L'oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026 mette in primo piano tre transiti di spicco: Sole, Mercurio e Marte in Acquario. Proprio l’Acquario domina la scena, grazie a un cielo compatto che sostiene iniziative, decisioni e gestione delle relazioni con continuità e precisione. In posizione intermedia si colloca lo Scorpione, chiamato a muoversi con intelligenza tra giornate molto incisive e passaggi che richiedono maggiore autocontrollo e strategia. In chiusura emerge invece il Cancro, alle prese con una settimana più frammentata, nella quale diventa fondamentale dosare energie, evitare reazioni impulsive.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 9. Settimana di grande respiro che culmina venerdì 23 con la Luna nel segno. Questo transito favorisce la risoluzione di divergenze nate in ambito amicale o con i figli. Le giornate di giovedì e sabato sono eccellenti per pianificare viaggi o sognare nuovi orizzonti abitativi. Nel lavoro, la determinazione porta a concludere accordi vantaggiosi che migliorano la situazione economica complessiva. Chi vive un legame stabile troverà nuovi stimoli per progetti a lungo termine, come l'acquisto di una nuova casa o il rinnovo dell'arredamento. Anche la gestione di scartoffie e tributi sembra meno pesante del solito, grazie a una lucidità mentale che permette di evitare errori grossolani.

La fortuna bacia i passi audaci: è il momento giusto per osare in un ambito che solitamente genera ansia, trovando finalmente il coraggio di voltare pagina e guardare con fiducia alle sfide del domani.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★ lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e domenica 25.

♉ Toro: voto 8. La settimana parte in sordina lunedì, ma recupera velocemente terreno. La domenica con la Luna nel segno promette di essere il momento perfetto per dedicarsi alla famiglia e alla cura degli spazi comuni. Mercoledì e venerdì sono giornate fortunate per le entrate extra o per ricevere rimborsi inattesi.

Nelle relazioni, si avverte il bisogno di stabilità: i piccoli battibecchi con il partner vengono superati grazie a un dialogo costruttivo. Sul fronte lavorativo, è necessario un impegno costante per mantenere gli standard raggiunti, evitando però di farsi carico di stress altrui. Le amicizie offrono spunti interessanti per investimenti futuri o per semplici momenti di svago che aiutano a scaricare la tensione. La gestione dei sogni e delle aspirazioni personali subisce una virata pragmatica, portando a scelte concrete che daranno frutti nei prossimi mesi nel campo della stabilità finanziaria.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★ martedì 20, giovedì 22 e sabato 24;

★★★ lunedì 19 gennaio.

♊ Gemelli: voto 6.

Settimana caratterizzata da una forte alternanza di situazioni. Martedì e giovedì brillano per creatività e capacità comunicativa, rendendo facile ottenere favori o chiarimenti in ambito professionale. Tuttavia, la domenica appare faticosa, con un calo di entusiasmo che potrebbe riflettersi nei rapporti con il partner o con gli amici più stretti. Le questioni economiche richiedono cautela: meglio rimandare acquisti importanti o la firma di contratti vincolanti. In famiglia si discute di eredità o di gestione di proprietà comuni, temi che richiedono nervi saldi e molta pazienza. Il desiderio di fuga dalla routine è forte, ma le responsabilità quotidiane richiamano all'ordine. Sognare ad occhi aperti aiuta a superare i momenti di noia, mentre piccoli successi nel campo delle amicizie riportano il sorriso e la voglia di progettare qualcosa di nuovo per il futuro a medio termine.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ martedì 20 e giovedì 22;

★★★★ lunedì 19, mercoledì 21 e venerdì 23;

★★★ sabato 24 gennaio;

★★ domenica 25 gennaio.

♋ Cancro: voto 5. La settimana si presenta in salita, con il martedì che segna il punto di maggiore tensione. Le stelle suggeriscono di evitare conflitti diretti in famiglia o con il partner, preferendo il silenzio alla polemica sterile. Giovedì è l'unica giornata in cui si ritrova una buona dose di ottimismo e capacità di azione, utile per sbrigare commissioni legate a tasse o documenti della macchina. Nelle relazioni interpersonali, si avverte un senso di insoddisfazione che spinge a isolarsi, ma il weekend porta consigli preziosi da parte di amici fidati.

