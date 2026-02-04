Secondo l'oroscopo del weekend 7-8 febbraio 2026 il Toro è molto più razionale, i Gemelli sono teneri con la persona amata e il Sagittario è amichevole.

Di seguito, approfondiamo con attenzione tutti i dettagli dei segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: un sogno romantico può essere davvero molto difficile da realizzare. I single hanno tanta buona volontà per organizzare delle uscite con gli amici. Durante il fine settimana sono presenti dei pensieri abbastanza negativi.

Toro: i cuori solitari sono più razionali del passato. Finalmente chi lavora nella creatività può ottenere successo.

Attenzione perché i malesseri di stagione possono comparire all'improvviso.

Gemelli: dei piccoli dispiaceri possono rovinare buona parte del weekend. Molta tenerezza è presente sulla sfera sentimentale. Il campo lavorativo è accompagnato da alcuni dubbi.

Cancro: è probabile essere stressati a causa di alcuni problemi con la dolce metà. La famiglia può mettere in crisi chi cerca l'amore. Un progetto straordinario può realizzare chi lavora in proprio.

Leone: nel fine settimana, i single hanno poca fortuna. Gli studenti universitari possono attraversare un periodo molto discreto. Chi lavora nel commercio può essere ipercritico.

Vergine: la possessività fa proprio parte del carattere di chi ha una relazione di vecchia data.

I vari pensieri sono tutti concentrati sull'andamento delle finanze. Sull'ambito lavorativo si possono iniziare delle collaborazioni valide.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: la timidezza può frenare continuamente i single. Chi fa parte di una coppia è più insoddisfatto del passato. Il corpo e la mente hanno bisogno di tanta tranquillità.

Scorpione: un progetto di lavoro ha bisogno di tanta precisione. La relazione amorosa ha tante idee da realizzare insieme. La sfera finanziaria richiede molta prudenza.

Sagittario: è possibile essere molto amichevoli con delle nuove persone. La situazione con la famiglia risulta essere abbastanza difficile. Delle critiche possono arrivare dalla sfera professionale.

Capricorno: le amicizie dei single risultano essere divertenti. Chi fa parte di una coppia può ricevere delle conferme dalla dolce metà. Sul lavoro sono in arrivo tanti nuovi successi.

Acquario: chi è solo da troppo tempo è veramente vivace. Il rapporto amoroso continua ad essere stabile. In questo momento è importante sfruttare la fantasia.

Pesci: con la persona amata sono probabili alcuni contrasti. Sul campo professionale si possono trovare delle soluzioni originali. Sono possibili degli sbalzi d'umore improvvisi.