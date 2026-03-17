L'oroscopo del weekend del 21-22 marzo 2026, ha in serbo un fine settimana che segna un passaggio importante tra stanchezza accumulata e desiderio di ripartire. Le energie si muovono lentamente, come una stanza che viene arieggiata dopo mesi: all’inizio si percepisce solo confusione, poi arriva la chiarezza. Non tutti i segni vivranno queste 48 ore allo stesso modo, ma per molti sarà un momento utile per fare ordine dentro e fuori, ritrovando piccoli spiragli di serenità. L'astrologia conferisce il massimo punteggio (6 stelle) ai nati del Pesci.

Approfondiamo.

Previsioni astrologiche del weekend 21 e 22 marzo 2026

⭐⭐Capricorno. Questo weekend vi mette un po’ alla prova, soprattutto sul piano emotivo. Vi sentite altalenanti, come se ogni decisione pesasse più del solito e ogni pensiero si ingigantisse. La stanchezza si farà sentire, sia fisicamente che mentalmente, e potrebbe portarvi a rimandare impegni o a chiudervi in voi stessi. Non forzate nulla: accettare il vostro ritmo sarà già un passo avanti. In amore serve pazienza, perché anche il partner potrebbe faticare a comprendervi fino in fondo.

⭐⭐⭐Sagittario. Vi portate dietro un periodo complesso che ha lasciato qualche ferita aperta. In queste 48 ore potreste sentirvi ancora incerti, soprattutto sul lavoro e sulle scelte da prendere.

La voglia di reagire c’è, ma manca un po’ di fiducia. Qualcuno, però, potrebbe offrirvi un aiuto concreto o una prospettiva diversa. Ascoltate, ma non decidete di impulso. Anche il nervosismo potrebbe riflettersi nelle abitudini quotidiane, quindi cercate equilibrio.

⭐⭐⭐Acquario. Il fine settimana vi spinge a porvi domande profonde sulla vostra vita privata. Qualcosa non vi convince più e iniziate a percepirlo con maggiore chiarezza. Questo può portarvi a essere distratti o irritabili, soprattutto nei rapporti familiari o di coppia. Attenzione alle parole, perché rischiano di uscire più dure del previsto. Se lavorate, mantenete la concentrazione. Non è il momento di stravolgere tutto, ma di osservare e capire cosa davvero desiderate.

⭐⭐⭐Scorpione. Avete bisogno di staccare e queste 48 ore arrivano come una pausa necessaria. Alcune preoccupazioni legate alla salute o a impegni importanti restano sullo sfondo, ma riuscirete comunque a ritagliarvi momenti di calma. In famiglia serve più attenzione, soprattutto verso i più giovani. In amore siete a un bivio: capire cosa volete davvero sarà fondamentale. Non mollate proprio ora, siete più vicini a una svolta di quanto crediate.

⭐⭐⭐⭐Cancro. Il weekend si presenta dinamico, pieno di situazioni che richiederanno prontezza e lucidità. La vostra mente sarà particolarmente attiva e questo vi aiuterà ad affrontare anche le sfide più complesse. Possibili novità sul fronte lavorativo o proposte interessanti, ma tutto dipenderà da quanto sarete disposti a mettervi in gioco.

Nei sentimenti c’è stabilità, anche se i vostri pensieri potrebbero oscillare.

⭐⭐⭐⭐Leone. Sarete molto impegnati e questo potrebbe togliervi spazio per il relax. Chi lavora o studia sentirà la pressione, mentre chi ha più tempo libero rischia di annoiarsi e di sentirsi poco stimolato. La chiave sarà riempire le ore con attività che vi nutrano davvero, come la lettura o una nuova passione. Qualche notizia o pettegolezzo vi incuriosirà. In amore c’è movimento, ma serve chiarezza.

⭐⭐⭐⭐Ariete. Finalmente iniziate a respirare un’aria diversa dopo un periodo pesante. Questo weekend porta leggerezza e voglia di tornare a vivere con più spontaneità. Stare all’aperto, muoversi, cambiare ambiente vi farà bene.

Se avete sogni nel cassetto, è il momento di tirarli fuori e guardarli con occhi nuovi. Anche in amore torna il sorriso, soprattutto per le coppie che hanno vissuto tensioni.

⭐⭐⭐⭐Toro. State ritrovando equilibrio, soprattutto dentro di voi. Questo fine settimana vi aiuta a lasciarvi alle spalle una certa apatia e a recuperare energie. È il momento giusto per prendervi cura di voi stessi, sia fisicamente che mentalmente. Nei rapporti affettivi si respira un’aria più serena, e le coppie che hanno superato difficoltà possono sentirsi più unite. Approfittate di queste ore per rimettere ordine anche nelle questioni pratiche.

⭐⭐⭐⭐⭐Gemelli. Due giornate leggere e piacevoli, perfette per recuperare serenità.

Dopo tanti dubbi e cambiamenti, iniziate a vedere le cose con maggiore chiarezza. Alcune risposte arriveranno quasi inaspettatamente. Il sabato sarà ideale per la compagnia e la semplicità, mentre il venerdì vi invita a rallentare e a concedervi relax. Possibili contatti con persone del passato che riaccendono ricordi ed emozioni.

⭐⭐⭐⭐⭐Bilancia. Le emozioni saranno protagoniste di questo weekend. Avete tenuto dentro molte cose e ora sentite il bisogno di liberarvi. Aprirvi, anche attraverso un momento di fragilità, vi farà bene. Non abbiate paura di mostrare ciò che provate. Le relazioni si scaldano e ritrovano intensità, con una passione che torna a farsi sentire. Qualcuno preferirà isolarsi per ritrovare se stesso, ed è una scelta valida.

⭐⭐⭐⭐⭐Vergine. Energia e voglia di fare non vi mancheranno. Questo weekend vi spinge a guardare avanti, a inseguire i vostri obiettivi con determinazione. Anche se gli impegni non mancheranno, riuscirete a ritagliarvi momenti di svago. Siete ambiziosi e puntate sempre in alto, ma ricordate che ogni traguardo richiede costanza. Le occasioni ci sono, sta a voi coglierle senza distrazioni.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. Avete bisogno di rallentare e di dedicarvi un po’ di attenzione. Questo fine settimana è perfetto per recuperare energie e prendervi cura di voi stessi, anche attraverso piccoli gesti. In amore si accende una bella complicità, sia per le coppie che per chi è in cerca di emozioni nuove. Nonostante le difficoltà recenti, iniziate a intravedere una luce più stabile e rassicurante.