L'oroscopo del weekend del 7 e 8 marzo si preannuncia ricco di emozioni e opportunità, con il cielo che gioca un ruolo decisivo nelle dinamiche di tutti i segni zodiacali.

La Luna crescente in Pesci e il passaggio di Venere in Ariete aggiungono un tocco di passione e intuizione, spingendo molti a prendere decisioni importanti in amore, ma anche a riflettere su come vogliono muoversi nel loro percorso personale e professionale, soprattutto in questo speciale fine settimana.

Previsioni oroscopo weekend 7-8 marzo 2026 segno per segno

Ariete: la passionalità non vi manca grazie a Venere in congiunzione, ma fate attenzione a non agire troppo d'impulso, soprattutto se di recente avere instaurato nuovi legami.

In ambito lavorativo le cose potrebbero cambiare: nuove opportunità potrebbero manifestarsi, ma sarà importante essere preparati e non commettere particolari errori. Voto - 8️⃣

Toro: il pianeta Venere non sarà più dei vostri, spingendovi a riflettere di più sulla vostra vita sentimentale. Se avete una relazione stabile, un dialogo costruttivo non può farvi altro che bene, soprattutto per voi nati nella prima decade. Se siete single, non escludete nuovi incontri. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno abbastanza spediti, con risultati piuttosto convincenti. Voto - 7️⃣

Gemelli: il lavoro continua a non darvi particolari certezze in questo periodo secondo l'oroscopo. Le cose vanno avanti lentamente, e non sempre potreste essere soddisfatti dei risultati.

Sul fronte amoroso Venere agisce a vostro favore, aiutandovi a costruire un legame migliore. Se siete single attenzione a non essere troppo diretti. Voto - 7️⃣

Cancro: l'atmosfera con il partner potrebbe farsi meno romantica a causa di Venere in quadratura, complice anche il vostro modo di fare più introverso. Prendetevi un po’ di tempo per portare un po’ di stabilità nel vostro legame. In quanto al lavoro Mercurio e Marte vi offriranno l'opportunità di ambire in alto, e poter raggiungere risultati interessanti dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna e Venere saranno in contrapposizione durante questo weekend di marzo. Ritroverete la voglia di amare, ma non dovrete avere troppa fretta per non ottenere l'effetto opposto.

In quanto al lavoro, avrete ancora molto da imparare su nuovi progetti, ma sarete in grado di gettare basi solide verso il successo. Voto - 7️⃣

Vergine: non abbiate paura di chiedere un po’ di tranquillità e spazio per voi in campo professionale, se la cosa può servirvi per ritrovare lucidità e recuperare terreno. Sul fronte amoroso, single oppure no, le emozioni saranno in rialzo, ma attenzione a non caricarvi troppo di aspettative per il momento. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali in calo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Con Venere in opposizione, potreste aver bisogno di risolvere alcune questioni con il partner, ma non sarà così semplice. Sul fronte professionale non ci saranno grandi opportunità per il momento: approfittatene per organizzare meglio progetti futuri.

Voto - 6️⃣

Scorpione: questo weekend vi regala una discreta armonia nelle relazioni secondo l'oroscopo. La Luna vi sorride, aprendo a una buona stabilità di coppia tra voi e il partner. Nel lavoro le vostre ambizioni saranno in aumento, e con il supporto di Mercurio e Marte, sarete capaci di mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 8️⃣

Sagittario: la posizione favorevole di Venere aprirà verso una relazione di coppia migliore secondo l'oroscopo, anche se ci saranno ancora alcuni aspetti su cui lavorare. In ambito professionale invece, le stelle non saranno ancora così favorevoli. Per raggiungere buoni risultati dai vostri progetti, dovrete dimostrare ancora tanto impegno. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere contro di voi in questo fine settimana.

Sarà un weekend intenso, e non sempre potreste sentirvi all'altezza del vostro rapporto. Nel lavoro cercherete di essere pragmatici e abbastanza diretti nelle vostre mansioni, evitando perdite di tempo o risorse, che possono ritardare la vostra scalata al successo. Voto - 7️⃣

Acquario: fine settimana di marzo abbastanza equilibrato per voi nativi del segno. Nel lavoro vi darete da fare per raggiungere i vostri obiettivi, anche se non sempre sarete capaci di distinguervi. Per quanto riguarda i sentimenti, attenzione alla posizione della Luna, che potrebbe causare qualche piccola incomprensione con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale che continua a darvi soddisfazioni, nonostante Venere non sia più dei vostri.

Avrete ancora tanto da dimostrare, e se lo farete con sincerità e trasparenza, arriveranno momenti pieni d'amore. In quanto al lavoro state attraversando una fase produttiva, molto utile per gettare le basi verso progetti più ambiziosi. Voto - 8️⃣