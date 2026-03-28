L'oroscopo di domenica 29 marzo 2026 si apre sotto un cielo di fine marzo che invita alla riflessione profonda e al rinnovamento interiore. Mentre la primavera entra nel vivo, i transiti planetari odierni suggeriscono una ricerca di equilibrio tra l'azione impulsiva e la necessità di consolidare ciò che è stato costruito finora. La Luna, in una posizione strategica, influenzerà i rapporti interpersonali, rendendo questa domenica una giornata ideale per il dialogo e la comprensione reciproca. Sarà un momento in cui le stelle chiederanno di mettere da parte l'orgoglio per fare spazio all'autenticità dei sentimenti.

In questa giornata di festa, le energie cosmiche premieranno chi saprà ascoltare il proprio istinto senza però perdere di vista la realtà dei fatti. I segni di Terra e d'Acqua sembrano essere i veri protagonisti del periodo, beneficiando di una configurazione astrale che favorisce la stabilità emotiva e la chiarezza d'intenti. In particolare, il Toro, la Vergine e il Cancro saranno i tre segni più favoriti dalle stelle, capaci di trasformare le intuizioni in solide certezze. Al contrario, i segni di Fuoco e d'Aria dovranno prestare maggiore attenzione alle parole e ai gesti, per evitare che la fretta si trasformi in un ostacolo insormontabile.

Preparatevi a scoprire come il movimento dei pianeti influenzerà il vostro riposo domenicale e quali consigli il destino ha in serbo per voi per affrontare al meglio la settimana che verrà.

Oroscopo di domani, domenica 29 marzo e la classifica dei 12 segni zodiacali: stabilità ritrovata per il Toro, Scorpione in balia delle emozioni

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 5,5. Parola chiave: intensità eccessiva, attenzione alla gelosia e prudenza sul lavoro.

Dovrete fare i conti con un cielo che caricherà i vostri nervi di una tensione non indifferente in questa domenica di fine marzo. Le stelle indicano un'intensità eccessiva che rischia di trasformarsi in un'arma a doppio taglio nei rapporti con gli altri. In amore, dovrete prestare molta attenzione alla gelosia: un sospetto infondato o una parola mal interpretata potrebbero innescare discussioni accese con il partner che faticherete a placare nel corso della giornata.

Anche se è domenica, la vostra mente correrà ai problemi professionali; tuttavia, sarà necessaria la massima prudenza sul lavoro e nei pensieri che lo riguardano, poiché potreste ingigantire piccoli intoppi burocratici o incomprensioni con i colleghi. Eviterete di prendere decisioni drastiche sotto l'impulso del momento. Una lunga passeggiata o un momento di solitudine vi aiuteranno a ritrovare il baricentro perduto prima di sera.

ARIETE (21 marzo - 19 aprile) Voto 6. Parola chiave: rallentate ed evitate reazioni impulsive, meglio osservare che agire.

Sentirete scorrere nelle vene un'energia che vi spingerà a voler risolvere tutto e subito, ma il cielo vi suggerisce caldamente di fare un passo indietro.

In questa domenica, il consiglio degli astri è perentorio: rallentate ed evitate reazioni impulsive, specialmente se qualcuno o qualcosa non andrà esattamente come avevate pianificato. Non sarà la giornata ideale per dare avvio a nuovi progetti o per affrontare discussioni di petto; al contrario, vi renderete conto che sarà meglio osservare che agire. Restando in disparte a guardare come si muovono le pedine intorno a voi, riuscirete a cogliere dettagli che vi erano sfuggiti. In ambito familiare, potreste avvertire un po' di insofferenza, ma se saprete gestire il vostro fuoco interiore, eviterete inutili attriti. Dedicherete il pomeriggio a un'attività fisica leggera per scaricare l'adrenalina in eccesso.

LEONE (23 luglio - 23 agosto) Voto 6. Parola chiave: non forzate la mano sul lavoro ed evitate di cercare conferme continue in amore.

Vi troverete in una posizione di stallo che mal si concilia con la vostra natura dominante e ambiziosa. Le stelle di oggi vi invitano a una saggia ritirata strategica: non forzate la mano sul lavoro, anche se avrete la tentazione di pianificare la prossima settimana con eccessiva foga o di inviare quella mail che dovrebbe risolvere una questione in sospeso. L'universo vi chiede di aspettare tempi più maturi. Anche nella sfera privata, vivrete un momento di vulnerabilità: dovrete fare uno sforzo per evitare di cercare conferme continue in amore. Chiedere rassicurazioni costanti al partner o agli amici potrebbe risultare asfissiante e sortire l'effetto opposto a quello desiderato.

