L'oroscopo di domani, sabato 28 febbraio 2026, ci traghetta verso la conclusione di un mese intenso, segnato da transiti che hanno messo a dura prova la nostra capacità di adattamento. In questa giornata, il cielo suggerisce una riflessione profonda sulla coerenza tra i nostri desideri interiori e le azioni concrete che compiamo quotidianamente. La Luna, con i suoi aspetti geometrici, colorerà il sabato di sfumature diverse per ogni segno, invitandoci a rallentare il passo per assaporare la bellezza delle piccole conquiste.

In questa giornata di fine febbraio, l'energia cosmica premierà soprattutto chi saprà unire il coraggio alla strategia.

I segni che godranno del favore incondizionato delle stelle saranno il Leone, l'Ariete e lo Scorpione, pronti a ruggire e a riprendersi la scena con una determinazione invidiabile. Per gli altri, sarà fondamentale navigare a vista, evitando le secche della polemica sterile e puntando tutto sulla sincerità dei sentimenti.

Preparatevi a scoprire come le stelle influenzeranno i vostri programmi del weekend e quali sorprese il destino ha riservato per questa chiusura di mese.

Oroscopo di domani, sabato 28 febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: energia al top per il Leone, Cancro in cerca di risposte

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 5,5. Parola chiave: affaticati e bisognosi di comprensione, concedetevi una pausa e un confronto sincero.

Domani vi sentirete come se steste scalando una montagna con uno zaino troppo pesante sulle spalle. Le stelle indicano che arriverete a questo sabato affaticati e bisognosi di comprensione, quasi come se il mondo intorno a voi parlasse una lingua straniera che non riuscite a decifrare. Avvertirete il peso di responsabilità che non avete scelto, e la vostra proverbiale sensibilità si trasformerà in una vulnerabilità che richiederà protezione. Il consiglio del cielo è di non chiudervi nel vostro guscio: concedetevi una pausa e un confronto sincero con chi amate. Non dovrete fingere che vada tutto bene se il cuore reclama riposo; spiegare le vostre ragioni vi aiuterà a non sentirvi soli. La serata richiederà silenzio e una tisana calda per ritemprare lo spirito.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 6,5. Parola chiave: giornata stimolante, ma non disperdete le energie su troppi fronti.

Il vostro sabato si prospetta come un caleidoscopio di idee e incontri. Vivrete una giornata stimolante, con la mente che viaggerà a una velocità doppia rispetto al corpo, ma correrete un rischio concreto: non disperdete le energie su troppi fronti. La tentazione di dire sì a ogni invito e di iniziare mille progetti contemporaneamente sarà fortissima, ma potreste ritrovarvi a fine giornata con un senso di incompiutezza. Focalizzerete la vostra attenzione sulle priorità reali, cercando di concludere ciò che avete lasciato in sospeso durante la settimana. In amore, la leggerezza sarà la vostra arma vincente, a patto di non apparire troppo superficiali agli occhi del partner.

Se riuscirete a scegliere un solo obiettivo, otterrete risultati sorprendenti.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7. Parola chiave: stabilità e concentrazione, parlate apertamente per dissipare ogni dubbio.

Per voi la giornata di domani sarà all'insegna della concretezza. Respirerete un'aria di ritrovata stabilità e concentrazione, ideale per mettere ordine nelle questioni domestiche o finanziarie che vi hanno dato qualche grattacapo ultimamente. Sarete solidi come querce, un punto di riferimento per chi vi circonda, ma fate attenzione a non apparire troppo rigidi nelle vostre posizioni. Se ci sono state incomprensioni recenti in famiglia, parlate apertamente per dissipare ogni dubbio; il non detto è un veleno che non potete permettervi.

Gli astri favoriranno i chiarimenti pacati, specialmente durante il pranzo, dove il cibo diventerà il mediatore perfetto per ritrovare l'armonia. La vostra coerenza sarà premiata da una notizia inaspettata nel tardo pomeriggio.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: pragmatici ma troppo critici, non date nulla per scontato in amore.

