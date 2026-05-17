L'oroscopo del 18 maggio 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro I Gemelli, con quella d'argento la Bilancia e infine con quella di bronzo l'Acquario. All'ultimo posto invece si piazza lo Scorpione perché non deve cercare di controllare ogni dinamica.
Classifica del 18 maggio 2026
Gemelli (Medaglia d'Oro): siete il fulcro della congiunzione Mercurio-Urano. Antenne pure del cielo, avete in mano la chiave dell'innovazione, a patto di concedervi un secondo di riflessione prima di parlare.
Bilancia (Medaglia d'Argento): i flussi d'aria assecondano i vostri pensieri, rendendoli fluidi ed efficaci.
La spinta introspettiva della Luna vi serve per capire cosa eliminare definitivamente dal passato.
Acquario (Medaglia di Bronzo): un'alchimia perfetta tra razionalità e intuito profondo. Siete in grado di sfornare idee fuori dal comune, connettendole a una solida verità interiore.
4° Ariete i lampi mentali di oggi si trasformano in soluzioni pratiche. Sfruttate la spinta riflessiva per pianificare la vostra prossima mossa senza fretta.
5° Leone: ottime intuizioni nel settore dei progetti a lungo termine. Una chiacchierata improvvisa o un messaggio inaspettato possono aprirvi le porte del futuro
6° Toro: state ancora elaborando i grandi cambiamenti dei giorni scorsi. Oggi preferite osservare e riflettere piuttosto che agire in prima linea.
7° Sagittario: la congiunzione Mercurio-Urano avviene in opposizione. Qualcuno potrebbe stupirvi con una proposta o una verità inaspettata; usate la riflessione per non reagire d'impulso.
8° Vergine: Mercurio stimola la vostra sfera professionale con idee geniali ma un po' caotiche. Prendetevi il tempo necessario per analizzarle con la solita precisi9° PESCI: Il rumore di fondo del mondo oggi vi infastidisce. Trovate il vostro spazio perfetto nella Luna introspettiva per rigenerare i vostri pensieri.
10° Cancro: giornata ideale per staccare la spina dal caos quotidiano. Le intuizioni più grandi vi arriveranno proprio nel silenzio della riflessione.
11° Capricorno: vi viene chiesto di flessibilizzare la vostra logica rigida di fronte a imprevisti dell'ultimo minuto.
Accogliete la novità senza irrigidirvi.
12° Scorpione: il cielo è fin troppo cerebrale per i vostri gusti. Non cercate di controllare ogni dinamica; usate il silenzio di per ascoltare semplicemente il vostro intuito, che non sbaglia mai.