Il lavoro richiede uno sforzo supplementare per non restare indietro con le consegne. Nonostante il timore per le spese impreviste, la situazione patrimoniale resta sotto controllo grazie a una gestione oculata del passato. Sognare un futuro diverso aiuta a sopportare le fatiche di una quotidianità che in questo momento appare un po' troppo impegnativa.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ giovedì 22 gennaio;

★★★★ mercoledì 21, venerdì 23, sabato 24 e domenica 25;

★★★ lunedì 19 gennaio;

★★ martedì 20 gennaio.

♌ Leone: voto 6. L'inizio e la fine della settimana sono i momenti di maggiore forza. Lunedì e domenica offrono la possibilità di brillare in società e di consolidare legami affettivi importanti.

Il giovedì, invece, si presenta come lo scoglio più duro da superare: possibili incomprensioni con chi detiene l'autorità o stress accumulato per troppe scadenze lavorative. In amore, si cerca un equilibrio tra passione e necessità di indipendenza. La gestione della casa richiede interventi urgenti che potrebbero pesare sul budget settimanale. Le amicizie sono fonte di gioia, ma anche di qualche piccolo pettegolezzo che sarebbe meglio ignorare. Il timore per il futuro economico viene mitigato da entrate stabili, permettendo di guardare ai prossimi passi con una moderata dose di ottimismo. È una fase di transito che prepara a cambiamenti più significativi nei mesi a venire senza compromettere la serenità.

La valutazione della settimana:

★★★★★ lunedì 19 e domenica 25;

★★★★ martedì 20, mercoledì 21 e sabato 24;

★★★ venerdì 23 gennaio;

★★ giovedì 22 gennaio.

♍ Vergine: voto 7. Lunedì 19 si parte con una marcia in più grazie a una configurazione che mette al centro l'organizzazione pratica della vita domestica. Martedì e domenica sono giorni in cui la fortuna assiste nelle piccole transazioni economiche e nei rapporti con le istituzioni per il pagamento di tasse o bollette. In ambito sentimentale, si avverte la necessità di fare ordine: i cuori solitari riflettono sul passato, mentre chi è in coppia cerca di ridefinire spazi e ruoli. Il venerdì potrebbe portare qualche piccola tensione dovuta a ritardi nei trasporti o disguidi tecnici, ma la capacità di analisi aiuta a superare tutto senza troppi affanni.

Gli amici sono un porto sicuro in cui rifugiarsi per scambiare opinioni su progetti futuri. La gestione dello stress quotidiano migliora sensibilmente grazie a una routine più bilanciata, meno caotica e maggiormente focalizzata sulle priorità reali.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★ mercoledì 21 e giovedì 22;

★★★ sabato 24 gennaio;

★★ venerdì 23 gennaio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. Lunedì e sabato sono i giorni in cui tutto sembra scivolare via senza troppi intoppi. L'oroscopo indica che nel resto della settimana il ritmo rallenta e richiede una gestione oculata delle energie mentali per non cedere alla stanchezza.

Il mercoledì è la giornata più complessa: potrebbero emergere vecchi problemi legati a spese condominiali o debiti formatisi nel tempo. In amore, è necessario un pizzico di fantasia per evitare che la routine prenda il sopravvento. Le amicizie sono presenti, ma a volte risultano troppo esigenti, spingendo a cercare momenti di solitudine. Il lavoro procede con regolarità, anche se la voglia di cambiare aria si fa sentire spesso. Pianificare una piccola gita o un cambiamento nell'arredamento domestico può aiutare a risollevare l'umore. La fiducia nel domani resta stabile, sostenuta da piccoli successi quotidiani che confermano la bontà delle scelte fatte finora.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 19 e sabato 24;

★★★★ martedì 20, venerdì 23 e domenica 25;

★★★ giovedì 22 gennaio;

★★ mercoledì 21 gennaio.

♏ Scorpione: voto 7.

Giovedì 22 rappresenta il punto di svolta di una settimana che inizia con qualche incertezza. Il top del giorno porta con sé la possibilità di risolvere una controversia legale o una pendenza economica che si trascinava da tempo. Mercoledì e sabato sono ottimi per la vita di relazione: le amicizie diventano fondamentali per ritrovare il buonumore e la voglia di socializzare. In famiglia, è richiesta molta pazienza per gestire le richieste dei figli o dei genitori anziani. Il settore lavorativo procede senza scossoni, permettendo di concentrarsi sulla pianificazione di nuovi obiettivi per il prossimo mese. Nonostante lunedì sia una giornata faticosa, il recupero è rapido e porta a una maggiore consapevolezza delle proprie capacità.

