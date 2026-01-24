L'oroscopo del 26 al 1 febbraio 2026 assegna il primo posto all'Acquario che avrà svolte decisive, il secondo posto ai Gemelli che avrà occasioni improvvise e il terzo posto alla Bilancia.

Classifica dei segni. Settimana 26 gennaio – 1 febbraio 2026

1. Acquario

Avrete una settimana potentissima. Siete al centro di tutto: idee, scelte, svolte decisive. Anche se vi sentite sotto pressione, state costruendo qualcosa di enorme. Non voltatevi indietro.

2. Gemelli

Mente brillante, occasioni improvvise, parole che aprono porte. Il Sole in Acquario vi spinge avanti senza sforzo.

Ottima settimana per avere contatti, progetti e nuove direzioni. Approfittatene.

3. Bilancia

Creatività, fascino e leggerezza vi salvano da ogni tensione. Anche se qualcosa vacilla, riuscite a rimettere tutto in equilibrio. In amore e nelle relazioni sociali siete un passo avanti.

4️⃣ Ariete

Energia alta, voglia di fare, spirito combattivo. La Luna in Leone vi rende protagonisti, ma serve diplomazia. Se ascoltate di più, vincete di più.

5. Sagittario

Avrete una settimana stimolante, piena di movimento mentale. Viaggi, idee, confronti accesi ma utili. Non tutto è stabile, ma tutto è interessante.

6️⃣ Leone

La Luna nel vostro segno amplifica emozioni e reazioni. Settimana intensa nelle relazioni: qualcuno vi pone una sfida, ma lo fa per farvi crescere.

Accettate il confronto.

7️⃣ Capricorno

Meno controllo, più fiducia. Le certezze cambiano forma, ma non valore. Settimana utile per rivedere priorità e obiettivi, soprattutto economici.

8️⃣ Vergine

Tanti stimoli, poca voglia di caos. La settimana funziona se smettete di voler pianificare tutto. Piccoli aggiustamenti portano grandi risultati.

9️⃣ Toro

Arriveranno cambiamenti che non amate, ma che servono. La Luna in Leone crea tensioni familiari o emotive. Meglio non opporre resistenza: lasciar fluire è la vera forza.

Pesci

Sensibilità accentuata e avete bisogno di silenzio e ascolto. Il mondo corre, voi rallentate. Va bene così: state preparando qualcosa di importante dietro le quinte.

1️⃣1️⃣ Scorpione

Avrete in vista una settimana profonda e un po’ scomoda.

Vecchie dinamiche riemergono per essere risolte. Non è facile, ma è liberatorio.

1️⃣2️⃣ Cancro

Emozioni forti, ma disordinate. La Luna in Leone vi chiede più sicurezza, il Sole in Acquario più distacco. Trovate il tuo centro prima di reagire.