Imparerete a bastare a voi stessi, riscoprendo il valore del silenzio e della fiducia interiore. La serata vi regalerà un po' di relax se smetterete di voler controllare tutto.

GEMELLI (21 maggio - 20 giugno) Voto 6,5. Parola chiave: giornata dinamica ma altalenante, pesate bene ogni parola.

Vivrete una domenica caratterizzata da un ritmo veloce, ma non sempre lineare. Sarà per voi una giornata dinamica ma altalenante, in cui momenti di grande euforia e voglia di socializzare si alterneranno a istanti di improvvisa stanchezza mentale. Gli astri vi metteranno in guardia riguardo alla comunicazione: pesate bene ogni parola, poiché la vostra naturale loquacità potrebbe oggi trasformarsi in indiscrezione o superficialità, ferendo involontariamente qualcuno a voi caro.

Sarà importante non fare promesse che non sarete sicuri di poter mantenere. Nonostante qualche piccolo sbalzo d'umore, riuscirete a trovare stimoli interessanti in una nuova lettura o in un documentario che catturerà la vostra curiosità. Nel tardo pomeriggio, una telefonata inaspettata porterà un soffio di allegria, a patto che non vi facciate trascinare in pettegolezzi infruttuosi.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 6,5. Parola chiave: confronti necessari per trovare un equilibrio reale e non solo apparente.

La vostra costante ricerca di armonia verrà messa alla prova da situazioni che richiedono onestà brutale piuttosto che diplomazia di facciata. In questa domenica, vi accorgerete che ci sono dei confronti necessari per trovare un equilibrio reale e non solo apparente all'interno dei vostri legami più stretti.

Smettere di dire sempre di sì per compiacere gli altri sarà il vostro compito principale. Non dovrete temere il conflitto, perché solo attraverso un chiarimento sincero potrete ricostruire basi solide per il futuro. La stanchezza accumulata nei giorni scorsi si farà sentire, spingendovi a cercare il comfort della casa e dei vostri spazi più intimi. Vi prenderete cura della vostra bellezza e del vostro benessere psicofisico, comprendendo che il primo equilibrio da preservare è quello con voi stessi. La serata scorrerà più serena dopo che avrete espresso ciò che pensate veramente.

SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre) Voto 7. Parola chiave: voglia di libertà ma ricerca di connessioni vere, evitate la superficialità.

Il vostro spirito avventuriero sarà più vivo che mai, spingendovi a desiderare orizzonti nuovi e spazi aperti. In questa domenica 29 marzo, sentirete una forte voglia di libertà ma ricerca di connessioni vere, un paradosso che potrete risolvere solo selezionando con cura le persone di cui circondarvi. Non vi accontenterete di chiacchiere da bar; cercherete invece un dialogo che tocchi le corde dell'anima. Il consiglio delle stelle è chiaro: evitate la superficialità nei rapporti e nei vostri interessi del momento. Se vi dedicherete a un hobby, fatelo con dedizione, non solo per passare il tempo. Sarà una giornata ideale per pianificare un viaggio futuro o per immergervi nella natura. In amore, la vostra indipendenza non sarà vista come un distacco, ma come una risorsa, purché sappiate coinvolgere chi amate nei vostri sogni più grandi.

PESCI (19 febbraio - 20 marzo) Voto 7. Parola chiave: sensibilità e intuizione potentissima, seguite il cuore restando lucidi.

Vi sentirete immersi in un'atmosfera quasi magica, dove i confini tra realtà e sogno appariranno più sfumati del solito. La vostra sarà una sensibilità e intuizione potentissima, che vi permetterà di capire gli stati d'animo degli altri prima ancora che aprano bocca. Questo vi renderà dei compagni eccellenti e degli ascoltatori preziosi per chi sta attraversando un momento difficile. Tuttavia, gli astri vi suggeriscono di non perdervi troppo nel mare delle emozioni altrui: seguite il cuore restando lucidi. Non permettete alla compassione di farvi accettare situazioni che non vi appartengono.

Sarà un'ottima giornata per dedicarvi all'arte, alla musica o a qualsiasi forma di espressione creativa, che vi permetterà di canalizzare la vostra ricchezza interiore. In serata, un momento di raccoglimento o di meditazione vi aiuterà a chiudere la domenica con un senso di pace profonda e gratitudine.

CANCRO (21 giugno - 22 luglio) Voto 7,5. Parola chiave: emozioni profonde e intuito vincente, apritevi senza paura.

Le stelle vi sorridono, regalandovi una domenica in cui vi sentirete finalmente in sintonia con il vostro mondo interiore. Sarete guidati da emozioni profonde e intuito vincente, una combinazione che vi permetterà di fare le mosse giuste sia in amore che nelle piccole decisioni quotidiane.

