L'oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio si preannuncia come un periodo di grande riflessione e crescita per tutti i segni zodiacali. Con l'inizio di una nuova fase dell'anno, le stelle portano energia positiva e stimolante, ma anche alcune sfide che richiederanno impegno e concentrazione in amore, lavoro, fortuna e salute.

L'Ariete sentirà meno pressione al lavoro e più calore in amore, al contrario, i nativi Leone dovranno difendersi da stelle in opposizione come Marte e Mercurio. I Gemelli saranno più dinamici e reattivi, invece Scorpione non dovrà abbattersi se alcuni progetti non funzioneranno come previsto.

Previsioni oroscopo dal 19 al 25 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: sarà una settimana di crescita e di riflessione per voi nativi del segno. Se siete in coppia, fare un po’ di chiarezza vi aiuterà a dare una svolta a quest'anno e vivere un rapporto più affiatato. In quanto al lavoro le vostre idee funzioneranno meglio in questo periodo. Vi sentirete meno sotto pressione e con qualche certezza in più che può fare la differenza. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali sottotono in questa settimana di gennaio. Tante stelle in quadratura potrebbero rendere complicata la vostra vita quotidiana. In amore non sarete sempre così affabili nei confronti del partner. Attenzione inoltre a non essere troppo esigenti.

Nel lavoro Marte e Mercurio potrebbero portare degli ostacoli da superare. Concentratevi sui vostri obiettivi, senza troppe distrazioni. Voto - 6️⃣

Gemelli: vi attende un cielo di stelle davvero ottimo nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. Avrete proprio voglia d'amare, e con Venere in trigono i buoni sentimenti non tarderanno ad arrivare, soprattutto per i nati nella prima decade. In ambito lavorativo ci saranno tanti impegni da gestire, ma vi sentirete abbastanza preparati da poter fare tutto in autonomia. Voto - 9️⃣

Cancro: configurazione astrale sicuramente più serena in questa settimana, ma meno influente nei vostri confronti. Con Marte e Mercurio che si allontaneranno dal Capricorno, ci saranno meno imprevisti al lavoro, ciò nonostante potreste sentirvi un po’ smarriti.

In amore sarà una settimana intesa, per capire come vivere al meglio il vostro rapporto e trovare il giusto equilibrio. Sfruttate le giornate di Luna favorevole per esaltare il vostro legame. Voto - 7️⃣

Leone: la pressione aumenterà in campo professionale durante questa settimana di gennaio. A partire da giovedì, Marte e Mercurio saranno contro di voi, e potrebbero rendere più complicato lo sviluppo delle vostre mansioni. Anche in amore non sarete così attivi, soprattutto se di recente avete ricevuto un no che vi ha fatto male. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale stabile in questo periodo secondo l'oroscopo. La settimana sarà intensa in amore, ma potrebbe mancarvi quel qualcosa in più che possa far spiccare il vostro legame.

In ambito lavorativo attenzione a non esagerare in certi contesti. Potreste non avere le capacità giuste per gestire i vostri progetti a modo vostro. Voto - 7️⃣

Bilancia: il lavoro tornerà a darvi qualche soddisfazione nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. Con Marte e Mercurio che si sposteranno nel segno dell'Acquario, riuscirete a essere più produttivi e capaci, soprattutto voi nati nella prima decade. In amore le emozioni saranno forti grazie a Venere, ma attenzione alla Luna che potrebbe darvi qualche piccolo grattacapo da gestire. Voto - 8️⃣

Scorpione: il rapporto con il partner potrebbe non essere così entusiasmante in questo periodo a causa di Venere in quadratura. Sarà importante mantenere la calma e ascoltare il punto di vista dell’altro per non complicare le cose.

Sul fronte professionale non abbattetevi se qualche progetto non andrà come previsto. Ricordatevi che l'importante non è cadere, ma rialzarsi. Voto - 6️⃣

Sagittario: cielo del momento ottimo nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Queste stelle potrebbero anche sorprendervi con momenti inaspettati, ma unici da vivere. Single oppure no, non smettete di mostrare la parte migliore di voi. Sul fronte professionale gli impegni non mancheranno, ma vi sentirete abbastanza preparati da sapere dove mettere le mani per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Capricorno: la settimana sarà intensa d'amore per voi nativi del segno. Anche se Venere non sarà più dei vostri, la Luna navigherà in buone posizioni, concedendovi momenti di grande intesa con la persona che amate, soprattutto per voi nati nella terza decade.

In ambito lavorativo Marte e Mercurio lasceranno il vostro segno, ciò nonostante, la vostra produttività sarà ancora buona. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali che annunciano l'arrivo di Marte e Mercurio nel vostro segno zodiacale. Sul fronte professionale ci metterete più impegno nei vostri progetti, prendendo decisioni importanti che possono portarvi a importanti successi. In campo amoroso voi single potreste essere attratti da una persona. Chi è già impegnato invece risulterà più attraente agli occhi del partner. Voto - 9️⃣

Pesci: settimana di gennaio all'insegna della stabilità per voi nativi del segno. Questo cielo sarà tutto sommato sereno nei vostri confronti, ma attenzione a non prendervi troppe libertà per non causare problemi soprattutto a chi sta intorno a voi. In amore o nel lavoro dunque, fate ciò che più credete sia giusto, ma senza danneggiare gli altri. Voto - 7️⃣