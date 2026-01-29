Questo venerdì di fine gennaio porta con sé energie particolari che potrebbero ribaltare le carte in tavola per molti di voi. Il Toro si prepara a vivere una giornata davvero speciale, di quelle che ricorderete a lungo, mentre il Cancro ritrova finalmente quella serenità che cercava da giorni. La Bilancia potrebbe ricevere una notizia inaspettata proprio quando meno se lo aspetta, e lo Scorpione dovrà fare i conti con qualche piccola tensione domestica. Ma andiamo a scoprire insieme cosa riservano le stelle a ciascun segno.

Oroscopo del giorno 30 gennaio 2025: Scorpione teso, Acquario pieno di idee

12° posto – Gemelli

Chiudete questa settimana con il fiato un po' corto, diciamolo. Non è stata facile e oggi potreste sentirvi particolarmente stanchi, come se aveste corso una maratona senza esservi allenati. Sul lavoro qualcuno potrebbe farvi notare un errore che vi era sfuggito, e la cosa vi darà fastidio più del dovuto. In amore meglio evitare discussioni inutili, soprattutto se il partner vi sembra distante: magari ha semplicemente i suoi pensieri. Dedicatevi a qualcosa che vi rilassa, anche solo una passeggiata veloce durante la pausa pranzo.

11° posto – Vergine

Quella sensazione di avere troppe cose da fare e troppo poco tempo vi accompagnerà per tutta la giornata.

Forse avete accettato impegni che potevate delegare, e adesso ne pagate le conseguenze. Un collega potrebbe sembrarvi poco collaborativo, ma prima di arrabbiarvi provate a chiedervi se non stiate proiettando su di lui le vostre frustrazioni. La serata si prospetta tranquilla, approfittatene per mettere ordine nella vostra agenda del weekend.

10° posto – Capricorno

Vi svegliate con quella voglia di mandare tutto all'aria che ogni tanto vi prende. Niente di grave, sia chiaro, ma oggi la pazienza non è il vostro forte. Un progetto su cui lavorate da tempo potrebbe subire un rallentamento imprevisto, e questo vi innervosirebbe parecchio. Il consiglio? Non prendete decisioni importanti quando siete di questo umore.

In amore qualche piccola incomprensione si risolverà da sola, basta non alimentarla.

9° posto – Ariete

Giornata né carne né pesce per voi, di quelle che scorrono via senza lasciare il segno. Sul lavoro fate il minimo indispensabile, e va bene così: non sempre bisogna strafare. Potreste ricevere una telefonata da qualcuno che non sentivate da tempo, e la cosa vi farà piacere anche se non lo ammetterete. La forma fisica è discreta, ma un po' di movimento in più non guasterebbe. La sera portatevi avanti con qualche faccenda domestica che rimandate da giorni.

8° posto – Scorpione

Qualche tensione in famiglia potrebbe rovinare un po' l'atmosfera di questa giornata. Forse un parente vi chiederà qualcosa che non avete voglia di concedere, o magari emergeranno vecchi rancori mai del tutto sopiti.

Sul lavoro invece le cose procedono senza intoppi, anche se manca quella scintilla che vi fa sentire davvero motivati. In serata cercate di staccare la spina: un film, un libro, qualsiasi cosa vi aiuti a non rimuginare troppo.

7° posto – Leone

Vi sentite un po' sottotono rispetto al solito, come se qualcuno avesse abbassato il volume della vostra energia. Niente di preoccupante, capita a tutti di avere giornate così. Un incontro di lavoro potrebbe andare diversamente da come speravate, ma non fatene un dramma: ci saranno altre occasioni. In amore il partner apprezzerebbe qualche attenzione in più, anche solo un messaggio carino durante la giornata. La cena con gli amici che state organizzando?

Rimandatela alla prossima settimana.

6° posto – Sagittario

Giornata discreta, senza picchi particolari ma nemmeno brutte sorprese. Sul lavoro riuscite a portare a termine quello che vi eravate prefissati, e questo vi dà una certa soddisfazione. Potreste avere voglia di prenotare un viaggetto per i prossimi mesi: fatelo, vi servirà avere qualcosa di bello da aspettare. In amore c'è stabilità, anche se forse vorreste un po' più di brio. La serata si presta a una cena fuori, anche solo in quel locale sotto casa che vi piace tanto.

5° posto – Acquario

Vi svegliate con la mente piena di idee, alcune realizzabili e altre decisamente meno. Il bello di voi è che non vi scoraggiate mai, e anche oggi troverete il modo di trasformare qualche intuizione in qualcosa di concreto.

Un amico potrebbe chiedervi un consiglio importante: prendetevi il tempo necessario prima di rispondere. Sul fronte sentimentale, chi è in coppia potrebbe organizzare qualcosa di speciale per il weekend. Single? Tenete gli occhi aperti, le sorprese arrivano quando meno te le aspetti.

4° posto – Pesci

La sensibilità che vi contraddistingue oggi diventa il vostro punto di forza. Riuscite a captare sfumature che altri non vedono, e questo vi permette di muovervi con intelligenza sia sul lavoro che nelle relazioni personali. Una conversazione con un superiore potrebbe aprirvi prospettive interessanti: ascoltate con attenzione anche quello che non viene detto esplicitamente. In amore c'è dolcezza, quella vera, fatta di piccoli gesti quotidiani.

La serata si preannuncia serena e rigenerante.

3° posto – Bilancia

Proprio quando pensavate che questa settimana non vi avrebbe riservato nulla di speciale, ecco arrivare una notizia che cambia le carte in tavola. Potrebbe riguardare il lavoro, un'opportunità che credevate sfumata, oppure una persona che torna a farsi vivo dopo un lungo silenzio. Qualunque cosa sia, vi rimetterà di buon umore. In amore ritrovate quella complicità che ultimamente vi mancava. Concedetevi qualcosa di buono a cena: ve lo meritate.

2° posto – Cancro

Finalmente una giornata in cui vi sentite in pace con voi stessi e con il mondo. Quella pesantezza che vi portavate dietro da giorni sembra essersi dissolta come nebbia al sole.

Sul lavoro riuscite a essere produttivi senza stressarvi troppo, trovando il giusto equilibrio tra impegno e leggerezza. Una persona cara potrebbe farvi un complimento che vi scalderà il cuore. In serata potreste avere voglia di cucinare qualcosa di speciale, magari quella ricetta che vi riesce sempre benissimo.

1° posto – Toro

Eccovi finalmente sul gradino più alto del podio, e devo dire che oggi ve lo meritate proprio. C'è qualcosa nell'aria che vi rende particolarmente magnetici, quasi irresistibili. Sul lavoro le vostre idee vengono apprezzate e qualcuno potrebbe proporvi qualcosa di interessante per il futuro prossimo. In amore siete al massimo: chi è in coppia riscoprirà la passione dei primi tempi, mentre i single potrebbero fare un incontro che farà battere forte il cuore. Anche la forma fisica è ottima, vi sentite energici e pieni di voglia di fare. Godetevi questa giornata, ve la siete guadagnata.