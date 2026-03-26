Secondo l'oroscopo del 27 marzo, i nativi del Sagittario dovrebbero agire con audacia e stravaganza per attrarre nuovi incontri o ravvivare il rapporto di coppia. I nati sotto il segno del Leone sono chiamati a evolvere, celebrando i traguardi raggiunti o trovando il coraggio di chiudere i legami ormai spenti. I Pesci godranno di un grande potere seduttivo, ma dovranno riflettere bene per non lasciarsi ingannare da lusinghe superficiali.

Oroscopo e pagelle del giorno 27 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – È il momento di lasciarvi alle spalle lo stress e godervi la serenità ritrovata.

In amore, la complicità è ai massimi livelli perché avete saputo trasformare i vecchi problemi in punti di forza. Cercate solo di mantenere la calma se dovesse sorgere qualche discussione. Attenzione ai vostri progetti: la fortuna non busserà alla porta da sola. Se puntate in alto, sappiate che il successo dipenderà esclusivamente dalla vostra energia e dalla vostra voglia di fare. Voto: 7,5

Toro – Questo periodo potrebbe sembrarvi un po’ pesante, ma affrontate i vostri sentimenti con onestà e senza timore. Alcune novità tra le mura domestiche o in famiglia rischiano di mettervi di cattivo umore: cercate di non perdere la pazienza. Invece di chiudervi in un silenzio punitivo, apritevi al dialogo con chi amate.

Discutere serve a poco, mentre fare chiarezza vi aiuterà a ritrovare la serenità che vi manca. Voto: 6

Gemelli – Aspettatevi una fase ricca di novità impreviste. Tutto ruoterà attorno alle vostre esperienze attuali e ai risultati delle scelte compiute finora. Se vivete un legame solido e appagante, significa che avete saputo nutrire il sentimento con cura. Se invece emergono tensioni, evitate inutili accuse reciproche. Piuttosto, rimboccatevi le maniche: quando un sentimento è autentico, vale sempre la pena lottare per salvarlo. Voto: 7

Cancro – Cercate calore e sentimento in ogni vostra relazione; senza questo nutrimento, rischiate di scivolare in un atteggiamento critico o malinconico verso chi vi sta accanto.

Se non siete impegnati, le opportunità si presenteranno, ma ricordate che il destino non farà tutto da solo: il successo dipenderà dalla vostra iniziativa. Utilizzate le piattaforme digitali per ampliare la cerchia delle conoscenze, agendo però con la dovuta cautela nel valutare chi merita davvero la vostra fiducia. Voto: 7

Previsioni dell'amore per il giorno 27 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Preparatevi a una fase di grande evoluzione per i vostri legami affettivi. Se la vostra relazione poggia su basi solide, godetevi il piacere dei traguardi raggiunti: questa consapevolezza alimenterà il vostro ottimismo. Al contrario, se avvertite un senso di ristagno o insoddisfazione, non lasciatevi abbattere.

Invece di trascinare situazioni spente, considerate l'idea di voltare pagina con serenità. Lasciare andare ciò che non vi rende felici è il primo passo per ritrovare l'equilibrio. Voto: 7,5

Vergine – Ultimamente la vostra mente è un labirinto di riflessioni, e non tutte riguardano chi avete al vostro fianco. Questa distrazione rischia di innescare tensioni di coppia o di farvi scivolare in lunghi silenzi pensierosi. Scuotetevi! Il tempo è il bene più prezioso che avete e non va sprecato rincorrendo fantasmi. Se ci sono ostacoli, affrontateli con il dialogo. Nel frattempo, non dimenticate di dar spazio alla bellezza che vi circonda. Voto: 6,5

Bilancia – Questo periodo sembra offrirvi più sogni che opportunità concrete, rendendo le cose un po' in salita.

Fate attenzione ai nuovi incontri: il rischio è quello di finire in relazioni poco chiare che potrebbero turbare la vostra tranquillità. Muovetevi con cautela. Se l'anima gemella dovesse farsi attendere, non scoraggiatevi; dedicatevi piuttosto alle vostre passioni, cercate il divertimento e circondatevi di persone che vi facciano sorridere. Voto: 5,5

Scorpione – Preparatevi a vivere finalmente quelle emozioni che finora avevate solo immaginato. Le stelle proteggono i vostri sentimenti, regalandovi una fase all'insegna del buonumore e della leggerezza. Ricordate però che la comunicazione sarà il vero motore per far fare un salto di qualità al vostro rapporto. È il momento ideale per trasformare i sogni in realtà: vi sentirete pienamente soddisfatti e in sintonia con chi amate, guardando insieme verso il futuro.

Voto: 9

La giornata di venerdì 27 marzo dal punto di vista dell’amore: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – È il momento di varcare la soglia di casa! Mettetevi in gioco con un pizzico di audacia e quella dolcezza che vi contraddistingue. Non abbiate timore di lasciarvi andare a qualche gesto stravagante: in amore, un pizzico di sana follia è il segreto per tenere viva la fiamma. Se siete single, preparatevi a brillare, perché la vostra energia calamiterà l'attenzione di molti. Sia che cerchiate un'avventura leggera o un legame profondo, le stelle vi offrono l'opportunità perfetta per fare colpo. Voto: 8,5

Capricorno – In questo periodo potreste sentirvi un po’ inquieti. Il vostro istinto vi spinge a proteggere chi vi sta accanto, cercando di fare da scudo contro ogni difficoltà.

Ricordate però che voler bene significa anche lasciare spazio: non soffocate l'autonomia del partner. Permettere alle persone care di fare le proprie esperienze, inclusi gli sbagli, è la più alta dimostrazione di stima e affetto che possiate offrire. Voto: 6,5

Acquario – Se la vostra relazione non ha basi solide, è probabile che stiate convivendo con incertezze o desideri proibiti. Quando iniziate a provare curiosità per ciò che accade fuori dalla coppia, significa che il legame attuale non vi appaga più: in queste circostanze, meglio chiudere il capitolo. Se invece non avete un partner, non dimenticate quanto possa essere rigenerante la vostra autonomia. L'oroscopo vi consiglia di dedicarvi ai vostri hobby e godetevi la vita.

Quando l'amore busserà alla porta, vi troverà nella vostra forma migliore. Voto: 7,5

Pesci – Sarete dei veri maestri della seduzione, capaci di affascinare chiunque incroci il vostro cammino. Tuttavia, cercate di distinguere tra un sentimento autentico e il semplice desiderio di sentirvi amati. C’è il rischio che vi circondiate di ammiratori pronti a lodarvi, ma privi di contenuti profondi. Prima di impegnarvi, scavate a fondo nella personalità di chi avete di fronte; potreste scoprire incompatibilità difficili da gestire una volta che il legame si sarà stretto. Voto: 7,5