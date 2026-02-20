L'oroscopo del 21 febbraio premia la saggezza del Toro con un bel dieci in pagella. Il Sole illumina il cammino del Leone che conquista una sufficienza piena. Meno benevola si prospetta invece la giornata del Sagittario, al quale le previsioni astrologiche assegnano un cinque.
Oroscopo di sabato 21 febbraio e voti: il Toro conquista un 10, il Sagittario non va oltre il 5
Ariete: avvertirete un'insolita calma regnare nel vostro spirito, sarà opportuno non scambiarla per inerzia. Utilizzate queste ore per pianificare un'ascesa che possa valorizzare il vostro potenziale, soprattutto in campo professionale.
Voto. 6.
Toro: alcune questioni materiali busseranno alla vostra porta, ma voi riuscirete ad accoglierle con estrema leggerezza. In coppia riuscirete a trasmettere al partner tutto il vostro amore. Voto: 10.
Gemelli: riuscirete ad esprimere le vostre emozioni, risultando agli occhi del partner fedeli e romantici. Nel lavoro il vostro spirito d'iniziativa verrà premiato dai vostri colleghi. Bene ogni ogni comparto: voto: 9.
Cancro: le maree emotive vi metteranno a dura prova, ma voi riuscirete a mantenere la calma restando fermi come un faro nella tempesta. Qualcuno cercherà rifugio sotto il vostro mantello. Voto: 8,5.
Leone: Il sole illuminerà il vostro cammino rendendo la giornata di sabato davvero magnifica.
La vostra semplicità sarà la vostra forza. Voto: 9.
Vergine: noterete dettagli che agli altri sono sfuggiti. La vostra precisione avrà un ruolo cruciale, soprattutto nel lavoro dove ogni dettaglio andrà curato con la massima attenzione. Voto: 7.
Bilancia: affronterete la giornata con grande armonia. Di fronte alle chiamate risponderete presente. Il carisma vi premia e con esso anche la determinazione di essere sempre pronti ad affrontare qualsiasi ostacolo. Voto: 9.
Scorpione: alcuni imprevisti quotidiani metteranno alla prova la vostra pazienza. Non sarà una giornata particolarmente positiva, mantenere la calma sarà quanto mai opportuno per portare a termine i vostri obiettivi quotidiani. Voto: 5,5
Sagittario: Mercurio vi mette di fronte a delle scelte e voi andrete un po' in confusione.
L'energia potrebbe venire meno, quella di sabato non è certamente la giornata ideale per prendere nuove iniziative o decisioni. Voto: 5.
Capricorno: la vostra ambizione verrà premiata. Il vostro datore di lavoro potrebbe premiarvi. In coppia riuscirete a trasmettere al partner tanto affetto. I single avranno nuove opportunità per trovare l'anima gemella. Voto: 8.
Acquario: la Luna torna nel vostro quadro astrale e voi tornerete a brillare in ogni comparto. In campo professionale ritroverete quel carisma che mancava da tempo. Voto: 9.
Pesci: giornata tranquilla, senza particolari scossoni. In ambito sentimentale il dialogo sarà opportuno per mantenere salda la vostra relazione. Voto: 6.