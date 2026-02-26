L'oroscopo della fortuna di marzo 2026 assegna la medaglia d'oro ai Pesci, quella d'argento al Cancro. Il bronzo viene aggiudicato dall'Acquario che potrebbe avere proposte fuori dagli schemi e cambi di rotta.

Classifica della Fortuna – Marzo 2026

1. Pesci. Siete i più fortunati del mese. Tutto sembra incastrarsi a vostro favore: incontri giusti, opportunità inaspettate e un’intuizione che vi guida come una bussola invisibile. Basta fidarvi del vostro cuore.

2. Cancro. Fortuna costante e gentile. Aiuti inaspettati e situazioni che si risolvono meglio del previsto.

Marzo vi premia quando vi affidate senza timore.

3. Acquario. La fortuna arriva a ondate. Idee improvvise, proposte fuori dagli schemi e cambi di rotta possono portarvi vantaggi importanti. Seguite l’istinto, anche se il percorso non è lineare.

4. Ariete. Occasioni rapide e porte che si aprono: il segreto è agire subito. La vostra energia attiva la fortuna e vi permette di ottenere risultati anche quando tutto sembra improvviso.

5. Scorpione. Fortuna meritata: arriva dopo decisioni coraggiose o tagli necessari. Gli imprevisti si trasformano in opportunità concrete se reagite con lucidità.

6. Toro. La fortuna si manifesta tramite cambiamenti inattesi. All’inizio destabilizzante, ma poi porta risultati concreti.

Accogliete l’imprevisto con apertura.

7. Vergine. Buona sorte discreta: piccoli successi quotidiani, coincidenze favorevoli e soluzioni che emergono senza sforzo. Più lasciate andare il controllo, più il mese vi premia.

8. Leone. Fortuna attraverso le relazioni. Un incontro, un invito o una persona che vi nota al momento giusto può fare la differenza. Evitate di voler controllare tutto.

9. Bilancia. La fortuna dipende dalle vostre scelte. Se decidete con chiarezza, il cielo vi sostiene; se rimandate, le occasioni scivolano via.

10. Capricorno. Fortuna lenta ma stabile. Nessun colpo di scena, ma risultati concreti se restate coerenti con i vostri obiettivi e piani.

11. Gemelli. Occasioni ci sono, ma rischiate di perderle tra distrazioni o indecisioni.

La fortuna c’è, serve solo un po’ di discernimento.

12. Sagittario. La fortuna vi osserva da lontano. Marzo è più utile per preparare il terreno che per raccogliere. Le grandi opportunità arriveranno più avanti.