inedita per ritrovare la giusta direzione. State per inaugurare un capitolo significativo con chi amate, che potrebbe portarvi a una scelta decisiva. Sul fronte professionale, invece, puntate tutto su istinto e dedizione per tagliare i traguardi economici che desiderate. Voto: 8,5

Astrologia e pagelle di sabato 24 gennaio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo la confusione rischia di giocarvi brutti scherzi, portandovi a distrazioni evitabili.

Sul fronte lavorativo, puntate tutto sulla precisione e sulla meticolosità: agire con giudizio è il modo migliore per mettere a tacere i critici. Anche se sentite la mente offuscata, evitate di scaricare il nervosismo su chi vi sta accanto; cercate invece di coltivare il dialogo e la trasparenza. Per chi è in cerca d'amore, ricordate che quando aprite il cuore lo fate senza riserve, pronti a donare ogni parte di voi stessi. Voto: 6,5

Capricorno – L'amore vi sorride: respirate un'aria di pace che vi spinge a ricordare con orgoglio il percorso fatto insieme al partner. Per i ragazzi e le ragazze del segno, i sentimenti saranno intensi e il dialogo scorrerà senza intoppi. Per quanto riguarda la carriera, agite con pragmatismo.

È il momento di dimostrare la vostra solidità: tenete i piedi ben piantati a terra e non abbiate timore di vagliare nuovi progetti, purché abbiate le idee perfettamente chiare. Voto: 8,5

Acquario – Lasciatevi alle spalle le tensioni passate per assaporare la serenità di questi giorni. Vi riscoprite vitali e pronti a darvi da fare con uno spirito rinnovato. Dedicando cure e attenzioni ai vostri progetti, riuscirete a ottenere successi significativi. La vostra predisposizione al dialogo e alla condivisione indica che siete pronti a evolvervi; cercate un equilibrio tra la risoluzione dei problemi e il puro piacere di vivere. L'amore brilla di una luce speciale in questo periodo, offrendo ottime prospettive a chi ha il cuore in cerca di novità.

Voto: 8,5

Pesci – Avete sopportato fin troppo: dai comportamenti ambigui ai commenti fuori luogo che avete finto di non sentire. Adesso è il momento di alzare la testa e riordinare la vostra vita sociale. Mostrate finalmente di che pasta siete fatti, rivelando quel carattere che avete tenuto finora in ombra. L'oroscopo raccomanda di dosare bene la gelosia, perché se diventa soffocante rischia di avvelenare anche il legame più forte. Buttatevi in progetti creativi e originali; con la giusta determinazione, il successo sarà vostro. Grandi sorprese sono all'orizzonte. Voto: 7,5