L'oroscopo del 25 gennaio accompagna i segni in una giornata fatta di cambiamenti graduali, in cui l’impulso iniziale lascia spazio al bisogno di stabilità. Le energie invitano prima ad agire, poi a rallentare e riflettere, favorendo scelte più consapevoli in amore, lavoro e vita quotidiana. Il 1° posto in classifica è occupato dai Pesci, alle prese con una domenica altamente intensa sul piano emotivo. Ultima posizione, invece, all'Ariete, che ha alcuni nodi da sciogliere.

Classifica e oroscopo del 25 gennaio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣ - Pesci. Dentro di voi c’è una voglia di stare meglio che chiede solo di essere ascoltata con più gentilezza. Vivete una giornata intensa sul piano emotivo, capace di riportare in superficie sentimenti autentici e desideri che avevate messo da parte. Avvertite una maggiore chiarezza mentale e riuscite a concentrarvi su ciò che conta davvero, selezionando con attenzione le priorità. Liberatevi di paure, gelosie o vecchi rancori che vi hanno rallentato. Nulla arriva senza impegno, ma se canalizzate bene le energie potrete ottenere risultati importanti. Approfondire un argomento, studiare o ampliare le competenze vi aiuterà a costruire basi più solide per il futuro.

Creatività e ispirazione accompagnano la giornata, soprattutto se amate le attività manuali o artistiche. In amore cercate un legame fondato sulla fiducia reciproca e sul rispetto degli spazi individuali, elemento per voi imprescindibile.

2️⃣ - Cancro. Sentite il bisogno di una pausa, di silenzio, di uno spazio in cui ritrovarvi senza dover dimostrare nulla. La giornata vi regala una sensazione di maggiore sicurezza interiore e vi invita ad ascoltare ciò che provate senza filtri. Sentite il bisogno di fare chiarezza, di parlare apertamente o di mettere per iscritto pensieri che da tempo vi agitano. Fin dal mattino emergono idee interessanti che meritano di essere sviluppate, soprattutto se avete un progetto in corso che richiede qualche aggiustamento.

In casa potreste sentire l’esigenza di rinnovare qualcosa, anche solo cambiando disposizione agli spazi, per ritrovare energia e armonia. Sul piano affettivo, i rapporti si fanno più intensi e sinceri. Le amicizie possono evolversi in qualcosa di più profondo, mentre chi vive una relazione stabile ritrova complicità e vicinanza, anche dopo un periodo difficile.

3️⃣ - Sagittario. Il vostro umore oscilla e vi accorgete che basta poco per farvi perdere la pazienza. Dopo una settimana impegnativa, la giornata porta un netto miglioramento del vostro stato d’animo. Ritrovate slancio e vitalità, con effetti positivi anche sulla sfera sentimentale. In coppia cresce il desiderio di condivisione e intimità, mentre chi è interessato a qualcuno farebbe bene a procedere con gradualità, assaporando ogni fase senza forzature.

Le tensioni e i piccoli malesseri che vi hanno accompagnato di recente iniziano ad attenuarsi. Sul lavoro, però, è importante restare vigili, perché potrebbero emergere situazioni da gestire con attenzione. Affrontate tutto con il vostro consueto ottimismo, ma senza sottovalutare i dettagli.

4️⃣ - Gemelli. Vi trovate spesso a mettere in discussione scelte che fino a poco tempo fa vi sembravano giuste. La domenica si apre con prospettive incoraggianti, soprattutto sul piano dei rapporti personali. Le relazioni nate da poco trovano terreno fertile per rafforzarsi e crescere. Non amate la solitudine e sentite forte il bisogno di uscire, confrontarvi e scambiare idee, anche attraverso i social o le conversazioni informali.

Chi ha attraversato una delusione sentimentale inizia a ritrovare la forza di voltare pagina. Allontanate persone o situazioni che vi sottraggono energia, puntando su ciò che vi fa stare bene. Gli ostacoli non vanno evitati, ma affrontati con determinazione e spirito pratico.

5️⃣ - Bilancia. Avete la sensazione di essere sempre un passo indietro rispetto a ciò che desiderate davvero. La giornata invita alla prudenza, soprattutto di fronte a tentazioni o scelte azzardate. Ascoltare con attenzione chi vi sta accanto sarà fondamentale, perché una parola o una confidenza potrebbero rivelarsi preziose. Qualcuno prova un interesse particolare nei vostri confronti, ma se siete già in coppia è meglio evitare ambiguità che potrebbero creare tensioni inutili.

Il vostro fascino naturale e la capacità di dialogo vi rendono sempre molto apprezzati. Le attività sociali, le questioni domestiche e le iniziative pratiche trovano buone occasioni di sviluppo. Guardate avanti con fiducia, perché le idee che nasceranno ora potranno dare risultati concreti nei giorni successivi.

6️⃣ - Toro. Anche le piccole cose, in questo momento, vi pesano più del solito. Avete bisogno di alleggerire il peso delle preoccupazioni e lasciarvi andare con maggiore fiducia. L’ansia tende spesso a prendere il sopravvento, ma questa giornata favorisce un ritorno alla serenità. In amore cercate stabilità, comprensione e dolcezza, elementi fondamentali per il vostro equilibrio. Trascorrere del tempo con la famiglia o con le persone care vi aiuterà a ritrovare pace.

Una ferita del passato sta lentamente guarendo e richiede solo un po’ di pazienza. Gli errori fanno parte del percorso e servono a migliorare, non a colpevolizzarsi. Seguite l’istinto anche nelle scelte economiche, senza lasciarvi guidare solo dalla paura.

7️⃣ - Acquario. Vi sentite in bilico, come se mancasse un appoggio sicuro su cui fare affidamento. Siete persone sensibili e generose, capaci di dare molto agli altri, anche se a volte rischiate di chiudervi quando vi sentite feriti. La giornata vi vede impegnati tra doveri familiari e questioni rimaste in sospeso. È importante trovare spazi di calma, dedicandovi a passeggiate, riflessione o semplici momenti di silenzio. Lo stress accumulato può rendervi più irritabili del solito, per questo dovreste imparare a rispettare i vostri tempi.

In prospettiva, si aprono possibilità interessanti sia sul piano economico sia su quello sentimentale, a patto di non trascurare il vostro benessere interiore.

8️⃣ - Scorpione. Dentro di voi si accumula un senso di frustrazione che fate fatica a spiegare a parole. Il risveglio potrebbe essere accompagnato da una lieve tensione, soprattutto se siete costretti a rispettare orari o impegni poco graditi. Da tempo desiderate una vita più armoniosa e meno frenetica, e sentite il bisogno di una pausa dalle pressioni quotidiane. Con il passare delle ore, l’atmosfera migliora e per qualcuno potrebbero nascere emozioni nuove, in particolare per chi è alla ricerca di un rapporto solido e di supporto. È una giornata favorevole anche per fare progetti di coppia importanti, che parlano di futuro e stabilità.

9️⃣ - Leone. Avete la percezione di dare molto senza ricevere lo stesso tipo di attenzione o riconoscimento. Siete diretti, carismatici e amate dire ciò che pensate senza troppi filtri. La giornata richiede comunque una buona dose di prudenza, anche se tutto sembra procedere senza intoppi. Il fine settimana si presta a momenti piacevoli, organizzati con cura e condivisi con le persone giuste. In amore, le giovani coppie vivono attimi intensi e coinvolgenti, mentre chi è single continua ad apprezzare il gioco dei flirt e delle prime emozioni. Un periodo si avvia verso la conclusione, lasciando spazio a nuove esperienze che vi sorprenderanno.

1️⃣0️⃣ - Capricorno. Vi sembra che tutto si complichi anche quando partite dalle migliori intenzioni.

Ma in questa domenica vi sentite più leggeri e meno appesantiti dai pensieri contrastanti che vi hanno accompagnato di recente. L'oroscopo invita a concentrarsi sui propri interessi, senza lasciarsi condizionare troppo dalle opinioni altrui. Chi lavora con costanza sa che i risultati migliori arrivano nel tempo, anche se a volte la fatica può scoraggiare. Tendete a chiudervi in voi stessi per riflettere, ma non dimenticate l’importanza del confronto. In amore procedete con cautela, soprattutto se siete single, perché per voi la fiducia è un valore imprescindibile. Attenzione alle spese e alla salute, che non vanno trascurate.

1️⃣1️⃣ - Vergine. Avvertite una stanchezza che non è solo fisica, come se le energie si fossero assottigliate giorno dopo giorno.

Il tempo scorre veloce e questa consapevolezza vi spinge a fare un bilancio della vostra vita. La giornata può rappresentare una scossa utile per rompere una routine che vi appare monotona. Emergono insoddisfazioni legate al lavoro o ai sentimenti, ma invece di rimandare è il momento di prendere decisioni coraggiose. Tagliare ciò che non funziona più vi permetterà di recuperare energia e motivazione. Dentro di voi c’è una forte spinta verso il cambiamento e l’avventura, pronta a trasformarsi in nuovi progetti concreti.

1️⃣2️⃣ - Ariete. In questo periodo vi sembra di camminare controvento, con la sensazione che ogni passo richieda uno sforzo doppio. Vi trovate a gestire impegni o questioni che avevate rimandato, sia sul piano pratico sia in ambito familiare.

Alcuni nodi vanno sciolti con calma e determinazione, senza viverli come un peso insormontabile. Nonostante ciò, la giornata non risulta negativa, anzi. Dal pomeriggio in poi riuscite a lasciarvi alle spalle doveri e responsabilità, ritrovando entusiasmo e voglia di fare. Da tempo coltivate idee e progetti personali e, anche se a volte tendete a rimandare, la determinazione non vi manca. In serata, l’amore regala momenti di grande intimità e complicità. I single, invece, desiderano accanto una persona autonoma e capace di rispettare i propri spazi.

Breve quadro astrologico della giornata

In questo 25 gennaio, la Luna in Ariete accompagna la prima parte del giorno, accentuando impulsività, reazioni immediate e desiderio di agire senza troppi filtri.

Le emozioni scorrono veloci, con poca tolleranza per attese e compromessi. Dal tardo pomeriggio, il passaggio della Luna in Toro riporta calma, bisogno di stabilità e maggiore attenzione agli aspetti concreti, favorendo sicurezza, comfort e rapporti più rassicuranti.