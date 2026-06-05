L'oroscopo del 6 giugno 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro i brillanti Gemelli, con quella d'argento il Cancro che ha sensibilità relazionale e infine il bronzo al Leone che avranno l'occasione perfetta per liberarvi da un blocco professionale.

Classifica del 6 giugno 2026

1. Gemelli: Primi in classifica senza rivali. Con il Sole nel vostro segno l'energia è al massimo, e la Luna calante vi aiuta a scaricare i pensieri tossici accumulati nei giorni scorsi. Siete brillanti, magnetici e avete la risposta pronta per chiunque.

2. Cancro: Mercurio nel vostro segno vi regala una maturità intellettuale straordinaria e una sensibilità relazionale che vi permette di capire al volo le intenzioni degli altri.

Sfruttate la giornata per chiarire accordi o riunioni familiari.

3. Leone: Il Sole in Gemelli vi strizza l'occhio e vi rende irresistibili. La Luna calante vi serve su un piatto d'argento l'occasione perfetta per liberarvi di un piccolo blocco professionale o personale che vi rallentava. Siete pronti a splendere.

4. Toro: Con Mercurio in ottimo aspetto dal Cancro, i vostri pensieri sono lucidi e orientati alla concretezza. La Luna calante vi chiede solo di rallentare i ritmi e di non pretendere tutto subito. Godetevi il comfort.

5. Bilancia: Il Sole in Gemelli vi dà ottimi stimoli mentali, ma Mercurio in Cancro vi rende un po' troppo permalosi se qualcuno critica i vostri piani. Accettate i consigli e usate la giornata per fare pulizia attorno a voi.

6. Scorpione: Siete protetti dall'asse d'acqua grazie a Mercurio. Avete una sensibilità spiccata che vi permette di produrre ottime idee o fare introspezione. Non entrate in polemica con il mondo e la giornata sarà

C'è del potenziale, ma la Luna calante vi frena. Oggi serve prudenza, soprattutto nelle parole.

Ariete: L'energia del Sole vi stimola, ma la combinazione con Mercurio in Cancro rischia di farvi reagire d'impulso alle questioni familiari o sentimentali. Contate fino a dieci prima di lanciare frecciatine.

Sagittario: Il Sole opposto vi mette alla prova e la Luna calante vi fa sentire un po' svuotati di energie. Non è la giornata ideale per fare i supereroi: delegate e riposatevi.

Vergine: Siete concentrati sulle cose pratiche, ma la comunicazione oggi gira a vuoto.

Mercurio in Cancro vi chiede di ascoltare di più la vostra pancia e meno la vostra testa. Mettete da parte il perfezionismo.

❌ ZONA FLOP: Gli Rimandati a settembre

Giornata da bollino rosso. I transiti vi remano contro: chiudetevi in casa e aspettate che passi.

Capricorno: Mercurio opposto dal Cancro e la Luna calante vi rendono nervosi, suscettibili e inclini al risentimento. Ogni parola dei vostri cari vi sembra un attacco personale. Evitate i confronti diretti oggi, perdereste il controllo.

Acquario: Vi sentite bloccati e insofferenti. L'energia emotiva del Cancro si scontra con il vostro bisogno di logica, e la Luna calante vi porta a galla vecchie paranoie. Giornata di totale attesa: non prendete decisioni importanti.

Pesci: Siete troppo vulnerabili oggi. La sensibilità accentuata da Mercurio vi fa assorbire le energie negative degli altri come una spugna. Ritiratevi nel vostro guscio e non date spiegazioni a nessuno.