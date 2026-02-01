Secondo l'oroscopo del 2 febbraio, i nati sotto il segno dello Scorpione supereranno le tensioni sentimentali grazie a novità positive e vivranno un periodo di successo professionale e finanziario, ideale per mettersi in proprio. I Gemelli godranno di ottimi incontri se single, ma dovranno riflettere sulla propria gestione dei legami affettivi e agire con estrema prudenza nelle spese. Infine, i nativi del Cancro cercheranno relazioni stabili e durature anziché flirt passeggeri; nonostante qualche piccola tensione passeggera, riusciranno a migliorare la propria posizione lavorativa dimostrando il proprio valore.

Previsioni dell'oroscopo del 2 febbraio e pagelle: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore la situazione resta tesa, specialmente se trascinate dalle questioni in sospeso. Non illudetevi di aver chiuso la partita: alcuni nodi potrebbero tornare al pettine proprio ora. Se finora avete scelto la via del silenzio per evitare conflitti, insistete su questa linea, poiché il partner non sembra disposto a venirvi incontro. Forse avete commesso un errore di troppo, quindi meglio attendere che le acque si calmino. Nel frattempo, dedicate le vostre energie alla carriera: è il momento ideale per far decollare un nuovo progetto. Voto: 5

Toro – Se siete alla ricerca dell'amore, sappiate che questo non è il periodo ideale per incontri rivoluzionari.

Godetevi la serenità del momento senza forzare la mano: la pazienza sarà la vostra alleata migliore. Cercate di non ripetere i passi falsi del passato, specialmente quando il vostro sesto senso sembra fare i capricci. Sul fronte professionale, invece, godete di grande stima: colleghi e superiori credono nelle vostre capacità per nuovi progetti. Concentratevi sul consolidare la vostra posizione, perché avere un risparmio extra vi tornerà utile per gestire eventuali imprevisti economici. Voto: 7

Gemelli – Se siete single, questo è il vostro momento: apritevi agli altri perché la fortuna è dalla vostra parte e i primi approcci saranno sorprendentemente positivi. Tuttavia, se state portando avanti più relazioni contemporaneamente, preparatevi a una fase di riflessione necessaria per fare il punto della situazione.

Un consiglio: se non riuscite a essere monogami, evitate di legarvi a chi cerca stabilità assoluta. Per quanto riguarda le finanze, cercate di essere prudenti; limitate le spese superflue e concentrate le vostre risorse solo su investimenti solidi e utili. Voto: 7

Cancro – Siete pronti a vivere incontri che lasceranno il segno. Ormai sentite il bisogno di dire basta ai flirt passeggeri: il vostro desiderio è trovare una stabilità autentica e un partner che voglia davvero costruire un futuro insieme a voi. Anche se l’immediato non riserverà colpi di scena e dovrete gestire qualche momento di tensione, non scoraggiatevi, perché il recupero è vicino. Nel frattempo, investite sulla vostra reputazione lavorativa: mostrate a colleghi e superiori quanto valete e quanto siete determinati nel vostro ruolo.

Voto: 7

La giornata di lunedì 2 febbraio secondo gli astri: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In questo periodo fate fatica a esprimere chiaramente i vostri pensieri a chi vi circonda. Alcune vicissitudini hanno generato malintesi nella vita di coppia; per ritrovare l’equilibrio, vi conviene attendere che le acque si calmino prima di cercare un chiarimento. Data l’attuale incertezza, sarebbe poco saggio lanciarsi in iniziative rischiose. Anche sul fronte professionale, se state aspettando una conferma o un nuovo impiego, serve ancora un po’ di pazienza. Voto: 5

Vergine – Vi attende una fase di grandi ritorni: preparatevi a riaprire capitoli del passato che credevate ormai conclusi. Molti di voi faticano a voltare pagina e vi ritroverete a gestire emozioni che sembravano svanite, ma che in realtà covano ancora sotto la cenere.