I sogni sono vividi e offrono suggerimenti preziosi su come affrontare un timore legato a un cambiamento imminente nella routine domestica e professionale.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★ venerdì 23 e domenica 25;

★★★ martedì 20 gennaio;

★★ lunedì 19 gennaio.

♐ Sagittario: voto 7. Il sabato brilla come la giornata migliore, offrendo occasioni irripetibili per socializzare o per concludere piccoli affari legati alla casa e ai beni personali. Venerdì e domenica seguono a ruota, garantendo un clima sereno sia in coppia che nei rapporti amicali. Martedì la prudenza è d'obbligo, specialmente nella gestione del denaro o durante la guida, per evitare contrattempi fastidiosi.

Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, ma i risultati non tarderanno ad arrivare, portando gratificazioni morali e materiali. Le tensioni familiari si stemperano grazie a un evento conviviale che riporta l'armonia tra i parenti. È un periodo utile per pensare a un rinnovo tecnologico o per sistemare questioni legate a contratti assicurativi. La voglia di evadere è forte, ma la realtà offre comunque stimoli sufficienti per non annoiarsi e mantenere alta la fiducia nei propri mezzi.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★ lunedì 19 e giovedì 22;

★★★ mercoledì 21 gennaio;

★★ martedì 20 gennaio.

♑ Capricorno: voto 6. Martedì e mercoledì sono i giorni più produttivi, ideali per chiudere pratiche burocratiche o per dedicarsi alla contabilità familiare. Il resto della settimana richiede attenzione, specialmente il sabato, quando piccoli intoppi meccanici o domestici potrebbero rovinare i piani. In ambito sentimentale, si respira un'aria di attesa: non è il momento per decisioni drastiche, ma per osservare l'evoluzione dei fatti. I rapporti con i colleghi sono cordiali, sebbene non manchi qualche piccola competizione sotterranea. La domenica è dedicata al riposo e alla riflessione sui sogni più ambiziosi, che sembrano finalmente più vicini. È importante non farsi scoraggiare da qualche ritardo nei pagamenti o da tasse più alte del previsto: la solidità economica non è in discussione, basta solo un po' di attenzione extra nel monitorare ogni uscita non necessaria per mantenere l'equilibrio.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ martedì 20 e mercoledì 21;

★★★★ lunedì 19, giovedì 22 e venerdì 23;

★★★ domenica 25 gennaio;

★★ sabato 24 gennaio.

♒ Acquario: voto 10. Il periodo si apre con una spinta straordinaria. Il Sole e Mercurio nel segno regalano un martedì da protagonisti assoluti, ideale per affrontare discussioni su tasse o questioni legali pendenti. La presenza di Marte nel segno lunedì, mercoledì e venerdì infonde un'energia invidiabile per risolvere problemi legati all'automobile o a riparazioni domestiche rimandate troppo a lungo. In ambito sentimentale, le coppie ritrovano un'intesa profonda, mentre i single potrebbero vivere incontri fortuiti durante spostamenti quotidiani. Nonostante il successo, è bene non trascurare le amicizie storiche che potrebbero richiedere un consiglio sincero. La gestione del patrimonio appare sicura, permettendo qualche piccolo lusso senza intaccare i risparmi. La settimana scorre fluida, portando soluzioni inaspettate a vecchi timori legati al futuro professionale, consolidando una posizione di grande rilievo sociale e personale nelle decisioni collettive.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★ giovedì 22, sabato 24 e domenica 25.

♓ Pesci: voto 8. Mercoledì 21 la Luna nel segno apre le porte a intuizioni brillanti che riguardano la sfera finanziaria e la gestione dei risparmi. Le giornate di martedì e giovedì offrono buone opportunità per chiarire malintesi con parenti stretti o vicini di casa. In amore, la tenerezza prevale sui conflitti, permettendo di ritrovare un equilibrio sereno anche dopo giornate di lavoro intense. La quotidianità è scandita da piccole commissioni e impegni burocratici che vengono portati a termine con successo, alleviando il senso di pesantezza accumulato recentemente. Sabato è la giornata ideale per dedicarsi a un hobby o per pianificare la manutenzione della propria vettura. Anche se la domenica invita alla calma, la mente resta attiva, elaborando sogni e desideri che presto troveranno una via di realizzazione pratica nella realtà di ogni giorno senza generare stress o ansie superflue.

La graduatoria settimanale con le stelle: