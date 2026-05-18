L'oroscopo del 19 maggio 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro il Cancro, con quella d'argento il Toro e infine con quella di bronzo la Vergine con Venere che protegge i rapporti d'amicizia.

La classifica del giorno 19 maggio 2026

1° Posto: Cancro

I Re del Cuore. Con Venere che entra ufficialmente nel vostro segno e la Luna che vi accarezza, oggi siete avvolti da un'aura di immenso fascino e dolcezza. Marte in Toro vi regala la forza per realizzare ciò che desiderate. In serata potreste avvertire un po' di stanchezza o malinconia a causa dei quadrati lunari: non isolatevi e lasciatevi coccolare.

2° Posto: Toro

La Scossa Energetica. Benvenuto a Marte nel vostro segno! Ricevete un'iniezione di pura adrenalina, determinazione e sensualità che non sentivate da tempo. In più, la nuova Venere in Cancro vi rende dolci, comunicativi e irresistibili. Siete pronti a spaccare il mondo.

3° Posto: Vergine

Progetti Solidi. Ottimo cambio di scenario. Marte in Toro vi restituisce il controllo pratico delle situazioni, mentre Venere in Cancro protegge le vostre amicizie e i vostri sogni d'amore. Sfruttate la giornata per pianificare: la serata richiede solo di non rimuginare troppo.

4° Scorprione: il nuovo trigono di Venere vi ridona il sorriso in amore, e la Luna vi rende intensi e magnetici. Dovrete solo abituarvi a Marte in opposizione: non fatevi provocare e gestite le energie senza scatti d'ira.

5° Pesci: Venere e la Luna vi sorridono dal Cancro, risvegliando il vostro lato artistico e romantico. Marte vi dà la costanza per concretizzare le vostre visioni. Serata un po' confusa, andate a dormire presto.

6° Bilancia Venere smette di stressarvi, ma la Luna in Cancro vi mette i bastoni tra le ruote sul lavoro o in famiglia. Sanate i piccoli contrasti prima delle 21:40, quando Saturno potrebbe rendervi troppo rigidi.

7° Capricorno: Venere e la Luna in opposizione vi spingono a fare i conti con i bisogni del partner. Fortunatamente, Marte in Toro è il vostro asso nella manica: vi dona la pazienza e la lucidità per gestire ogni confronto.

8° Gemelli: salutate Venere che vi abbandona, ma lasciate andare i condizionamenti.

Il ritmo rallenta ed è il momento di concentrarsi sulle finanze e sul consolidamento di quanto seminato finora.

9° Leone: il cielo si fa più intimo e silenzioso con lo spostamento di Venere. L'ingresso di Marte in Toro richiede attenzione: potreste sentire il peso di alcune responsabilità professionali. Stasera staccate i pensieri.

10° Acquario: un martedì che vi chiede di rimboccarvi le maniche. Marte entra in quadratura dal Toro, portando qualche piccola sferzata di nervosismo in casa. Cercate il relax nella cura del corpo e della quotidianità.

11° Sagittario: finisce l'opposizione di Venere e il clima relazionale si rasserena. Tuttavia, la Luna oggi non vi sostiene e in serata il quadrato Nettuno-Saturno potrebbe far emergere qualche dubbio sul futuro.

Abbiate fede.

12° Ariete: Marte lascia il vostro segno e potreste avvertire un calo di zuccheri emotivo ed energetico. La Luna e Venere in Cancro vi rendono ipersensibili e stasera, alle 21:40, la stanchezza potrebbe farsi sentire tutta in una volta. Regalatevi una serata di totale riposo.