L'oroscopo dell'amore di lunedì 23 febbraio sancisce l'ingresso della Luna nel quadro astrale dei nativi Gemelli che tornano ad essere romantici e passionali. Per i nati sotto il segno della Vergine è invece tempo di stabilità e conferme.

L'oroscopo dei sentimenti di lunedì 23 febbraio: Gemelli romantici, Leone nostalgico

Ariete: le stelle vi richiedono un po' di pazienza. Ascoltate di più e parlate di meno. Il partner in questa fase dell'anno ha bisogno del vostro supporto. Voto: 6.

Toro: troverete il coraggio per fare al partner una proposta romantica.

Il quadro astrale vi supporta anche nel dialogo. I single avranno modo di fare nuovi incontri. Voto 8.

Gemelli: siete brillanti e comunicativi. La Luna favorisce incontri stimolanti. Con l'anima gemella avrete modo di pianificare un bel viaggio romantico. È un momento davvero magico, le emozioni non mancheranno. Voto 10.

Cancro: il vostro orgoglio potrebbe risultare controproducente nelle relazioni a due. Un consiglio? Siate più comprensivi, la vostra relazione ne trarrà sicuramente beneficio. Voto: 5.

Leone: in questa fase sarete un po' nostalgici. Sarebbe meglio lasciarsi alle spalle il passato e guardare con ottimismo al futuro. Single è tempo di aprire le porte del vostro cuore. Voto 5,5.

Vergine: in questa fase siete alla ricerca di conferme. L'anima gemella riuscirà a darvi delle risposte importanti. In breve tempo tornerete a sentirvi amati e desiderati. Voto: 6.

Bilancia: con il partner ritroverete grande sintonia. Il vostro animo gentile conquisterà la persona amata che vi metterà al centro dei suoi pensieri. Voto: 9.

Scorpione: Saturno vi metterà di fronte a delle scelte. Troverete il coraggio di chiudere relazioni che ormai non funzionano più. Voto: 6,5.

Sagittario: avrete modo di fare nuove conoscenze stimolanti. In coppia l'intesa con il partner sarà ottima. La giornata per voi nativi del segno si prospetta davvero positiva.

Capricorno: in virtù dei tanti impegni lavorativi tenderete a mettere la vostra relazione sentimentale in secondo piano.

Il dialogo in questa fase sarà fondamentale. Voto: 6.

Acquario: romantici e premurosi. Il vostro partner resterà affascinato dalla vostra dolcezza, e vi ringrazierà per tutte le attenzioni ricevute. Voto 9.

Pesci: voi single dovrete attendere ancora un po' prima di fare nuovi incontri. Le relazioni di coppia beneficeranno del supporto della Luna. Voto 8,5.