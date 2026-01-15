Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, i Leone si lasciano guidare dalla luminosità dell'arcano maggiore del Sole. Questa carta è simbolo di gioia, successo e una vitalità travolgente che infonde positività ovunque si posi lo sguardo. Il Sole simboleggia la chiarezza e la trasparenza delle intenzioni, portando con sé una luce che illumina le situazioni con verità e sincerità. Un bambino gioca serenamente sotto i raggi caldi, trasmettendo un senso di libertà e pura espressione del sé autentico e originario.

Per i Leone, questa giornata potrebbe rappresentare un invito a manifestare la vostra natura regale e la generosità che vi contraddistingue.

La vostra presenza assume un ruolo centrale, elevando l'energia degli ambienti in cui vi trovate. Con il Sole come guida, i Leone risplendono attraverso il carisma, attraendo la collaborazione e il supporto degli altri. Le vostre doti di leadership e la capacità di irradiarvi attraverso le vostre passioni saranno evidenti, portando frutti sia sul piano personale che professionale. Questo è il momento di abbandonare ogni remora e di vivere con pienezza.

Parallelismi con altre culture

Nel pantheon egiziano, il dio Ra personifica la potenza del Sole. Rappresentato come un uomo con la testa di falco sormontata da un disco solare, Ra era considerato il sovrano degli dèi, colui che sorgeva all’alba per illuminare il mondo.

Analogamente, nella mitologia indù, il dio Sūrya incarna il sole e la sua energia vitale, fonte di conoscenza e profonda illuminazione spirituale. In Giappone, la dea del sole Amaterasu è venerata come colei che apporta la luce e allontana le tenebre, misurandosi con la necessità di superare le sfide per riportare la luminosità nell'universo. In questi riferimenti culturali, il Sole viene visto come simbolo di saggezza, chiarezza e rinnovamento.

Consiglio delle stelle per i Leone: abbracciate la vostra autenticità

L'oroscopo vi esorta a celebrare la carta del Sole abbracciando pienamente la vostra verità interiore. Cercate il calore nei momenti di condivisione con le persone a voi care, creando connessioni autentiche e significative.

Questa energia solare facilita anche la chiarificazione di progetti o idee che potrebbero aver subito battute d'arresto. Sfruttate la vostra carica energetica per intraprendere nuove iniziative con fiducia. Accettate le vostre capacità senza nascondervi, onorando la diversità delle prospettive che arricchiscono la vostra esperienza di vita. Questo periodo illumina la strada per prosperare nel futuro lasciandosi alle spalle qualsiasi forma di ombra.