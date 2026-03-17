La settimana dal 23 al 29 marzo 2026 ha in serbo un oroscopo con i fiocchi. L'ultima settimana di marzo si presenta come un sentiero ancora un po’ accidentato, ma con scorci sempre più luminosi. Non tutto filerà liscio, anzi, per molti segni ci saranno prove da superare e decisioni da prendere, ma proprio da queste sfide nasceranno nuove consapevolezze. L'astrologia premia il segno del Leone con 6 stelle e penalizza l'Ariete. Approfondiamo.

Previsioni astrologiche della settimana 23-29 marzo 2026

⭐⭐Ariete. Vi aspetta una settimana impegnativa, di quelle che mettono alla prova la vostra pazienza e la vostra determinazione.

Ostacoli, ritardi e imprevisti sembreranno spuntare uno dopo l’altro, come se qualcuno volesse testare la vostra resistenza. Il punto è che ogni difficoltà nasconde una possibilità di crescita, anche se sul momento non lo vedete. In famiglia potrebbero emergere tensioni o incomprensioni, mentre sul piano fisico sarebbe meglio non strafare. Cercate di dosare le energie e di non pretendere troppo da voi stessi.

⭐⭐⭐Vergine. Il clima sarà un po’ instabile e vi troverete a gestire situazioni delicate, sia sul lavoro che in ambito familiare. Qualcosa potrebbe non andare secondo i piani e questo vi renderà nervosi e distratti. Ci saranno questioni importanti da affrontare, forse legate a soldi o benessere personale, e non potrete più rimandare.

Entro il fine settimana sarà necessario prendere una decisione chiara. Non lasciatevi sopraffare dall’ansia: avete più controllo di quanto crediate.

⭐⭐⭐Cancro. Settimana intensa, piena di sviluppi che vi costringeranno a uscire dalla vostra zona di comfort. Dopo un periodo piuttosto fermo, qualcosa si muove e lo fa anche in modo improvviso. Una notizia potrebbe lasciarvi spiazzati, ma rappresenterà anche un’opportunità. In ambito lavorativo è importante restare aggiornati e aperti a nuove proposte. In famiglia, invece, potrebbero nascere discussioni per divergenze di vedute. In amore serve prudenza: qualcosa potrebbe essere cambiato.

⭐⭐⭐Scorpione. Vi muoverete su un terreno abbastanza stabile, almeno per quanto riguarda la sfera personale e familiare.

Sul lavoro, invece, potrebbero nascere tensioni, discussioni o malintesi che richiederanno diplomazia. Evitate di reagire impulsivamente, anche se non sarà semplice. Mantenere un profilo basso sarà la scelta più saggia. Verso il fine settimana potrebbero esserci spostamenti o novità interessanti che vi aiuteranno a uscire dalla routine.

⭐⭐⭐⭐Sagittario. La vostra mente sarà focalizzata su qualcosa di preciso, quasi in modo ossessivo. Che si tratti di un progetto o di una persona, farete fatica a distaccarvene. In amore potrebbero emergere dubbi, soprattutto nelle relazioni di lunga data. Chi è single, invece, potrebbe preferire la libertà per proteggersi da ferite recenti. Anche la salute richiederà attenzione, perché un fastidio trascurato potrebbe farsi sentire con più forza.

Ritagliatevi momenti di svago e leggerezza.

⭐⭐⭐⭐Capricorno. Vi portate dietro un carico emotivo non indifferente e questa settimana potrebbe iniziare con un po’ di tensione. Sarete più suscettibili del solito e rischierete di reagire in modo brusco con chi vi sta vicino. In famiglia servirà pazienza, soprattutto con i più giovani. Alcuni di voi stanno affrontando situazioni delicate legate a persone care. Non tutto può essere controllato, ma potete scegliere come reagire. Nel frattempo iniziate a fare progetti futuri: vi aiuterà a ritrovare fiducia.

⭐⭐⭐⭐Pesci. Le giornate scorreranno veloci e piene di impegni. Vi sentirete un po’ travolti da tutto ciò che c’è da fare, tra lavoro, casa e famiglia.

Potrebbero arrivare notizie importanti che cambieranno il ritmo delle vostre giornate. Cercate di non trascurare il benessere fisico: alimentazione e riposo saranno fondamentali. Questa settimana vi offrirà anche l’occasione di rivedere un rapporto o una situazione che merita una seconda valutazione.

⭐⭐⭐⭐Gemelli. State attraversando una fase di cambiamento interiore che inizia finalmente a dare i suoi frutti. Le emozioni si fanno più intense e anche il vostro modo di vivere le relazioni cambia. Darete molta importanza alla stabilità, alla famiglia e alla sicurezza personale. Anche chi è single inizierà a sentirsi meno solo. Tuttavia, resta una certa insoddisfazione di fondo: nulla sembra soddisfarvi pienamente.

Non abbiate fretta, le risposte arriveranno.

⭐⭐⭐⭐⭐Toro. Le novità non mancheranno e alcune di queste potrebbero rivelarsi decisive per il vostro futuro. Dopo un periodo complicato, iniziate a intravedere una via d’uscita concreta, anche grazie all’aiuto di qualcuno. Attenzione però alle distrazioni: rischiano di farvi perdere tempo prezioso. Imparate a proteggere le vostre energie e a non disperderle in situazioni inutili. Nel fine settimana la creatività sarà un vostro grande punto di forza.

⭐⭐⭐⭐⭐Acquario. La pazienza sarà la vostra arma segreta. Riuscirete a lasciarvi scivolare addosso molte tensioni e questo vi permetterà di vivere la settimana con maggiore leggerezza. Chi studia o si sta preparando per qualcosa di importante si sentirà più lucido e concentrato.

È il momento giusto per lavorare sui vostri limiti e migliorare. In famiglia, però, potrebbero riemergere vecchie questioni mai del tutto risolte.

⭐⭐⭐⭐⭐Bilancia. Vi sentirete energici e finalmente più centrati. Dopo un periodo confuso, tornate ad avere una direzione chiara. Questa settimana vi porterà occasioni interessanti, sia in ambito lavorativo che personale. Qualcuno potrebbe farsi risentire o proporvi qualcosa di inaspettato. Anche la vita affettiva si anima, con emozioni più autentiche. Non mancheranno piccoli impegni pratici da sbrigare, ma riuscirete a gestire tutto con equilibrio.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Leone. Siete tra i segni più favoriti di questa settimana. Avrete grinta, entusiasmo e una buona dose di fortuna dalla vostra parte.

Sul lavoro potrebbero arrivare nuove opportunità o proposte stimolanti, soprattutto per chi è autonomo. Anche in amore si respira un’aria più serena e coinvolgente. I single avranno occasioni per conoscere persone interessanti, anche attraverso contatti virtuali. In casa ci sarà da fare, ma affronterete tutto con spirito positivo e voglia di rinnovamento.