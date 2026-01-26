Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, il segno Ariete incontra il Bagatto, arcano maggiore che incarna il potere del principio e l'audacia di chi sa usare gli strumenti a disposizione. Il Bagatto, posto come prima carta nel mazzo degli arcani maggiori, rappresenta la volontà di sperimentare, l'intelligenza pratica e la capacità di trasformare le idee in azioni concrete. Simbolo di destrezza e originalità, il Bagatto è spesso raffigurato con oggetti sul tavolo che suggeriscono il dominio su materie diverse, evocando la capacità di iniziare qualsiasi impresa con fiducia e ingegnosità.

Per gli Ariete, la presenza del Bagatto nell'oroscopo di oggi suggerisce una giornata intrisa di energia pionieristica, dove la vitalità naturale del segno trova nuove forme di espressione. L'impulso a rompere la routine si accompagna alla spinta a realizzare progetti che covano da tempo, facendo leva sull'entusiasmo e sulla determinazione. Ogni scelta sarà accompagnata da un senso di urgenza creativa e dal desiderio di mettersi alla prova, come chi si affida all'intuito e non teme di rischiare. L'oroscopo parla di un Ariete che usa il proprio fuoco interiore per aprire varchi verso il futuro, animato dalla stessa curiosità sperimentatrice del Bagatto.

Parallelismi con altre culture

Il Bagatto rievoca nella tradizione indiana la figura del Vidushaka, il giullare-sacerdote che, nel teatro sanscrito, detiene il potere di svelare il nascosto e trasformare la scena grazie alla sua inventiva.

Nella cultura yoruba, l’Orunmila, messaggero di saggezza e iniziatore degli uomini all’arte della divinazione, condivide la medesima capacità di creare nuovi inizi mediante la conoscenza delle energie in gioco. In Egitto, Thot rappresenta a sua volta colui che introduce le arti e le scienze, simbolo di ingegno e versatilità. In Messico, il Nahual è lo sciamano in grado di manipolare le forze primordiali per guidare la comunità e avviare processi di trasformazione. Tematiche simili sono presenti anche tra i Griot dell’Africa occidentale, detentori della parola e della memoria collettiva, pronti a narrare e modellare la realtà attraverso la forza del racconto. In ognuna di queste tradizioni, la figura iniziatrice, come il Bagatto, si colloca al crocevia tra arte, azione e magia quotidiana.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: affidatevi alla vostra iniziativa

L'oroscopo dei tarocchi invita gli Ariete a non esitare davanti alle opportunità che si affacciano oggi. È il momento propizio per lasciar parlare la creatività, portando a compimento anche piccoli gesti di innovazione. Un progetto rimasto in sospeso, una parola detta al momento giusto o un incontro inatteso, tutto può trasformarsi in qualcosa di più grande se affrontato con spirito intraprendente. Il Bagatto suggerisce di unire la spontaneità tipica del segno con una lucidità che consenta di canalizzare l’energia su obiettivi chiari. La capacità di improvvisare, se sostenuta da una preparazione consapevole, si rivelerà uno strumento efficace per superare imprevisti. Lasciate che l’entusiasmo guidi l’agire senza trascurare i dettagli, poiché anche l’intuizione più ardita trova forza nell’attenzione costante al presente.