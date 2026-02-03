Mercoledì 4 febbraio si apre con energie interessanti per diversi segni. Il Cancro oggi brilla come non mai, grazie a un'intuizione particolarmente affilata e a quella capacità unica di leggere le situazioni prima ancora che si manifestino del tutto. I Pesci potrebbero sentirsi un po' sopraffatti dalle emozioni, mentre il Toro ritrova quella solidità che tanto ama nelle questioni concrete. Per lo Scorpione è una giornata di piccole ma significative conquiste, e la Vergine finalmente riesce a mettere ordine in qualcosa che la tormentava da giorni.

L'oroscopo di mercoledì 4 febbraio: Capricorno determinato, alti e bassi per i Gemelli

12° ♒ Acquario: Giornata un po' sottotono, inutile negarlo. Potreste sentirvi incompresi, come se parlaste una lingua che oggi nessuno riesce a decifrare. Sul lavoro qualcosa non gira come vorreste e la tentazione di mandare tutto a quel paese è forte. Resistete. In amore meglio non forzare conversazioni difficili, rischiereste solo di complicare le cose. Prendetevi del tempo per voi, magari una passeggiata solitaria vi aiuterà a rimettere insieme i pezzi.

11° ♊ Gemelli: La vostra mente corre velocissima, forse troppo. Oggi rischiate di iniziare mille cose senza portarne a termine nemmeno una. Un collega potrebbe farvi notare qualcosa che non volete sentire, e la vostra reazione istintiva sarà sulla difensiva.

Cercate di ascoltare davvero. In amore c'è un po' di confusione, forse state dando segnali contraddittori senza rendervene conto. La stanchezza mentale si fa sentire verso sera.

10° ♈ Ariete: L'impazienza oggi vi gioca brutti scherzi. Vorreste che tutto accadesse subito, adesso, ma il mondo ha i suoi tempi e voi dovrete adattarvi. Una questione lavorativa richiede più pazienza di quanto aveste preventivato. In amore potreste risultare un po' bruschi senza volerlo, attenzione alle parole dette di fretta. Il fisico regge bene, ma quella tensione alle spalle vi ricorda che dovreste prendervi più cura di voi.

9° ♓ Pesci: Le emozioni oggi sono un mare mosso e voi ci nuotate dentro senza sapere bene dove andare.

Potreste ripensare a qualcosa del passato, un ricordo che torna a galla quando meno ve lo aspettate. Sul lavoro procedete con il pilota automatico, la concentrazione non è al massimo. In amore cercate rassicurazioni, ma forse dovreste prima capire cosa volete davvero. Una tisana calda e un film leggero potrebbero essere la cura perfetta per stasera.

8° ♌ Leone: Non è la giornata ideale per stare al centro della scena, anche se vi costa ammetterlo. Qualcuno potrebbe rubarvi un po' di attenzione e la cosa vi infastidisce più del dovuto. Al lavoro un progetto procede a rilento e voi scalpitate. In amore c'è bisogno di più ascolto e meno protagonismo, il partner ha qualcosa da dirvi se solo gli lasciaste spazio.

Fisicamente vi sentite un po' appesantiti, forse avete esagerato a tavola ultimamente.

7° ♎ Bilancia: Oggi vi trovate a dover scegliere e sapete quanto questo vi metta in difficoltà. Una decisione lavorativa non può più essere rimandata, dovrete prendere posizione. In amore tutto sommato le cose procedono con serenità, anche se un piccolo dubbio vi ronza in testa. Cercate di non analizzare troppo ogni singola parola del partner, a volte le cose sono più semplici di come appaiono. Un po' di movimento fisico vi aiuterebbe a scaricare la tensione accumulata.

6° ♐ Sagittario: La voglia di evasione è tanta, ma gli impegni vi tengono ancorati alla routine. Potreste iniziare a pianificare qualcosa di bello per il prossimo futuro, questo vi solleverà il morale.

Sul lavoro arriva una proposta interessante, valutatela con calma senza il vostro solito entusiasmo impulsivo. In amore c'è voglia di leggerezza, di ridere insieme. Il fisico risponde bene, avete energia da vendere nonostante il mercoledì.

5° ♑ Capricorno: La vostra determinazione oggi è una risorsa preziosa. Un ostacolo che sembrava insormontabile inizia a mostrare crepe, e voi sapete esattamente dove colpire. Sul lavoro i superiori notano il vostro impegno, anche se non lo dicono apertamente. In amore potreste sorprendere il partner con un gesto inaspettato, qualcosa di semplice ma significativo. Attenzione a non trascurare il riposo, la disciplina va bene ma anche il corpo ha i suoi limiti.

4° ♍ Vergine: Finalmente quella sensazione di caos che vi perseguitava inizia a diradarsi. Oggi riuscite a mettere ordine, sia nelle cose pratiche che nei pensieri. Un documento che cercavate da giorni salta fuori, una questione burocratica si sblocca. In amore c'è complicità ritrovata, magari attraverso una conversazione sincera che aspettavate da tempo. Il vostro corpo vi ringrazia se oggi scegliete qualcosa di sano per pranzo invece del solito panino al volo.

3° ♏ Scorpione: L'intuito oggi è particolarmente acuto e vi permette di cogliere sfumature che altri non vedono. Sul lavoro questo vi dà un vantaggio non indifferente, soprattutto in una trattativa o in una riunione importante. In amore l'intensità non manca mai, ma oggi riuscite a dosarla meglio del solito.

Qualcuno del passato potrebbe farsi vivo, sta a voi decidere se rispondere o meno. Fisicamente vi sentite carichi, approfittatene.

2° ♉ Toro: La solidità è il vostro superpotere e oggi ne avete in abbondanza. Le questioni pratiche si risolvono quasi da sole, come se l'universo decidesse di collaborare per una volta. Un piccolo guadagno inaspettato potrebbe rallegrarvi la giornata. In amore c'è stabilità e dolcezza, quella sensazione di casa che tanto amate. Concedetevi qualcosa di buono per cena, ve lo meritate. Il corpo risponde bene, magari una passeggiata dopo pranzo vi farà sentire ancora meglio.

1° ♋ Cancro: Oggi siete voi i protagonisti assoluti, e non per caso. La vostra sensibilità, quella che a volte vi sembra un peso, diventa il vostro punto di forza più grande.

Capite le persone al volo, dite la cosa giusta al momento giusto, create intorno a voi un'atmosfera di calore che tutti cercano. Sul lavoro un'idea brillante vi viene riconosciuta, forse anche premiata in qualche modo. In amore siete irresistibili, quella vostra dolcezza autentica conquista anche i cuori più duri. Se siete single, oggi potreste fare un incontro speciale, magari in un contesto che non vi aspettate. Il corpo vi sostiene in tutto, avete quell'energia serena che vi permette di affrontare qualsiasi cosa con il sorriso. Godetevi questa giornata, ve la siete guadagnata.