Se avete tenuto nascosto un desiderio o un sentimento, oggi sarà il momento di agire: apritevi senza paura, perché troverete orecchie disposte ad ascoltarvi e cuori pronti ad accogliervi. La vostra naturale propensione a proteggere chi amate si manifesterà in gesti di grande tenerezza che scalderanno l'ambiente familiare. Riuscirete a risolvere una piccola tensione domestica grazie alla vostra dolcezza e alla capacità di mediazione. Vi godrete il calore della casa, ma non disdegnerete un piccolo evento sociale dove sarete notati per la vostra magnetica empatia.

CAPRICORNO (22 dicembre - 19 gennaio) Voto 7,5. Parola chiave: proteggete i vostri traguardi e rafforzate i legami un passo alla volta.

Vi sentirete solidi come una roccia, capaci di guardare al futuro con la consueta determinazione ma con una punta di dolcezza in più. Questa domenica vi invita a fare il punto della situazione: proteggete i vostri traguardi e rafforzate i legami un passo alla volta, senza la pretesa di ottenere tutto immediatamente. Sul piano personale, vi renderete conto che la costanza è la vostra arma migliore e che le relazioni più durature sono quelle costruite con pazienza e dedizione quotidiana. Nonostante la vostra natura riservata, vi sentirete pronti a condividere un progetto importante con le persone più care, ricevendo un sostegno inaspettato. Sarà una giornata propizia per sistemare pendenze pratiche o per organizzare la casa, attività che vi daranno un senso di ordine e controllo. La vostra concretezza sarà di esempio per molti, attirando stima e rispetto.

ACQUARIO (20 gennaio - 18 febbraio) Voto 7,5. Parola chiave: creatività in crescita e incontri sorprendenti, esprimetevi liberamente.

Il vostro cielo domenicale è solcato da venti di novità e originalità. Sentirete una spiccata creatività in crescita e incontri sorprendenti caratterizzeranno il vostro tempo libero, portando aria fresca nella vostra routine. Non abbiate paura di uscire dagli schemi o di frequentare ambienti diversi dal solito: esprimetevi liberamente, perché il vostro punto di vista unico sarà molto apprezzato e potrebbe attirare l'attenzione di persone influenti o semplicemente affini ai vostri ideali. In amore, la vostra sete di indipendenza troverà un giusto compromesso con il desiderio di condivisione, permettendovi di vivere momenti di grande complicità intellettuale con il partner. Se siete single, una chiacchierata casuale potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più intrigante entro la fine della giornata. Lascerete che le vostre idee brillanti guidino le vostre azioni, senza preoccuparvi troppo del giudizio altrui.

VERGINE (24 agosto - 22 settembre) Voto 8. Parola chiave: chiarezza interiore e dialogo risolutore, ottima lucidità.

Vi sveglierete con la sensazione che tutti i pezzi del puzzle stiano finalmente andando al loro posto. Le stelle vi donano una chiarezza interiore e dialogo risolutore, permettendovi di affrontare discorsi che avevate rimandato per troppo tempo. La vostra sarà un'ottima lucidità mentale, che vi consentirà di analizzare ogni situazione con precisione chirurgica ma senza la solita ipercriticità verso voi stessi. In amore, riuscirete a spiegare le vostre esigenze con calma e fermezza, ottenendo dal partner la comprensione che cercavate. È un momento eccellente per occuparsi del proprio corpo e della salute: una dieta depurativa o un po' di sport vi faranno sentire rinati. Sfrutterete questa domenica per mettere ordine non solo nei vostri spazi fisici, ma anche nei vostri pensieri, eliminando ciò che è superfluo e concentrandovi su ciò che conta davvero. Il successo è a portata di mano.

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 8. Parola chiave: relazioni solide e conferme lavorative, la stabilità è vicina.

Sarete i dominatori incontrastati di questa domenica 29 marzo. Le configurazioni planetarie sono tutte a vostro favore, portando finalmente quel senso di sicurezza che tanto andavate cercando. Vivrete ore caratterizzate da relazioni solide e conferme lavorative, sentendo che il terreno sotto i vostri piedi è finalmente fermo e fertile. In amore, il clima sarà di totale complicità: riceverete prove d'affetto concrete che vi faranno sentire amati e protetti. Vi renderete conto con soddisfazione che la stabilità è vicina, se non già raggiunta, e questo vi permetterà di godervi il presente senza l'ansia per il domani. Sarà la giornata ideale per un pranzo luculliano in famiglia o per dedicarvi a un acquisto importante per la vostra abitazione. La vostra capacità di godere dei piaceri della vita sarà contagiosa, rendendo la domenica speciale per chiunque vi starà accanto. Splenderete di una luce calma e rassicurante.