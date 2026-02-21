Nell'oroscopo del giorno domenica 22 febbraio il cielo ci invita a riflettere e ad agire con cautela, mentre alcuni segni potrebbero vivere momenti di illuminazione, altri potrebbero dover fare i conti con qualche piccola difficoltà.

La Luna in Toro porterà un po’ di serenità nella vita dei nativi Vergine, mentre il lavoro dei nativi Gemelli potrebbe avare un ritmo lento. La costanza ripagherà il segno dello Scorpione, soprattutto nel lavoro, mentre il Leone non dovrà essere troppo diretto verso una persona cara.

Previsioni oroscopo domenica 22 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: l'atmosfera con il partner sarà serena, ma potrebbe esserci qualche incomprensione in questa domenica di febbraio. Non stressate troppo il vostro legame, e apritevi alla comunicazione se necessario. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma non aspettatevi momenti di grande ispirazione o successo. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna sarà nel vostro segno zodiacale durante questa giornata di domenica. La voglia di sedurre non mancherà, e sarà sufficiente per coinvolgere anche la persona amata. In quanto al lavoro Mercurio porterà qualche idea interessante su cui scommettere, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 9️⃣

Gemelli: il lavoro procede a ritmo lento secondo l'oroscopo, e queste stelle non vi daranno una mano a progredire. Servirà più impegno da parte vostra, ma soprattutto, non dovrete dare la colpa ai colleghi se qualcosa va storto. In amore non chiudetevi troppo in voi stessi: sarà più difficile trovare la strada per la pace. Voto - 6️⃣

Cancro: le stelle di questa giornata saranno dalla vostra parte, e vi permetteranno di costruire una routine degna di nota. In amore l'intesa con il partner non manca, e con Venere a favore, arriveranno occasioni romantiche, anche per i single. Sul fronte professionale una situazione potrebbe sbloccarsi, e permettervi di agire a modo vostro. Voto - 9️⃣

Leone: sfera sentimentale non particolarmente brillante durante questa giornata di domenica.

La vostra relazione di coppia potrebbe essere un po’ turbolenta, ma niente di irreparabile. Apritevi di più al dialogo. In quanto al lavoro riflettete bene sulle vostre strategie professionali, soprattutto se state per buttarvi in nuovi progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: il passaggio della Luna nel segno del Toro riporterà un po’ di serenità nella vostra vita sentimentale. Il vostro rapporto non sarà ancora splendido, ciò nonostante potreste fare un passo avanti verso la riconciliazione. In quanto al lavoro potreste essere alla ricerca di un cambiamento, che possa permettervi di ambire più in alto. Voto - 6️⃣

Bilancia: una nuova proposta professionale potrebbe rivelarsi vantaggiosa per voi nativi del segno, ma dovrete dimostrare di avere le capacità adatte.

In ambito amoroso le emozioni non mancheranno, almeno fino a quando ci sarà equilibrio nel rapporto tra voi e la vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di domenica che vedrà la Luna in opposizione dal segno del Toro. Anche se Venere sarà favorevole, single oppure no, evitate atteggiamenti troppo cinici, che possono causare discussioni. In ambito lavorativo farete buoni progressi, e una situazione economica rimasta in sospeso potrebbe finalmente volgere al termine. Voto - 7️⃣

Sagittario: le stelle di questa domenica non saranno così favorevoli nei vostri confronti. In amore servirà maggiore chiarezza affinché possiate stare bene insieme. Cercate dunque di non fare niente alle spalle del partner.

Per quanto riguarda il lavoro, se alcuni progetti non stanno andando come volete, mantenete la calma e non entrate in conflitto con i colleghi. Voto - 6️⃣

Capricorno: la giornata scorrerà abbastanza tranquilla in amore per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, regalandovi occasioni uniche per fare breccia nel cuore della vostra fiamma. Sul fronte professionale sarete particolarmente produttivi grazie alla creatività di Mercurio, ma attenzione a non stancarvi troppo. Voto - 9️⃣

Acquario: la Luna in Toro potrebbe sollevare un po’ d'indifferenza nei confronti della persona che amate. Prendere le distanze dal partner non farà di certo bene alla vostra relazione. Se siete single cercate di lavorare di più su voi stessi.

In ambito professionale la giornata sarà abbastanza scorrevole, ma sarà priva di risultati sopra la media. Voto - 6️⃣

Pesci: cielo del momento che sarà dalla vostra parte secondo l'oroscopo. In amore, con la Luna e Venere favorevoli, avrete modo di vivere un legame profondo e intenso, soprattutto voi nati nella seconda decade. Se siete single un legame nato da poco potrebbe farsi più intenso. In quanto al lavoro la fortuna e la creatività vi daranno quello spunto necessario per raggiungere obiettivi più ambiziosi. Voto - 9️⃣