Tuttavia, restate lucidi: spesso si tratta di legami privi di fondamenta solide, quindi sarebbe saggio non lasciarsi incantare. Sul fronte professionale, è il momento ideale per rilanciare i vostri piani. Fate attenzione, però: prima di procedere, mettete alla prova la fedeltà di chi vi circonda per assicurarvi di avere al fianco solo persone leali. Voto: 6,5

Bilancia – Sentite il forte desiderio di rinfrescare la vostra vita con nuovi stimoli, ma restate coi piedi per terra: l’entusiasmo iniziale può trarre in inganno. Diffidate di chi vi ammalia con promesse esagerate; i fatti contano molto più dei discorsi altisonanti. Questa prudenza vale anche per i vostri propositi personali. Sul fronte professionale, vi aspettano cambiamenti importanti e nuove responsabilità.

Coordinare un team non sarà una passeggiata, specialmente se fino a ieri godevate di una libertà totale e senza troppi pensieri. Voto: 6,5

Scorpione – Ultimamente molti di voi hanno vissuto i sentimenti con una certa inquietudine. Non è certamente venuto meno l'affetto, ma alcune circostanze esterne hanno messo a dura prova la vostra serenità di coppia. Finalmente, però, il cielo si schiarisce: potrete finalmente abbandonare le tensioni e riscoprire la bellezza del vostro legame, arricchito da novità inaspettate. Anche sul fronte professionale, il periodo è d'oro: il vostro talento sarà riconosciuto e i guadagni ne beneficeranno. Se state pensando di avviare un’attività autonoma, questo è il momento di osare: l'intraprendenza vi porterà grandi soddisfazioni.

Voto: 8,5

Astrologia dedicata alla giornata di lunedì 2 febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo, voi del Sagittario sembrate divisi in due fazioni: da un lato chi ha lottato per mantenere salda la propria relazione e intende proseguire su questa via, dall’altro chi ha già chiuso i ponti e si ritrova ora a dover ricominciare da zero. L'oroscopo vi invita a riflettere con onestà, poiché non sempre vale la pena accanirsi per salvare ciò che è ormai compromesso. Trovate la forza di imboccare il sentiero più giusto per voi. Anche sul fronte economico, siate prudenti: evitate investimenti rischiosi se non avete certezze. Se invece sentite di non avere nulla da perdere, allora osate senza timore.

Voto: 7

Capricorno – Cercate di non forzare la mano in amore: mostrare un bisogno disperato di affetto o, peggio, nutrire desideri di rivalsa dopo una delusione non vi aiuterà a trovare la serenità. Il vero amore non nasce per imposizione, ma è un legame spontaneo, onesto e, soprattutto, una responsabilità da curare nel tempo. Sul fronte professionale, puntate a costruire alleanze strategiche con chi può favorire la vostra crescita. State raccogliendo i frutti di un nuovo approccio con i colleghi: avete finalmente compreso che la collaborazione è un’arma molto più potente del conflitto. Voto: 7,5

Acquario – Ottime notizie all'orizzonte: l'amore sarà il vostro pensiero fisso e non potrete ignorarlo.

Vi sentirete totalmente rapiti dal partner o da qualcuno che ha attirato la vostra attenzione, e farete di tutto per dimostrare il vostro interesse. Attenzione, però: cercate di non complicarvi la vita. Se provate attrazione per persone poco disponibili o troppo distanti, meglio lasciar perdere prima di restarci male. Sul fronte finanziario, finalmente arrivano delle entrate extra: approfittatene per mettere qualcosa da parte invece di spendere tutto subito. Voto: 7,5

Pesci – In questo periodo, il successo sorriderà a chi di voi saprà procedere con determinazione verso i propri obiettivi. Se siete in coppia, aspettatevi momenti di profonda dolcezza, mentre i single potrebbero vivere un incontro folgorante.

Che si tratti di un colpo di fulmine o del lieto fine dopo una lunga ricerca, il cuore batterà forte. Sul fronte professionale, è il momento ideale per consolidare la vostra posizione senza ansie da prestazione, ricordando però che un pizzico di sana competizione con i colleghi può aiutarvi a dare il meglio. Voto: 8