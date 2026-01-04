L'oroscopo della settimana dal 5 al 10 gennaio invita tutti i segni a rimettere ordine dopo le festività. I pianeti spingono verso scelte pratiche, chiarimenti e una gestione più realistica delle energie.

Non tutti i segni zodiacali avranno lo stesso passo in questo nuovo inizio, ma ognuno potrà trarre indicazioni utili dalle previsioni astrologiche. Ecco la classifica settimanale, con un messaggio delle stelle per ogni segno.

Classifica settimanale: i segni più in difficoltà

12° Leone: Alcune situazioni non procedono come vorreste, soprattutto sul lavoro, rallentate e ridimensionate le aspettative.

Evitate di forzare e osservate con più distacco: presto avrete una visione più chiara.

11° Cancro: Settimana emotivamente altalenante, con possibili incomprensioni in famiglia, sarà meglio rimandare discussioni delicate. Non fatevi condizionare dall'umore degli altri.

10° Sagittario: L’energia non vi manca, ma rischiate di disperderla. Concentrarvi su poche cose alla volta vi aiuterà a ottenere risultati concreti. Organizzate meglio il tempo a vostra disposizione.

9° Pesci: Le emozioni in questi giorni sono intense e potrebbero confondere le idee. Prima di agire, valutate con attenzione le conseguenze delle vostre azioni. Restate più concreti nelle decisioni.

8° Ariete: La settimana è dinamica, ma piuttosto nervosa.

Evitare scontri inutili vi permetterà di gestire al meglio le vostre energie. Valutate bene quando intervenire e quando aspettare.

7° Gemelli: Il dialogo è favorito e questo può aiutarvi a risolvere una questione rimandata da tempo, soprattutto sul lavoro. Chiarite ciò che è rimasto in sospeso.

Oroscopo e messaggi della settimana: i segni vincenti

6° Toro: Periodo stabile, ideale per consolidare quanto già avviato senza troppi sforzi. Meglio evitare cambiamenti improvvisi. IL consiglio è quello di mantenere la rotta senza strappi.

5° Vergine: Settimana favorevole per sistemare questioni organizzative e lavorative. La precisione fa la differenza.

4° Bilancia: Buon momento per fare chiarezza nei rapporti e prendere decisioni più coerenti con le vostre esigenze.

Ritrovate equilibrio partendo da voi.

3° Scorpione: La determinazione è alta e può portare risultati concreti. Occasioni da cogliere al volo. Seguite l’intuizione senza esitazioni.

2° Capricorno: La settimana premia impegno e costanza, soprattutto in ambito professionale. I progressi sono evidenti. Consolidate ciò che avete costruito.

1° Acquario: Periodo brillante per contatti, proposte e intuizioni. Un’idea nata ora può aprire prospettive interessanti. Ascoltatevi di più.