L'oroscopo del 25 marzo 2026 con classifica premia l'Ariete con medaglia d'oro, il Leone con quella d'argento e l'Acquario con il bronzo. All'ultimo posto si piazza la Vergine che potrebbe avere una giornata più dispersiva.

Classifica completa – 25 Marzo 2026

Ariete – Energia, disciplina e determinazione al massimo: potete ottenere conquiste importanti sia nel lavoro che nei rapporti personali. Passione e concretezza insieme vi rendono praticamente imbattibili.

Leone – Carisma e forza: ottimo giorno per emergere, farvi notare e creare connessioni strategiche o romantiche.

Le vostre idee brillano e gli altri le seguono.

Acquario – Lungimiranza e intuizione: riuscite a vedere opportunità nascoste e anticipare eventi. Ottime conquiste sul lavoro e sorprese piacevoli in amore.

Sagittario – Spirito ottimisClassifica completa – 25 Marzo 2026

Ariete – Energia, disciplina e determinazione al massimo: potete ottenere conquiste importanti sia nel lavoro che nei rapporti personali. Passione e concretezza insieme vi rendono praticamente imbattibili.

Leone – Carisma e forza: ottimo giorno per emergere, farvi notare e creare connessioni strategiche o romantiche. Le vostre idee brillano e gli altri le seguono.

Acquario – Lungimiranza e intuizione: riuscite a vedere opportunità nascoste e anticipare eventi.

Ottime conquiste sul lavoro e sorprese piacevoli in amore.

Sagittario – Spirito ottimista eta eenergia vivace, nuove collaborazioni o incontri interessanti. Buon momento per proporre progetti o parlare chiaramente con chi amate.

Gemelli – Comunicazione brillante: Luna nel segno favorisce dialoghi, networking e relazioni fluide. Piccoli colpi di fortuna o nuove idee in arrivo.

Toro – Stabilità e costanza: giornata utile per consolidare progetti e relazioni. Piccole conquiste che portano sicurezza e serenità.

Pesci – Intuito e sensibilità: idee creative e attenzione alle emozioni altrui. Attenzione a non farsi travolgere dalla confusione emotiva.

Cancro – Attento e riflessivo: Luna in quadratura può creare tensioni, ma la capacità di ascolto porta comunque a buoni risultati in amore e lavoro.

Scorpione – Profondità e determinazione: gestite bene situazioni complesse e potete ottenere risultati importanti, ma serve calma.

Bilancia – Diplomazia: giornata adatta a mediare e chiarire, ma le energie del cielo rallentano la realizzazione immediata dei progetti.

Capricorno – Prudenza e metodo: meglio concentrarsi su organizzazione e pianificazione. I risultati arrivano, ma con più lentezza.

Vergine – Riflessivo e concentrato sui dettagli: giornata più lenta e dispersiva, meglio limitarsi a compiti chiari senza cercare grandi novità.