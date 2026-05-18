L'ottimo di giugno 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro I Gemelli, con quella d'argento il Cancro e infine con quella il bronzo il Toro. L'ultima posizione è assegnata al Capricorno che troverà sfidante il campo affettivo

La classifica delle stelle per giugno 2026

° Posto: Gemelli

I Registi del Mese. Fino al 21 il Sole è vostro, e con Urano fisso nel segno siete un vulcano di idee, sorprese e colpi di scena. Siete i pionieri di questo cielo che vi vuole audaci e pronti a rivoluzionare la vostra vita. Dal 13, Venere in Leone vi rende anche irresistibilmente magnetici.

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2° Posto: Cancro

L'Oasi del Successo. Con Giove e Mercurio nel segno per tutto il mese, Venere a初期 (fino al 12) e il Sole in arrivo dal 22, siete i veri favoriti per il progetti a lungo termine, gli accordi legali e la serenità familiare. Occhio solo alla suscettibilità nei dialoghi: non fatevi scoraggiare da una parola di troppo.

3° Posto: Toro

I Costruttori Instancabili. Con Marte nel vostro segno dal 1 al 29 in ottimo aspetto con il Cancro, avete l'energia e la determinazione necessarie per dare forma materiale a ogni vostro desiderio. Gli accordi economici e i progetti artistici o immobiliari sono protetti da una stabilità duratura.

4° Leone: dal 13 giugno Venere entra nel vostro segno regalando una passione regale e travolgente.

Ottimi i transiti d'Aria che stimolano la vostra vita sociale e vi aprono a novità inaspettate.

5° Acquario: Plutone nel segno dialoga a meraviglia con Saturno e Nettuno. Siete i leader indiscussi dei movimenti d'avanguardia e del rinnovamento. Grandi sorprese positive nella prima metà del mese.

6° Bilancia: favoriti dal Sole e da Urano, vivete una prima parte del mese molto stimolante. Come segno cardinale, però, l'influenza di Mercurio in Cancro vi chiede di gestire con cura i rapporti di lavoro o di famiglia, evitando di mostrarvilavoro o di famiglia, evitando di mostrarvi troppo permalosi.

7° Ariete: Saturno e Nettuno nel segno vi spingono a lottare per i vostri ideali sociali. Dal 13, con Venere in Leone, l'amore si accende di passione pura.

Attenzione ai malintesi comunicativi a metà mese.

8° Vergine: Marte in Toro vi regala una marcia in più nelle attività pratiche. L'aria vaporosa dei Gemelli fino al 21 vi destabilizza un po', ma l'ottimo aspetto dei pianeti in Cancro protegge levostre amicizie e i progetti artistici.

9° Scorpione: ottimo inizio mese con Venere, Mercurio e Giove a favore: la vostra sensibilità è un'arma vincente. Dovrete solo monitorare Marte in opposizione dal Toro, che potrebbe crearvi qualche fretta eccessiva nel voler realizzare le cose.

10° Sagittario: il Sole e Urano in opposizione portano imprevisti e cambie cambi di programma fino al 21. Dal 13, però, Venere in Leone corre in vostro soccorso regalando grandi emozioni e una bellissima spinta passionale.

11° Pesci: la combinazione Terra-Acqua sostiene la vostra sensibilità e la vostra produzione artistica. Tuttavia, l'energia elettrica dei Gemelli nella prima parte del mese vi richiede uno sforzo di concentrazione in più per non disperdere le energie.

12° Capricorno: mese di forte impegno. Mercurio, Giove e Venere in opposizione vi sfidano sul terreno degli affetti e delle collaborazioni. Essendo un segno cardinale, la suscettibilità è dietro l'angolo: usate il pragmatismo di Marte in Toro per rimanere calmi e costruttivi.