L'oroscopo del 25 aprile 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro il Toro, con quella d'argento il Leone e infine con quella di bronzo l'Ariete. L'ultima posizione è occupata dai Pesci che avranno una giornata un po' confusa.

Classifica 25 Aprile 2026

1. Toro

Siete al centro dei cambiamenti, ma in senso positivo. La congiunzione Venere–Urano nel vostro segno porta novità, incontri, emozioni improvvise o svolte in situazioni già esistenti. È una giornata che può sorprendervi in meglio, soprattutto se restate aperti al nuovo.

2. Leone

La Luna nel segno vi rende protagonisti.

Anche se l’opposizione a Plutone porta intensità, il trigono con Saturno vi aiuta a gestire tutto con forza e maturità. Potete affrontare situazioni importanti e uscirne più forti.

3. Ariete

Energia solida e determinata. Saturno vi sostiene e vi dà stabilità nelle scelte. Giornata utile per prendere decisioni importanti senza perdere il controllo.

4. Acquario

Giornata intensa ma significativa. L’opposizione con la Luna può portare confronti o tensioni, ma anche chiarimenti importanti. Non è facile, ma è utile.

5. Vergine

ci sarà un clima interessante: cambiamenti che possono diventare opportunità. Se non vi irrigidite, potete adattarvi bene alle novità.

6. Capricorno

Energia stabile ma un po’ scossa da imprevisti.

Non tutto è sotto controllo, ma riuscite comunque a gestire bene la situazione.

7. Bilancia

Le relazioni saranno sotto osservazione. Possibili sorprese o cambiamenti, ma non sempre facili da gestire. Serve equilibrio.

8. Gemelli

Giornata movimentata ma un po’ dispersiva. Tante cose succedono, ma non tutte sono chiare. Meglio non prendere decisioni affrettate.

9. Cancro

Avrete emozioni altalenanti. La giornata può portare reazioni forti o situazioni inattese. Serve calma.

10. Sagittario

Energia non semplice da gestire. Possibili tensioni o nervosismo. Meglio non reagire d’impulso.

11. Scorpione

Tra i più coinvolti nelle tensioni della giornata. Confronti, emozioni forti o dinamiche complicate. Serve autocontrollo.

12. Pesci

Sarà una giornata un po’ confusa. Le sorprese possono destabilizzarvi. Meglio osservare e non forzare nulla.