Domani sarete i campioni dell'organizzazione. Vi mostrerete estremamente pragmatici ma troppo critici nei confronti di chi non seguirà il vostro ritmo o i vostri standard elevati. La tendenza a notare il granello di polvere in una stanza pulita potrebbe rendervi meno simpatici del solito ai colleghi o ai conviventi. Ricordate che la perfezione non esiste e che a volte il caos ha un suo fascino.

In ambito sentimentale, il monito è chiaro: non date nulla per scontato in amore. Anche se la routine vi rassicura, il partner potrebbe aver bisogno di una scintilla improvvisa, di un gesto che esca dagli schemi. Sorprendete chi amate con un'iniziativa fuori programma. Mettete da parte la lista delle cose da fare e godetevi un tramonto senza guardare l'orologio.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: intuitivi e indipendenti, cercate l'equilibrio tra libertà e vita di coppia.

Il cielo di domani esalterà la vostra parte più profonda. Vi sentirete particolarmente intuitivi e indipendenti, desiderosi di esplorare nuovi interessi o di passare del tempo da soli per ricaricare le pile.

Questa spinta verso l'autonomia, però, potrebbe creare qualche frizione se non gestita con tatto: cercate l'equilibrio tra libertà e vita di coppia. Non sarà necessario rinunciare ai vostri spazi, basterà spiegare che il vostro bisogno di "aria" non è una fuga dall'altro, ma un modo per tornare più ricchi di prima. Gli astri favoriranno le attività creative e la lettura; potreste scoprire una nuova passione che vi accompagnerà per i mesi a venire. La diplomazia sarà la vostra migliore alleata nelle discussioni serali.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 7. Parola chiave: determinati ma distanti, non trascurate gli affetti per colpa del lavoro.

Anche se è sabato, la vostra testa continuerà a macinare pensieri legati alla carriera e agli obiettivi personali.

Sarete determinati ma distanti, avvolti in una bolla di ambizione che potrebbe farvi sembrare freddi agli occhi di chi vi sta accanto. È ammirevole la vostra dedizione, ma non trascurate gli affetti per colpa del lavoro o delle scadenze che vi siete auto-imposti. La famiglia e gli amici reclameranno la vostra presenza, quella vera, non solo fisica. Spegnete il telefono per qualche ora e dedicatevi a chi vi vuole bene; scoprirete che il calore umano è il miglior carburante per la vostra scalata al successo. Un gesto di dolcezza inaspettato scioglierà le resistenze di una persona cara.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 7. Parola chiave: intuitivi e sensibili, parlate senza paura di ciò che vi turba.

In questo ultimo sabato del mese, vi sentirete in totale sintonia con le correnti emotive che vi circondano. Sarete incredibilmente intuitivi e sensibili, capaci di percepire gli stati d'animo altrui prima ancora che vengano espressi. Tuttavia, questa spugnosità emotiva potrebbe appesantirvi se non esprimerete i vostri pesi interiori. Il consiglio delle stelle è di aprirvi: parlate senza paura di ciò che vi turba, poiché troverete orecchie attente e cuori disposti ad ascoltarvi. Non abbiate timore di mostrare la vostra fragilità; è proprio lì che risiede la vostra forza più grande. La serata favorirà la musica, l'arte e tutto ciò che nutre l'anima. Un sogno fatto durante la notte vi darà la chiave per risolvere un piccolo dilemma.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 7,5. Parola chiave: spirito avventuroso, valutate le novità senza prendere decisioni impulsive.

