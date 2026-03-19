L'oroscopo del 20 marzo 2026 con classifica assegna la medaglia d'oro all'Ariete, quella d'argento ai Gemelli e il bronzo al Toro. Ultima posizione occupata ancora una volta dall'Acquario poiché l'energia del Sole in Ariete lo fa sentire un po' fuori fase.

Classifica del 20 marzo 2026

1. Ariete

Con Sole, Luna e Venere nel vostro segno, avete energia, fascino e grinta. Questo è un giorno da prendere l’iniziativa sul lavoro e aprire conversazioni che contano. La fortuna vi sorride se osate, soprattutto nei progetti nuovi e nelle idee coraggiose.

2.

Gemelli

Con Mercurio che torna diretto proprio in Pesci, la vostra mente ritrova chiarezza. È un buon giorno per parlare, presentare progetti o connettervi con persone chiave. Le opportunità arrivano attraverso idee originali.

3. Toro

Venere luminosa vi sostiene mentre il Sole in Ariete stimola iniziative concrete. La fortuna può arrivare da progetti che si basano su costanza e attenzione, soprattutto se li rendete più audaci oggi.

4. Cancro

Giove nel vostro segno è molto attivo, quindi potete sfruttare il cielo per capire cosa conta davvero. Sul lavoro siete intuitivi e la fortuna nasce dal cuore delle vostre scelte.

5. Scorpione

Le energie del giorno vi aiutano a guardare oltre la superficie.

Buon momento per focalizzarvi su cose che contano davvero e portare avanti idee profonde.

6. Sagittario

Avete energia e voglia di fare, ma la quadratura con Giove in Cancro può portarvi a fare promesse troppo grandi. Lavorate con passo deciso ma ponderato.

7. Leone

La combinazione di cielo porta energia, ma attenzione alle aspettative troppo alte. Se restate concentrati sui vostri obiettivi, potete ottenere buoni risultati.

8. Pesci

Mercurio diretto vi aiuta a ritrovare lucidità dopo un periodo confuso. Il vostro intuito è forte, ma esprimetelo con calma.

9. Bilancia

Venere in Ariete può creare desiderio di azione nei rapporti, ma attenti alle tensioni: meglio dialogare con equilibrio per ottenere fortuna nei legami.

10. Vergine

Questo cielo può sembrare un po’ frenetico per voi: meglio osservare e valutare prima di agire. La fortuna arriva se usate la vostra attenzione ai dettagli.

11. Capricorno

Non è il vostro giorno più favorevole per slanci improvvisi, ma potete lavorare sulla pianificazione a lungo termine.

12. Acquario

L’energia del Sole in Ariete può farvi sentire un po’ fuori fase. Oggi è meglio osservare e ascoltare piuttosto che forzare situazioni.