L'oroscopo del 27 marzo 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro il Leone, con quella d'argento l'Ariete e con quella di bronzo i Pesci. L'ultimo posto è stato assegnato alla Vergine poiché potrebbe avere poca chiarezza.

Classifica del 27 marzo 2026

1. Leone

Siete i protagonisti assoluti: la Luna nel vostro segno vi rende visibili, sicuri e pieni di fascino. Con Nettuno in armonia, ciò che fate ha un tocco speciale: potete conquistare, convincere e brillare con naturalezza.

2. Ariete

Con il Sole nel vostro segno e la Luna favorevole, avete energia ma anche una sensibilità più profonda.

Non siete solo impulsivi: oggi siete anche ispirati. Le scelte fatte d’istinto possono rivelarsi vincenti..

3. Pesci

Con Mercurio nel vostro segno e Nettuno attivo, siete intuitivi e ricettivi. Riuscite a percepire situazioni e persone con anticipo. Ottimo momento per idee creative e connessioni importanti.

4. Sagittario

Vi sentite più leggeri e ispirati: la Luna in Leone riaccende entusiasmo e voglia di muovervi. È il momento giusto per iniziare qualcosa o dire ciò che pensate.

5. Gemelli

Le vostre menti sono attive e le parole scorrono bene. Nonostante Mercurio in Pesci, riuscite a comunicare con efficacia. Giornata favorevole per contatti e chiarimenti.

6. Cancro

Dopo le forti emozioni dei giorni precedenti, iniziate a ritrovare equilibrio.

Le sensazioni restano intense ma più gestibili. È un buon momento per riflettere con calma.

7. Toro

Rimanete stabili, anche se un po’ più osservatori che protagonisti. Potete comunque sfruttare la giornata per consolidare qualcosa con tranquillità.

8. Acquario

Avete buone intuizioni, ma rischiate di restare un po’ distaccati. Se vi lasciate coinvolgere di più, potete cogliere opportunità interessanti.

9. Scorpione

Le emozioni sono profonde ma non sempre facili da gestire. È importante non controllare tutto e lasciare più spazio al flusso naturale delle cose.

10. Bilancia

La giornata scorre senza grandi scosse. Osservate e capite dinamiche relazionali utili, anche se non siete al centro dell’azione.

11. Capricorno

Vi sentite un po’ fuori ritmo rispetto all’energia emotiva e creativa del momento. Meglio concentrarsi su ciò che è concreto e rimandare il resto.

12. Vergine

L’energia della giornata può sembrarvi dispersiva. Troppe sensazioni e poca chiarezza: meglio rallentare e occuparvi solo delle cose essenziali.