Il richiamo della libertà sarà fortissimo in questo 28 febbraio. Il vostro spirito avventuroso vi spingerà a cercare nuovi stimoli, magari pianificando un viaggio o un cambio di rotta nella vita quotidiana. Sarete carichi di ottimismo, ma dovrete fare attenzione all'entusiasmo eccessivo: valutate le novità senza prendere decisioni impulsive. Prima di lanciarvi in una nuova impresa, verificate i dettagli tecnici e le conseguenze a lungo termine. In amore, la voglia di novità porterà una ventata di freschezza, rendendovi compagni di giochi irresistibili e propositivi.

La vostra energia sarà contagiosa, trascinando anche i più pigri in attività divertenti. Una proposta arrivata da lontano meriterà la vostra attenzione.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 7,5. Parola chiave: geniali e leggeri, condividete le vostre idee ma preservate i vostri spazi.

Domani brillerete per originalità. Vi sentirete geniali e leggeri, capaci di trovare soluzioni non convenzionali a problemi che sembravano insormontabili. Sarà una giornata ideale per il networking e per le attività di gruppo, dove il vostro contributo sarà fondamentale. Tuttavia, il cielo vi suggerisce un piccolo accorgimento: condividete le vostre idee ma preservate i vostri spazi. Non date tutto di voi stessi subito; mantenete un velo di mistero che alimenti il fascino che esercitate sugli altri.

In serata, avrete bisogno di un momento tutto vostro per metabolizzare le tante informazioni ricevute e per godervi la vostra splendida unicità. Il vostro anticonformismo attirerà l'attenzione di una persona molto interessante.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8. Parola chiave: determinati e focalizzati, pianificate i vostri progetti a lungo termine.

Inizierete il weekend con una marcia trionfale. Le stelle vi vedranno determinati e focalizzati come raramente vi è capitato negli ultimi tempi. L'energia di Marte vi sosterrà in ogni sfida, rendendovi quasi imbattibili nelle competizioni, sia lavorative che sportive. Ma non userete la forza bruta: la vostra sarà un'energia intelligente. Sfrutterete questo sabato per guardare lontano: pianificate i vostri progetti a lungo termine con cura certosina.

È il momento di seminare per raccogliere nei mesi a venire. In amore, la vostra passionalità sarà irresistibile, e riuscirete a trascinare il partner in un vortice di entusiasmo e progetti comuni. Nessun ostacolo sembrerà troppo alto per la vostra grinta ritrovata.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 8. Parola chiave: determinati e passionali, lasciatevi guidare dalle emozioni senza troppa razionalità.

Domani sarete avvolti da un'aura di magnetismo magnetico. Vi sentirete determinati e passionali, pronti a scavare a fondo in ogni situazione per trovarne la verità. Sarà una giornata dominata dal desiderio e dall'istinto, dove la logica lascerà il posto a qualcosa di più primordiale e potente. Il suggerimento degli astri è audace: lasciatevi guidare dalle emozioni senza troppa razionalità. Se sentirete un impulso, seguitelo; se una persona vi attira, fate il primo passo. La vostra capacità di rigenerarvi sarà al massimo, permettendovi di chiudere col passato e di iniziare il nuovo mese con una consapevolezza tutta nuova. La complicità di coppia raggiungerà vette altissime durante la notte.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8,5. Parola chiave: carichi di energia, guidate il team e rafforzate i legami con gesti speciali.

Siete voi i sovrani assoluti di questo sabato di fine febbraio. Vi sveglierete carichi di energia e con una voglia di fare che non conoscerà confini. La vostra leadership naturale emergerà con forza: saprete come guidate il team, che si tratti della vostra famiglia, dei vostri amici o di un gruppo di lavoro, portando tutti verso un obiettivo comune con sorriso e carisma. Non dimenticate, però, l'aspetto affettivo che è fondamentale per il vostro benessere: rafforzate i legami con gesti speciali. Un regalo inaspettato, una dedica sentita o semplicemente un'attenzione particolare faranno sentire le persone intorno a voi protette e amate. Siete nel vostro elemento, brillate e fate brillare chi vi sta vicino.